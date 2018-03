La visita del líder norcoreano Kim Jong-un a tierras chinas generó gran especulación entre la población y la prensa del mundo, que llevó a Beijing a censurar toda mención del dictador a principios de esta semana, esto en un intento de mantener el encuentro en secreto.

Beijing no solo censuró el uso del nombre del dictador norcoreano en Internet, sino también cualquier apodo relacionado a él.

La agencia japonesa Kyodo informó sobre la posible visita del número uno de Corea del Norte a China, afirmando que un tren especial con un alto responsable norcoreano a bordo llegó el lunes por la tarde a la estación de trenes de Beijing, antes de ser recibido por una guardia de honor bajo altas medidas de seguridad.

La televisión japonesa NNN difundió imágenes de un tren verde con franjas amarillas entrando en la estación, similar al que utilizaba el padre de Kim Jong-un, a quien no le gustaba viajar en avión y hacía uso de un tren blindado.

De sus visitas a Beijing, los medios chinos informaban sistemáticamente a posteriori, cuando el dirigente norcoreano ya había regresado a su país.

Los mensajes sobre Kim Jong-un estaban censurados en las redes sociales chinas, según dieron cuenta agencias internacionales.

En busca de eludir la censura china en Internet, usuarios chinos usaron otros apodos, según informó la agencia Reuters. "El visitante del noreste" y "el hermano de al lado", fueron los apodos menos polémicos.

El sitio de microblogging Weibo logró identificaar 4 de los 10 términos bloqueados, estos son: "Kim Jong Un", "Fatty the Third", "Corea del Norte" y "Fatty Kim the Third".

Kim Jong-un prevé reunirse a finales de abril con su homólogo surcoreano, Moon Jae-in, en la línea de demarcación que separa los dos países desde el fin de la Guerra de Corea, en 1953. Con Donald Trump, tiene previsto reunirse antes de finales de mayo, aunque todavía no se han confirmado ni la fecha ni el lugar del encuentro.



Fuente: Agencias