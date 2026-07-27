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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los once ensayos que componen este libro corresponden a un sostenido esfuerzo de comprensión mutua y cooperación de parte de más de una docena de académicos peruanos y chilenos. Los anima el deseo de rescatar no solo la historia de vínculos fértiles e identidad compartida, sino también el de enmendar el quiebre provocado por la guerra del Pacífico y las heridas y desconfianzas que perduran hasta hoy. Los mueve también la certidumbre en un presente de acercamiento y el reconocimiento de las enormes oportunidades que abre una inserción internacional común en el nuevo mundo interconectado por el océano Pacífico. La evolución de la intersubjetividad, la rivalidad histórica, el diferendo marítimo, las relaciones bilaterales, la cooperación internacional en términos económicos, las nuevas dinámicas en los espacios fronterizos y compartidos, y la capacidad de reconocernos como comunidades hermanas son algunos de los temas que se desarrollan en estos ensayos.
Los once ensayos que componen este libro corresponden a un sostenido esfuerzo de comprensión mutua y cooperación de parte de más de una docena de académicos peruanos y chilenos. Los anima el deseo de rescatar no solo la historia de vínculos fértiles e identidad compartida, sino también el de enmendar el quiebre provocado por la guerra del Pacífico y las heridas y desconfianzas que perduran hasta hoy. Los mueve también la certidumbre en un presente de acercamiento y el reconocimiento de las enormes oportunidades que abre una inserción internacional común en el nuevo mundo interconectado por el océano Pacífico. La evolución de la intersubjetividad, la rivalidad histórica, el diferendo marítimo, las relaciones bilaterales, la cooperación internacional en términos económicos, las nuevas dinámicas en los espacios fronterizos y compartidos, y la capacidad de reconocernos como comunidades hermanas son algunos de los temas que se desarrollan en estos ensayos.
Por Carlos Escaffi

Hay aniversarios que invitan a recordar el pasado. Otros, en cambio, obligan a imaginar el futuro.