Cuando el martes el secretario general de la ONU, Antonio Gutérres, advirtió que el mundo estaba avanzando en una dirección muy peligrosa y que urgía “hacer todo lo posible para evitar una nueva Guerra Fría”, a lo mejor estábamos lejos de imaginar que uno de sus episodios iba a ocurrir en nuestro país.

“¡Alerta! Una flota de más de 300 barcos de bandera de China con historial de cambiar nombres de embarcaciones y desactivar rastreo por GPS está frente al Perú. La sobrepesca puede causar enormes daños ecológicos y económicos. Perú no puede permitirse semejante pérdida”, escribió la Embajada de Estados Unidos en el Perú en su cuenta oficial de Twitter.

En efecto, la Marina de Guerra del Perú ha confirmado que entre 250 y 300 naves, en su mayoría de procedencia china, están frente a las costas de Ica y Pisco –estuvieron hace unas semanas en las islas Galápagos (Ecuador)– dedicadas a la pesca del calamar gigante, aunque según ella “fuera de las 200 millas, o sea, en aguas internacionales”.

¡Alerta! Una flota de más de 300 barcos de bandera de China con historial de cambiar nombres de barcos y desactivar rastreo por GPS está frente al #Perú. La sobrepesca puede causar enormes daños ecológicos y económicos. Perú no puede permitirse semejante pérdida. pic.twitter.com/mYqaHXVhry — Embajada EEUU Perú (@USEMBASSYPERU) September 22, 2020

La Embajada de China en el Perú no tardó en tuitear su respuesta. “Como un país grande y responsable en la pesquería [...] exigimos consecutivamente a las empresas de pesca oceánica a respetar el Derecho Internacional y obedecer estrictamente las leyes y normas pertinentes del Perú, y limitarse a operar en alta mar”, dijo la legación china.

Como un país grande y responsable en la pesquería, China siempre concede suma importancia a la protección del ambiente y recursos de la oceanía, y ejerce supervisiones y controles más estrictos a los barcos que están en operación ultramarina — Embajada de China en el Perú (@ChinaEmbPeru) September 23, 2020

Exigimos consecutivamente a las empresas de pesca oceánica a respetar el Derecho Internacional y obedecer estrictamente las leyes y normas pertinentes del Perú, y limitarse en operar en alta mar. Esperamos que el público peruano no sea engañado por las informaciones falsas. — Embajada de China en el Perú (@ChinaEmbPeru) September 22, 2020

Requerida por El Comercio, la embajada china abundó ayer en más detalles: “Los tuits de la Embajada de Estados Unidos son totalmente infundados. No corresponden a la realidad y buscan engañar al público. La Embajada de China en el Perú manifiesta su firme rechazo”.

Según la legación de Beijing en Lima, “China aplica las medidas más estrictas de vigilancia y control a los barcos de pesca pelágica. Según nuestra información, todos los barcos pesqueros que faenan en alta mar del Océano Pacífico sudoriental cuentan con la instalación y utilización normal del Sistema de Seguimiento de Barcos (VMS, por sus siglas en inglés), realizando una vigilancia de su posición durante las 24 horas del día. No hay un solo barco pesquero chino en la lista de barcos pesqueros ilegales, no declarados y no reglamentados publicada por las organizaciones regionales de ordenación pesquera pertinente”.

También enfatiza que “no hay ningún barco pesquero chino que se encuentre dentro de las 200 millas de las costas peruanas. Todos se encuentran en alta mar. Hacemos noción de que en el Comunicado de la Marina de Guerra del Perú de ayer, también se confirmó eso”.

Recalca que “Estados Unidos aún no ha ratificado la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, pero recientemente están haciendo frecuentes comentarios irresponsables e interferencia a su antojo sobre los asuntos oceánicos de otros países”.

Finalmente, apunta que “durante casi 50 años, las relaciones sino-peruanas han sido fructíferas y han traído beneficios tangibles a ambos pueblos, por lo que cualquier intento de discordia basado en propósitos geopolíticos e intereses electorales estará destinada a fracasar”.

La embajada estadounidense también ahondó en el tema a pedido de este Diario y señaló que “todos los países están obligados a respetar las normas internacionales y nacionales sobre pesca en alta mar y las zonas marítimas de los países ribereños” y que la flota china realizó actividades de pesca hace pocas semanas en el entorno de la Reserva Natural de Galápagos, Ecuador.

“Esa flota que amenazó especies protegidas y en peligro de extinción es la misma flota que ahora se encuentra frente a las costas del Perú y continuará al sur”, dijo un portavoz de esa legación.

Asimismo, enfatizó que “las embarcaciones que apagan sus sistemas de geolocalización pretendiendo ocultar sus actividades de pesca ilegal en zonas no autorizadas, violan flagrantemente el derecho internacional. Asimismo, el hecho de pescar en exceso a lo autorizado, negarse a reportar las cantidades reales de pesca y contaminar el mar con desechos plásticos son prácticas depredatorias e irresponsables que merecen la condena general”.

Destacó también que Estados Unidos está del “lado del medioambiente, los océanos y una economía sostenible en armonía con el ecosistema. Todos debemos estar comprometidos en la defensa de la naturaleza, el cumplimiento de las normas internacionales y la integridad de los sectores lícitos”.

