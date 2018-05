A dos días de las elecciones en Colombia, una revelación del Departamento de Estado de Estados Unidos remece el panorama. El senador y ex presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) fue acusado en numerosas ocasiones por diplomáticos estadounidenses de tener vínculos con el cártel de Medellín en los años 90, según documentos desclasificados.

Una de las comunicaciones, que datan de 1993, describe una reunión de diplomáticos estadounidenses con Luis Guillermo Vélez Trujillo, entonces senador del Partido Liberal, formación política en la que militaba Uribe.



De acuerdo al cable desclasificado, Vélez Trujillo explicó al Gobierno de Estados Unidos que Álvaro Uribe había recibido "financiación" para sus campañas electorales al Senado por parte de la familia Ochoa Vásquez, miembro del Cartel de Medellín que dirigía el capo del narcotráfico Pablo Escobar.



"Uribe es primo de la familia de narcotraficantes Vasquez Ochoas [sic]", dijo el entonces funcionario colombiano.



De acuerdo con Vélez Trujillo, son estos lazos familiares los que explican por qué el ex presidente se reunió -junto a otros dos funcionarios- con la esposa de Pablo Escobar cuando éste era fugitivo.



"Escobar, a través de Ochoas [sic], está ahora exigiendo a Uribe que devuelva los favores tratando de abrir un canal de comunicación con [el presidente colombiano César] Gaviria", señala el cable de Estados Unidos.



El anuncio llega a dos días de las elecciones presidenciales en Colombia, para las cuales el favorito es el candidato más joven y ahijado político de Uribe, Iván Duque (41 años, senador).



El funcionario de derecha no tiene mayor recorrido en el ámbito político, pero el respaldo de Uribe hasta el cierre de su campaña ha elevado las preferencias a su favor.



En las encuestas le sigue, aunque con una diferencia de diez puntos, Gustavo Petro, ex guerrillero y ex alcalde de Bogotá de 58 años, que promete una batería de reformas.



Detrás se ubican el independiente de centro Sergio Fajardo y el ex vicepresidente Germán Vargas, que luchan por dar la sorpresa. El ex negociador de paz con las FARC, Humberto de la Calle, aparece rezagado. El evangélico Jorge Trujillo no supera el margen de error.

"Amigo personal"

El Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos desclasificó en 2004 un documento de inteligencia militar del año 1991 que incluye a Uribe entre las principales figuras del narcotráfico en Colombia, junto con Pablo Escobar, el jefe narco-paramilitar Fidel Castaño y más de 100 figuras del crimen organizado.



Uribe era un "amigo personal cercano de Pablo Escobar", según el informe de la Oficina del Agregado de Defensa de los EE. UU. (DAO) en Colombia, y estaba "dedicado a la colaboración con el Cartel de Medellín en altos niveles gubernamentales".



El gobierno colombiano negó varias acusaciones específicas en el informe de inteligencia de 1991, pero no intentó refutar las aseveraciones más importantes que se informan en el documento: que Álvaro Uribe tenía una relación personal cercana con Escobar y negocios con el Cartel de Medellín.



Entre otras acusaciones, este año se reveló que la Corte Suprema de Colombia está investigando a Uribe por presunto asesinato e intimidación de testigos relacionados con una indagación de crímenes cometidos por miembros del Bloque Metro, un grupo ilegal de milicias paramilitares supuestamente formado por el ex presidente y miembros de su familia.



Pese a sus detractores y la evidencia de las investigaciones, Álvaro Uribe se perfila como un dirigente influyente para los comicios del domingo. El único presidente que obtuvo la victoria en primera vuelta electoral es además el senador más votado de las legislativas de marzo.

