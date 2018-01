El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, suspendió este lunes el nuevo ciclo de conversaciones con el ELN, después del ataque a una estación de policía en Barranquilla este fin de semana, que fue atribuido por el ELN en un comunicado. El hecho dejó 5 muertos y 41 heridos.

"He tomado la decisión de suspender la instalación del quinto ciclo de conversaciones que estaba prevista para los próximos días, hasta que no vea coherencia por parte del ELN entre sus palabras y sus acciones", indicó el mandatario.

Las declaraciones se dan desde La Palma (Cundinamarca), después de una reunión entre el presidente y el jefe negociador del Gobierno en los diálogos de paz con el ELN, Gustavo Bell, en donde se analizó la actual situación.

El mandatario indicó que las acciones cometidas recientemente por el grupo guerrillero lo obligan a asumir "la doctrina RABIN", en la que "se combate el terrorismo con toda contundencia como si no hubiese negociación de paz, y se negocia como si no hubiese terrorismo".

El Jefe de Estado agregó que el proceso de negociación "exige un mínimo de coherencia", por esta razón el "quinto ciclo de conversaciones se instalará cuando el ELN haga compatible su conducta con la exigencia de paz del pueblo colombiano y de la comunidad internacional".

Santos también indicó que le solicitó a la Fuerza Pública "seguir cumpliendo sus deberes constitucionales con la máxima determinación".

Las declaraciones se dan desde La Palma (Cundinamarca), después de una reunión entre el presidente y el jefe negociador del Gobierno en los diálogos de paz con el ELN. (Foto: AFP) Las declaraciones se dan desde La Palma (Cundinamarca), después de una reunión entre el presidente y el jefe negociador del Gobierno en los diálogos de paz con el ELN. (Foto: AFP)

ESTE ES EL DISCURSO COMPLETO DEL PRESIDENTE COLOMBIANO:

"El gobierno ha sido generoso y ha mostrado su voluntad de paz, que no puede ser vulnerada por la coyuntura política. Se trata de una voluntad fundamentada en principios y en mi deber de proteger al pueblo colombiano.

Sin embargo, los hechos son tozudos y el comportamiento del ELN me obliga a asumir con esta organización lo que he denominado la doctrina RABIN: Se combate el terrrorismo con toda contundencia como si no hubiese negociación de paz, y se negocia como si no hubiese terrorismo.

Pero para continuar la negociación de paz esta doctrina exige un mínimo de coherencia. Al mismo tiempo mi paciencia y la del pueblo colombiano tienen sus límites.

Por lo tanto, he tomado la decisión de suspender la instalación del quinto ciclo de conversaciones que estaba prevista para los próximos días, hasta que no vea coherencia por parte del ELN entre sus palabras y sus acciones.

Le he reiterado a la fuerza pública que deberá seguir cumpliendo sus deberes constitucionales con la máxima determinación. El quinto ciclo de conversaciones se instalará cuando el ELN haga compatible su conducta con la exigencia de paz del pueblo colombiano y de la comunidad internacional".

El presidente colombiano Juan Manuel Santos visitó a las víctimas de uno de los atentados. (Foto: AFP) El presidente colombiano Juan Manuel Santos visitó a las víctimas de uno de los atentados. (Foto: AFP)

Los atentados

El Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN reconoció la noche del domingo en un comunicado el atentado a una estación policial en el puerto de Barranquilla, donde el sábado murieron cinco agentes y otros 41 quedaron heridos.

En un principio las autoridades, habían responsabilizado a bandas narcotraficantes de la explosión en la principal ciudad del norte de Colombia.

Por este hecho, las autoridades capturaron a Cristian Bellón, de 31 años, como sospechoso de haber activado la bomba que mató a los cinco agentes. "Esta persona tiene antecedentes clarísimos con el ELN", aseguró el ministro.

Bellón había sido capturado en 2015 pero un juez lo dejó en libertad argumentando que no se le había garantizado el debido proceso, agregó.

Los otros dos atentados se ejecutaron el domingo también contra estaciones policiales.

En el municipio de Santa Rosa, departamento de Bolívar, estalló una carga explosiva que acabó con la vida de dos policías y dejó a otro herido.

También en Barranquilla, que se prepara para su tradicional carnaval, cuatro uniformados y un civil resultaron lesionados en otro ataque contra un puesto de mando.

Los tres ataques "resultan teniendo relación directa", afirmó Villegas.

Fuente: El Tiempo de Colombia / GDA con información de AFP