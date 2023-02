Entrevista a Luis Figueroa Montes, médico patólogo clónico, investigador, escritor y fundador de Medicina del Laboratorio

"Hasta la actualidad no hay evidencia que respalde que el virus provino de un laboratorio"

¿Cuáles son los protocolos de seguridad que se tienen en laboratorios y otras instalaciones de pruebas de este tipo?

Este tipo de laboratorio, donde manipulan virus son de máxima seguridad. Conocidos como de nivel 4 o de contención máxima. Las prácticas, equipos de seguridad, diseño y construcción de son aplicables al trabajo con agentes peligrosos o tóxicos que representan un alto riesgo individual de enfermedades que ponen en peligro la vida, que pueden transmitirse a través de aerosoles y para las cuales no existen vacunas o terapias disponibles. Tienen trajes especiales y provisión de aire a presión positiva. Tiene sistemas de gestión de desechos y requisitos de ventilación especializados y complejos para prevenir la liberación de agentes viables al medio ambiente.





¿Ve usted posible que un virus como el SARS-CoV-2 pueda haber salido de un laboratorio y derivado en una pandemia?

La pandemia, sus orígenes y consecuencias continuarán en discusión por mucho tiempo. Sin embargo, muchos científicos e investigadores, creemos que el SARS-CoV-2, es el resultado de una zoonosis, es decir que el virus pasó de un animal a los humanos en algún momento, a finales de 2019. Hasta la actualidad, las investigaciones realizadas no han encontrado evidencia que respalde que el virus provino de un laboratorio en la ciudad china de Wuhan. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha concluido que es "en extremo improbable" que el virus haya escapado de un laboratorio.

La reconocida revista Nature en su artículo "The proximal origin of SARS-CoV-2" (El origen próximo del SARS-CoV-2), publicado en marzo de 2020, es considerado una de las principales fuentes de información sobre el origen del virus y afirma que el virus probablemente tuvo su origen en los murciélagos y fue transmitido a los humanos a través de otro animal (3).

Otro artículo de la revista Science "The animal origins of SARS-CoV-2" (Los orígenes animales del SARS-CoV-2), publicado en mayo de 2021; revisa la evidencia disponible sobre el origen del virus y concluye que "la hipótesis de la zoonosis es la explicación más racional del origen de la pandemia".





Luego de tres años se mantiene el misterio sobre el origen del COVID-19, en gran parte por las trabas impuestas por China a la investigación de la OMS, ¿luego de este tiempo cree usted que aún sea posible rastrear el origen de la enfermedad?

Soy científico y la evidencia generada a la fecha, solo demuestra que la probabilidad que la transmisión del virus fue de algún mamífero al humano. Es decir, una infección natural y no creada en algún laboratorio. Considero que las teorías conspiranoicas son parte del coronacirco y la infodemia que persiste; y quizás las series recientes en los streaming de moda (The Last of Us, por ejemplo) impulsan todo esto.