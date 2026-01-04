China y Rusia a la expectativa: ¿cómo la acción en Caracas alimenta la ambición territorial de ambas potencias?

China y Rusia, las potencias rivales de Estados Unidos, reaccionaron en la misma línea tras la incursión militar estadounidense en Venezuela que puso fin a los días de Nicolás Maduro en el poder. Tanto Beijing como Moscú han urgido a Washington a reconsiderar su postura, a desistir de sus planes de derrocamiento y a que “se libere inmediatamente” a Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Este domingo 4 el Gobierno Chino insistió en calificar el ataque en Caracas como una amenaza “para la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe” y volvió a denunciar el “comportamiento hegemónico” de la Administración Trump.

Lo que se preguntan expertos y analistas, más allá de esta esperada reacción, es si esta ofensiva del gigante norteamericano no dará también impulso a las ambiciones de China y Rusia respecto a territorios vecinos: Taiwán y varias exrepúblicas soviéticas (además de Ucrania), respectivamente.

“El caso de Venezuela plantea la pregunta de que si Estados Unidos puede declarar como ilegítimo a un líder, removerlo y después gobernar esa nación, ¿por qué no podrían otros países hacer lo mismo’”, plantea Jennifer Kavanagh, directora de análisis militar en el centro de estudios Defense Priorities.

El Comercio conversó con Carlos Aquino, director del Centro de Estudios Asiáticos de la UNMSM, y con Marco Carrasco, catedrático experto en temas de Asia-Pacífico, sobre las implicancias del reciente operativo de EE.UU. en adelante con respecto a Rusia y China.