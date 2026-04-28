Por Guillermo Vera Ayala

El gobierno de China bloqueó la compra del agente de inteligencia artificial Manus por parte de Meta. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR) del gigante asiático vetó la adquisición “exigiendo que todas las partes involucradas en ella desistan” de esta operación.

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