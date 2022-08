El viaje de Pelosi fue interpretado por Beijing como un gesto de apoyo a la independencia de Taiwán, que el gigante asiático considera como una de sus provincias y espera reunificar con el resto del país.

En respuesta, Beijing ha reforzado sus amenazas sobre la isla y anunció ejercicios militares de envergadura muy cerca de sus costas. También ha aumentado las sanciones comerciales contra Taiwán, que, por su parte, se mantiene desafiante y ha prometido mantener la “línea de defensa de la democracia”.

Carlos Aquino, internacionalista especializado en Asia y profesor de la Universidad San Marcos, lo que China busca con sus maniobras militares es demostrar que podría tomar o atacar cuando quiera Taiwán.

“China está incrementando los vuelos de sus aviones de guerra y haciendo ejercicios navales y militares cerca a la isla. Beijing había advertido que la visita de Pelosi no iba a quedar sin respuesta y esta es la respuesta. Sin embargo, la invasión militar china a Taiwán es remota”, dice a El Comercio.

El presidente chino, Xi Jinping (Foto: AP) / Ju Peng/Xinhua vía AP

El analista internacional Roberto Heimovits también ve poco probable una invasión china a Taiwán. Considera que si Beijing procede racionalmente una maniobra de ese tipo es poco probable en los próximos años. “No creo que China invada en los próximos meses porque una invasión que implica cruzar 180 km de mar es muy difícil y más aún contra la oposición feroz que cabría esperar de Taiwán además de la posible intervención militar de Estados Unidos”, dice a este Diario.

“Lo que Beijing está haciendo es una demostración de fuerza. Está tratando de amedrentar y asustar a Taiwán con ejercicios militares”, agrega.

El factor Estados Unidos

Hay varias razones para creer que China solo está mostrando el músculo. Según los expertos, uno de los principales factores es el papel que Estados Unidos adoptaría en un eventual conflicto. Si bien Washington no reconoce a Taiwán como nación, mantiene relaciones informales y lazos de defensa con su gobierno.

“China no va a invadir Taiwán porque no tiene la capacidad para hacerlo. Puede tomar la isla, pero habría una respuesta militar de Estados Unidos y Beijing todavía no está en capacidad de responder a eso. China dijo que tomaría acciones contra la isla, pero contra Estados Unidos no va a hacer nada. Al final, el que paga el precio de todo lo que ha ocurrido es Taiwán”, dice Aquino.

Después de todo, Taiwán no solo lo está pagando con estos ejercicios militares. En los últimos años, China ha enviado cada vez más aviones militares a la frontera con Taiwán y sus portaviones hacen ejercicios cada vez más cerca a la isla.

(El Comercio)

Además, explica Aquino, China no quiere ni puede enfrentarse a Estados Unidos en este momento pues si hubiera un conflicto el que más perdería es China. “Beijing depende mucho más del mercado de Estados Unidos que Rusia, por ejemplo. Entre China y Estados Unidos no creo que haya más que un choque retórico, sanciones económicas contra Washington también son poco probables porque China depende más de Estados Unidos que Estados Unidos de China”.

Heimovits añade dos razones por las que Estados Unidos podría intervenir eventualmente en defensa de Taiwán. En primer lugar, Taiwán forma parte de una cadena de islas que le dan una gran ventaja estratégica a Estados Unidos frente a China. Perder Taiwán permitiría a la flota china acceder a una gran parte del Océano Pacífico sin ningún impedimento y sería un gran deterioro de la posición geopolítica en Estados Unidos. En segundo lugar, si Washington permitiera que China se apoderase de Taiwán, entonces la credibilidad de Washington sufría un duro golpe a nivel internacional.

Otro factor que hace muy difícil una ofensiva militar china es el próximo congreso del Partido Comunista chino, una reunión muy importante donde el presidente Xi Jinping espera ser reelegido por tercera vez. “Quizá pueda convertirse en presidente de China para siempre, como lo fue Mao Tse-Tung en su época, entonces, sí lanza una invasión ahora y fracasa -lo que es bastante probable- sus posibilidades de ser reelegido bajarían mucho o quizás desaparecerían”, dice Heimovits.

Poderío militar chino

Si bien China no quiere verse en una guerra con Estados Unidos, el poderío militar de Beijing ha crecido mucho en los últimos años. Ha sumado portaaviones y armas de tecnología de punta a sus arsenales que no tenía la última vez que un alto representante estadounidense fue a Taiwán.

Pese a ello, los analistas apuntan que Beijing no tiene la fuerza militar necesaria para medirse con un rival como Estados Unidos.

“El poderío militar de China ha crecido sustancialmente en las últimas décadas, pero no es seguro que esté a la par de Estados Unidos. Estados Unidos tiene mucha más experiencia en el manejo y en la combinación de sistemas de armamentos complicados navales, aéreos, electrónicos y satélites. China ha crecido mucho, pero el poder militar siempre se mide en relación al enemigo que está en frente”, dice Heimovits.

Apunta que el poder militar chino ha crecido gracias al crecimiento económico de China, pero ahora la economía china se está desacelerando de forma importante. “Quizá no es el mejor momento para que China decida utilizar su poderío militar. Ha crecido un montón, pero no creo que sea suficiente para enfrentarse a Estados Unidos y menos intentar una invasión anfibia, que es el tipo de operación militar más difícil que hay”, concluye.