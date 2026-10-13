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Resumen

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China considera a Taiwán parte indivisible de su territorio. (Foto: EFE)
China considera a Taiwán parte indivisible de su territorio. (Foto: EFE)
Por Guillermo Vera Ayala

El ministro de Comunicaciones de Paraguay y el canciller de Belice acaban de ser sancionados por China a causa de sus vínculos con Taiwán. La superpotencia asiática argumentó que las medidas contra el paraguayo Gustavo Villate y el beliceño Francis Fonseca son una “advertencia” y que la acción tiene como objetivo defender la “soberanía nacional”.

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