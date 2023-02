Ambos países habían apuntado alto hacia esta reunión clave prevista para el 6 de febrero, pero lo ocurrido con el globo -un aparato de investigación meteorológica para los chinos, y un sofisticado instrumento de vigilancia para los estadounidenses- no solo suspendió el encuentro, sino desencadenó una nueva crisis diplomática, poniendo otra vez sobre la mesa las amenazas entre ambas potencias. Y la retórica no ha bajado de tono.

Mucho se ha comentado sobre las causas y consecuencias del incidente, y las dudas alrededor de un error tan grosero desde Beijing al hacer evidente un supuesto aparato de espionaje, cuando se sabe que China tiene una red importante de hackers, y Estados Unidos argumenta desde hace años que Huawei e incluso TikTok están al servicio del Gobierno Chino. Sin dejar de mencionar el espionaje que los estadounidenses sin duda realizan al aparato estatal y militar chino desde hace décadas.

Lo cierto es que estos globos ya habían sido detectados con anterioridad por la inteligencia estadounidense, que les estaba haciendo seguimiento desde el 2020. De hecho, y tras el escándalo, revelaron que los aparatos habían sobrevolado Latinoamérica (Costa Rica, Colombia y Venezuela, según diferentes fuentes militares), países asiáticos como Japón, Vietnam, Filipinas y Corea del Sur e incluso Europa.

El globo espía chino detectado al sobrevolar territorio de Estados Unidos es una muestra del uso creciente de una tecnología que en algunos casos puede sustituir a los satélites, tanto en sus aplicaciones civiles como militares.

¿Error de cálculo?

Siendo que los globos ya vienen trabajando desde hace unos años, el ‘timing’ no pudo ser peor pues tiró por los suelos una reunión diplomática que era de interés mutuo. “Puede haber sido un error de cálculo desde Beijing, pensando que Estados Unidos no respondería con tanta fuerza”, especula el periodista español Isidre Ambrós, experto en Asia-Pacífico y excorresponsal en China del diario “La Vanguardia”.

“China estaba muy interesada en la visita de Blinken, sobre todo ahora que el país está intentando volver a reconectarse con el mundo después de los tres años de aislamiento por la política del Covid cero. Era una buena oportunidad para reforzar los puentes y relajar un poco la tensión diplomática de los últimos tiempos. Entonces, este incidente del globo es un movimiento muy poco sutil”, añade a El Comercio.

“No se equivoquen: si China amenaza nuestra soberanía, actuaremos para proteger a nuestro país”

Joe Biden, presidente de EE.UU.

“Estados Unidos usó la fuerza para atacar nuestra aeronave civil no tripulada, lo cual es una obvia reacción exagerada”

Tan Kefei, vocero del Ministerio de Defensa de China

Gonzalo Paz, doctor en Relaciones Internacionales, docente e investigador de la Universidad Georgetown, en Washington DC., coincide con Ambrós de que este hecho derriba el acercamiento entre ambos países que era “de cautelosa reaproximación”. “Pero lo que no cambia es el conflicto estructural, el cual se va a profundizar en los próximos meses y años”.

El politólogo lo explica así: “Desde el 2017, Estados Unidos ha señalado a China como un rival estratégico, y China además piensa que Estados Unidos es el único país en el mundo que tiene la capacidad de frenar o demorar su ascenso al máximo nivel mundial. Esta visión mutua hace que estructuralmente haya una tensión que no va a cesar en los próximos años, y que va a tener picos de crisis y momentos de distensión. Ahora había la posibilidad de generar cierto momento de distensión, pero obviamente esto ha sido abortado por el episodio del globo, por lo menos en el corto plazo”.

El presidente de China, Xi Jinping, y su par de Estados Unidos, Joe Biden. AFP / SAUL LOEB

Tácticas de guerra

Un informe de “The New York Times” señala que las agencias de inteligencia estadounidenses han determinado que el programa de globos espía de China forma parte de un esfuerzo de vigilancia global destinado a recabar información sobre las capacidades militares de países de todo el mundo, sobre todo las bases militares estadounidenses.

