La rivalidad entre China y Estados Unidos no solo es geopolítica, económica y comercial. Desde hace varios años, la competencia también se ha traslado al espacio, donde la carrera del gigante asiático está dando enormes pasos. Uno de los hitos más recientes fue, sin duda, el exitoso aterrizaje en Marte, en mayo pasado, del róver Zhurong, que le siguió los pasos al Curiosity y Perseverance de la NASA.

“Es realmente un hito para el programa espacial chino. Significa que la exploración espacial china sale del sistema Tierra-Luna y se dirige al sistema planetario [de Marte]. Una misión como esta demuestra que China tiene la capacidad de explorar todo el sistema solar”, dijo en su momento un orgulloso Chi Wang, director del Centro Nacional de Ciencias Espaciales de la Academia de Ciencias de China.

Mientras la NASA y la agencia china continúan caminos paralelos, e incluso colaborativos, para conocer más sobre el espacio exterior, las tensiones también han aflorado. Como lo ocurrido recientemente con la empresa SpaceX, del millonario estadounidense Elon Musk, que fue acusada de poner en riesgo la seguridad de los astronautas chinos en la estación espacial Tiangong.

“Se trata de una amenaza grave para la vida y la seguridad de nuestros astronautas”, criticó este martes el portavoz de la diplomacia china, Zhao Lijian.

¿Qué fue lo que pasó? En julio y octubre, la estación Tiangong debió realizar controles preventivos para evitar colisiones durante dos encuentros cercanos con los satélites Starlink, de Space X, según informó Beijing a la agencia especial de la ONU.

En ambas ocasiones, los satélites ingresaron a órbitas que obligaron a los operadores de la estación espacial a cambiar de curso.

SpaceX, con sede en California, no respondió a los cuestionamientos, pero de acuerdo con informes de la agencia AFP, miles de usuarios chinos en redes sociales criticaron fuertemente a Musk y sus empresas por lo ocurrido, e incluso han propuesto boicotear a Tesla, la compañía que fabrica autos eléctricos y que se han vuelto muy populares en China.

El módulo central de la estación Tiangong ingresó a órbita durante el 2021 y debe estar plenamente operativo para el próximo año, y dos tripulaciones de tres astronautas cada una se han sucedido a bordo desde junio.

Según señala la AFP, las maniobras evasivas se vuelven más frecuentes conforme más objetos saturan la órbita cercana a la Tierra y obligan a hacer ajustes de trayectoria para evitar accidentes, indicó Jonathan McDowell, del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian.

La competencia por el espacio

Aunque el desarrollo de la carrera espacial china ha avanzado mucho más lentamente que la estadounidense, Beijing está dando pasos seguros en la exploración.

Esta preocupación la dejó sentada en octubre pasado Bhavya Lal, director de tecnología, política y estrategia de la NASA, durante su presentación ante el subcomité del espacio y aeronáutica del Congreso estadounidense. “China está invirtiendo agresivamente en un gran número de tecnologías espaciales, incluyendo la energía y propulsión nuclear”, expresó, puntualizando que existe el temor de que China les arrebate el liderazgo en la exploración del sistema solar.

“Si Estados Unidos quiere liderar una misión tripulada a Marte en serio, no hay tiempo que perder”, dijo.

Por ahora, Estados Unidos aún puede decir que tiene décadas de ventaja, sin contar con el presupuesto, que es mucho mayor que el manejan los chinos. Al menos por ahora. El presupuesto para la NASA en el 2022 superará los 22 mil millones de dólares, mientras que el de China se acercó a los 9 mil millones en el 2021.

No obstante, según señala un informe de El Confidencial, los chinos están dedicados casi exclusivamente a la exploración espacial, sobre todo de Marte, mientras que el dinero que maneja la NASA se reparte entre varias misiones científicas.

“Los chinos están llegando a la cima como una de las agencias espaciales más importantes del mundo. Solo por el simple hecho de que pocos lo han logrado. Esto no es una casualidad; no es como si lo lanzaran al azar y tuvieran suerte. Claramente han estado trabajando mucho para conseguirlo”, explica a “MIT Technology Review” el director de The Planetary Society, Jason Davis.

El mundo ya comprobó que cuando China apunta hacia un objetivo, no hay nada que los distraiga. Su perseverancia y cálculo podrían adelantarlos antes de lo esperado.

