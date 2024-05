Lo que sigue es un proceso administrativo para que el Poder Ejecutivo, en manos del presidente Gustavo Petro, apruebe la norma.

La nueva ley brinda un plazo de tres años para que se entregue alternativas económicas a los trabajadores en tauromaquia y para que las plazas de toros sean usadas en eventos culturales y deportivos.

Se trata de un cambio que no solo se aplica en Colombia.

Con el lema "No más Olé", activistas protestaban contra las corridas de toros durante el debate congresal. (Foto: AFP)

Uno de los primeros países en prohibir esta práctica fue Argentina. Según informe del diario El Universal, en 1822 se restringió esta actividad y las últimas corridas de toros se registraron entre 1899 y 1902.

Reino Unido fue un poco más allá y en 1824 formó la Royal Society for the Prevention of Cruelty, que hoy en día es una de las principales organizaciones que promueve el bienestar animal. Para esa época se prohibió la corrida de toros, además de otras actividades como la pelea de perros o de otros animales.

Ya entrado el siglo XX, en 1921 Uruguay prohibió la corrida de toros y cualquier otra actividad que fuera considerada como maltrato animal, y lo mismo se hizo en Cuba. En países como Bolivia y Paraguay las corridas de toros son practicadas como espectáculos de piruetas.

Para el antropólogo Alex Huerta Mercado se presentan dos fenómenos en este cambio: por un lado, la desaparición de una cultura colonial, elitista y jerarquizada, por una nueva cultura popular; pero sobre todo, la relación con los animales en la que se ha tomado conciencia de su sufrimiento.

“A partir de la segunda mitad de siglo XX, avanzando hacia los años 90, nuestra relación con los animales ha cambiado de manera drástica. Los animales nos miran y nosotros nos sentimos reflejados en sus ojos, es decir, proyectamos en ellos una serie de valores humanos, pero de una manera muy interesante, como que vemos en ellos la inocencia, los vemos como hermanos menores”, indica el docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) en comunicación con El Comercio.

Esta nueva mirada se ha visto acompañada por movimientos ecologistas y animalistas.

¿Los animales o el espectáculo?

Pero el proceso colombiano no ha sido sencillo. Incluso en el 2020 un proyecto similar estuvo a punto de ser aprobado pero fue archivado.

Si bien ahora la votación marca una gran ventaja de quienes estaban a favor de la prohibición, detrás también hay una larga historia de Colombia con las corrida de toros, que contaban con un gran público y personas detrás de lo que consideran un espectáculo.

Bogotá fue uno de los centros de debate en los últimos años. Señala el medio Deutsche Welle (DW) que desde el 2012 estaban prohibidas las corridas de toros. Sin embargo, el año pasado la Corte Constitucional de Colombia ordenó a la alcaldía restituir la Plaza Santamaría para la celebración de corridas de toros y “garantizar la continuidad de la expresión artística de la tauromaquia en la ciudad de Bogotá”.

“Se habla de tradición, se habla de espectáculo, pero eso no implica que no se pueda revisar porque toda tradición cambia. Entonces, por ahí va el asunto, y son las nuevas generaciones las que vienen con una nueva sensibilidad hacia la naturaleza, una nueva preocupación hacia la ecología y también con un nuevo cuestionamiento hacia su posición frente a la naturaleza”, apunta Huerta Mercado a este Diario.

Además… Un refugio para los afectados En marzo del 2020, cuando empezaba la pandemia de COVID-19, la histórica Plaza de Acho fue convertida en un albergue. De ser un espacio para las corridas de toros se convirtió en "la casa de todos" para asistir a las personas en estado de abandono durante la emergencia sanitaria. Hasta la fecha, en dicha plaza se siguen realizando corridas de toros.

Por otro lado, junto a los asuntos de la identidad y tradición también hay un factor económico. Según el informe de DW, un torero en Colombia podía ganar por temporada entre 20.000 y 150.000 dólares, dependiendo de si era local o no, y la industria colombiana generaba unos 15.000 empleos por temporada.

“No hay derecho a que coarten los sueños de muchos niños que quieren ser toreros”, ha lamentado el torero colombiano César Rincón tras conocerse la decisión del Congreso de su país. En comunicación con radio Caracol, indicó que se trata de un “atropello al trabajo y al mismo animalismo”.

Tras la prohibición de las corridas de toros, decenas de toreros protestan frente a la plaza de toros de La Santamaría. (Foto: AFP)

Los toreros exigen que se respete su derecho a trabajar. Realizan una protesta frente a la plaza de toros de La Santamaría. (Foto: AFP)

Tauromaquia: ahora son menos

Tras la decisión de Colombia, ahora solo son siete los países donde se mantienen las corridas de toros, y entre ellos se encuentra el Perú. Según datos de Humane Society International, las otras naciones en donde es legal esta práctica son España, Francia, Portugal, México, Venezuela y Ecuador.

Señala la institución que al año mueren 180.000 toros durante estas actividades, y más en las llamadas fiestas de toros, y sufren una “muerte prolongada, debilitados y atormentados tanto física como mentalmente, incluso con lanzas con púas, antes de que el matador entre a los ruedos”.

Pero en varios de estos países ya se están dando algunas restricciones. Señala un informe de la cadena CNN que los estados mexicanos de Sinaloa, Sonora, Guerrero, Coahuila y Quintana Roo tienen prohibidas las corridas de toros, aunque para el país sigue siendo una actividad legal.

En España la situación cambia. Allí las corridas de toros se encuentran reguladas y protegidas.

Y en el caso peruano, durante el año 2020 se debatió una demanda de inconstitucionalidad por una excepcionalidad planteada en la Ley de Protección y Bienestar Animal (Ley 30407). Ese año el Tribunal Constitucional (TC) ratificó la vigencia en el Perú de las corridas y peleas de toros, así como las peleas de gallos, al considerarlas espectáculos tradicionales.

¿Cuál será el futuro de las corridas de toros en estos países? Todavía sigue siendo un tema en constante discusión.