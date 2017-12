El productor musical Jim Burns, uno de los creadores de "MTV Unplugged", falleció en Nueva York víctima de las heridas que sufrió tras ser atropellado por un taxi el pasado fin de semana, según informan hoy medios locales.

Burns, que tenía 65 años, resultó gravemente herido el pasado 23 de diciembre cuando un taxi lo arrolló mientras cruzaba la calle con un perro guía cerca de su residencia en el barrio del Upper East Side, según publica el periódico Daily News.

El productor fue trasladado de urgencia al hospital New York Presbyterian-Weill Cornell Medical Center, pero los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida, según confirmó su familia a la revista Billboard.



El conductor del taxi, cuya identidad no se ha hecho pública, permaneció en el lugar de los hechos, en el cruce de la Quinta Avenida y la calle 87, y no se han presentado cargos en su contra, según la policía, que continúa investigando lo ocurrido.



Burns fue uno de los creadores, junto a Robert Smalls, de "MTV Unplugged", un espacio donde los artistas recrean su música de manera acústica y en un ambiente íntimo y cercano a la audiencia, el primero de los cuales se grabó en 1989 con el grupo "Squeeze".



Una vocera de MTV dijo que el canal estaba profundamente entristecido por la muerte. El programa ampliamente popular debutó en 1989 en la cima musical y cultural de MTV en Estados Unidos. Incluye a artistas como Nirvana, Eric Clapton, Jay-Z, Bob Dylan en su versión latinoamericana a bandas como Soda Stereo y Café Tacvba.

Soda Stereo durante su presentación en "MTV Unplugged". (Captura: YouTube) Soda Stereo durante su presentación en "MTV Unplugged". (Captura: YouTube) YouTube

"Como cocreador de la adorada franquicia 'Unplugged', su innovador trabajo continúa resonando con el público de todo el mundo. Dedicamos nuestras condolencias y oraciones a su familia y seres queridos”, dijo MTV en un comunicado.



De acuerdo con Billboard, el Unplugged de Clapton vendió 7,7 millones de copias tras su debut en 1992, el mayor número para la serie. Nirvana vendió 5,1 millones de copias cuando debutó en noviembre de 1994 en el primer puesto de la lista Billboard 200 y fue el primer álbum de la banda tras el suicidio de Kurt Cobain en abril de ese año.

(Foto: MTV) Nirvana en "MTV Unplugged". (Foto: MTV) MTV

La serie regresó al aire en Estados Unidos este 2017 con presentaciones desde escenarios en todo el país con significados especiales para los artistas participantes. El primer acto de su nueva etapa fue Shawn Mendes en septiembre.