Y aunque parezca increíble, el envío de globos es una parte pequeña, pero activa de esa estrategia, teniendo en cuenta que su vuelo es más bajo y lento que los satélites que operan en el espacio exterior, por lo que pueden recabar información más detallada sobre determinados lugares. El diario estadounidense recuerda que el principal periódico del Ejército chino -el “Diario del Ejército de Liberación Popular” publicó un artículo en el 2020 que describía los cielos bajos como “un nuevo campo de batalla de la guerra moderna”.

Desde hace unos 20 años, China se ha propuesto convertirse en una potencia militar y, gracias a una millonaria inversión, es ya el tercer país con mayores capacidades defensivas del mundo, después de Estados Unidos y Rusia, según la clasificación de Global Fire Power, un sitio que ofrece una visualización analítica de los datos militares de 142 países.

Según el último reporte del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri), Estados Unidos y China representan, juntos, el 52% del gasto en defensa global. En el 2021, el gasto militar de China aumentó por vigésimo séptimo año consecutivo y alcanzó los US$293.000 millones, mientras que el de Estados Unidos ascendió a 801.000 millones de dólares.

China se ha reforzado mucho en el área naval, sobre todo por su interés en el Mar de la China Meridional, una zona marítima muy disputada y que Beijing la considera casi suya, pero en el que también tiene interés Estados Unidos por ser una de las rutas comerciales más transitadas del mundo. Pero no solo eso. En la zona se encuentra Taiwán, un punto no negociable para Beijing, que la considera parte de su territorio y que aspira a recuperarla. De hecho, la visita que realizó el año pasado Nancy Pelosi, entonces presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., disgustó mucho al gobierno de Xi Jinping, que no dudó en intensificar el despliegue de aviones y barcos en el Estrecho de Taiwán.

Su sucesor, el republicano Kevin McCarthy, ya anunció su intención de visitar Taiwán próximamente, lo que sin duda no ayudará en mejorar las relaciones entre ambas potencias.

Esta foto de agosto del 2022 tomada por la Agencia Central de Noticias (CNA) de Taiwán muestra a la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU., Nancy Pelosi (izquierda), asistiendo a una reunión con la vicepresidenta del Parlamento de Taiwán, Tsai Chi-chang, en el Parlamento de Taipei. (Foto: AFP) / STR

Alianzas

Como parte de su estrategia geopolítica y militar para contener a China, Estados Unidos considera prioritario el control de la llamada zona del Indopacífico —donde también está el Mar de la China Meridional— y se está esforzando en fortalecer alianzas que antes había dejado dormidas. Un ejemplo de ello es el nuevo acuerdo con Filipinas, su aliado histórico, gracias al cual las fuerzas estadounidenses tendrán acceso a cuatro campamentos militares más en el archipiélago.

“Filipinas fue durante toda la segunda mitad del siglo XX un aliado muy importante de EE.UU. en esa parte del mundo. Pero durante el gobierno de Rodrigo Duterte tuvo un importante coqueteo con China. Ahora, con el nuevo presidente, Ferdinand Marcos Jr., se vuelve a reconstruir esa alianza pues Washington está tratando de fortalecer las alianzas históricas que tuvo en la región”, señala Paz.

“EE.UU. sigue intentando tejer una frontera o una línea continua de control alrededor de China: están sus acuerdos con India, Filipinas, Japón, Corea del Sur y la isla de Taiwán, que es el punto más caliente de todo el Pacífico. Tailandia tiene una postura más ambigua, pero sigue siendo un país aliado de Washington”, considera Ambrós.

Con tantos asuntos pendientes y diferencias insondables, la reconciliación se avizora lejana. De hecho, el viernes el Pentágono reveló que la llamada directa que hizo el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, a su homólogo chino, Wei Fenghe, fue rechazada poco después del derribo del globo. La nueva guerra fría entre Washington y Beijing sigue su curso y nadie puede asegurar que esté cerca de terminar.