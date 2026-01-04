Escucha la noticia
China y Rusia a la expectativa: ¿cómo la acción en Caracas alimenta la ambición territorial de ambas potencias?
China y Rusia, las potencias rivales de Estados Unidos, reaccionaron en la misma línea tras la incursión militar estadounidense en Venezuela que puso fin a los días de Nicolás Maduro en el poder. Tanto Beijing como Moscú han urgido a Washington a reconsiderar su postura, a desistir de sus planes de derrocamiento y a que “se libere inmediatamente” a Maduro y a su esposa, Cilia Flores.
Este domingo 4 el Gobierno Chino insistió en calificar el ataque en Caracas como una amenaza “para la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe” y volvió a denunciar el “comportamiento hegemónico” de la Administración Trump.
Lo que se preguntan expertos y analistas, más allá de esta esperada reacción, es si esta ofensiva del gigante norteamericano no dará también impulso a las ambiciones de China y Rusia respecto a territorios vecinos: Taiwán y varias exrepúblicas soviéticas (además de Ucrania), respectivamente.
“El caso de Venezuela plantea la pregunta de que si Estados Unidos puede declarar como ilegítimo a un líder, removerlo y después gobernar esa nación, ¿por qué no podrían otros países hacer lo mismo’”, plantea Jennifer Kavanagh, directora de análisis militar en el centro de estudios Defense Priorities.
El Comercio conversó con Carlos Aquino, director del Centro de Estudios Asiáticos de la UNMSM, y con Marco Carrasco, catedrático experto en temas de Asia-Pacífico, sobre las implicancias del reciente operativo de EE.UU. en adelante con respecto a Rusia y China.
“Para China, Taiwán es un asunto interno y no acepta comparaciones con lo que hace Rusia en Ucrania o Estados Unidos en Venezuela”, aclara Aquino, agregando que “si China tomara Taiwán a la fuerza no lo considerará una invasión sino una acción para completar la reunificación del país”. Recordemos que China se ha negado a descartar el uso de la fuerza para apoderarse de Taiwán, un territorio autónomo, y ha reclamado derechos sobre gran parte del Mar de China Meridional.
Hay dos significados o mensajes contrapuestos que puede tomar China de la incursión en Venezuela, según Aquino. El primero es que “si para Washington, Latinoamérica es su patio trasero y ello justifica todo lo que haga allí, entonces China también justificará lo que haga en Taiwán”. Y el segundo es que “China ha comprobado el enorme poderío militar y tecnológico que acaba de desplegar EE.UU., lo cual quizá haga que sienta que no está preparada para una respuesta militar estadounidense ante una eventual toma de Taiwán por la fuerza”. Para el experto, Trump seguirá manteniendo esa ambigüedad estratégica sobre la isla, es decir, no confirmar si intervendrá militarmente para así disuadir a China de atacar y a Taiwán de declarar una independencia formal.
En opinión de Carrasco, China siempre se ha caracterizado por una postura más pragmática y la reciente incursión en Venezuela le puede abrir un flanco para una validación de los actos que lleve a cabo en la isla, a lo mejor no en el corto plazo pero sí para endurecer y escalar su discurso sobre Taiwán. Carrasco también resalta lo interesante que es revisar las redes sociales chinas hoy: “No son pocas las voces que están señalando el accionar de EE.UU. en Venezuela como una receta de lo que debe hacer China con Taiwán, ven lo hecho por Trump como una suerte de ratificación para actuar así en Taiwán”.
Sobre Rusia, Aquino recuerda que el régimen de Vladimir Putin ya rompió las reglas del derecho internacional con su invasión a Ucrania en el 2022, acción condenada por 145 países de la ONU. Sobre si la acción contra Maduro alentará a Moscú a incrementar la presión sobre Kiev, Aquino sostiene que esto último depende más de lo que hagan los estados europeos. “Trump ha tomado acciones vistas como permisivas hacia Putin y se lo ve forzando a Ucrania a aceptar una paz en los términos que Rusia quiere”. Carrasco también remarca que el Kremlin desacató el derecho internacional con la invasión a Ucrania, pero que ahora Putin puede utilizar el acto en Caracas como un activo a mediano plazo a su favor para seguir moviendo sus fichas en el país invadido.
En sintonía con lo dicho por Aquino y la impresión causada en China por la operación Determinación Absoluta, el periodista español Javier Cuesta, del diario “El País”, habla de cierta “envidia” en Rusia por el éxito estadounidense. Menciona que el exmandatario Dmitri Medvedev, y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, ha instado a repetir la captura de Maduro con el gobernante ucraniano Volodimir Zelenski. “La operación en Caracas es la mejor prueba de que cualquier Estado debe fortalecer sus FF.AA. al máximo”, se pronunció. Y otros han comparado con dolor esta ofensiva relámpago con la “operación militar especial” en Ucrania que está por cumplir ya cuatro años.