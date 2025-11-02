Combatir a las pandillas en Haití: una misión casi imposible

Desde la semana pasada, la Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF, en inglés), una misión de seguridad aprobada por la ONU, entró en funcionamiento con el objetivo de erradicar las acciones de estos grupos delincuenciales que controlan nada menos que el 90% de Puerto Príncipe, la capital.

La GSF, que tiene el respaldo del gobierno transitorio de Haití, contará con un máximo de 5.500 efectivos policiales y militares, asistidos por 50 civiles, y trabajará durante, al menos, un año. Sustituirá, además, a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), que se desplegó el año pasado bajo el liderazgo de Kenia, cuyo mandato no pudo lograr mínimos resultados.

Distintos grupos criminales se disputan el control en Haití desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.

La gran incógnita para los haitianos es si este nuevo grupo logrará, por lo menos, contener el avance de las pandillas, cuyo crecimiento ha sido exponencial en los últimos años y que basan sus actividades en la extorsión, secuestro, tráfico de armas, drogas y personas. Aunque siempre han formado parte de la vida del país, aliándose con los gobiernos desde los años 70, es en la última década que han aprovechado el vacío de poder, la corrupción de las autoridades y la desidia de la comunidad internacional para presentarse incluso como los salvadores de Haití.

“Yo he creado el G9 para pelear contra el sistema de explotación. No somos una pandilla. Somos un grupo armado con una ideología. Usamos nuestras armas para presionar el Estado. Esta es una pelea social”, ha dicho el todopoderoso Jimmy Cherizier, alias ‘Barbecue’, jefe del G9, por quien Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de 5 millones de dólares.

1.4 Millones de haitianos han sido forzados a abandonar sus hogares en lo que va del año debido a la violencia de las pandillas, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Se trata de un aumento del 36% respecto al 2024.

Crisis política

Los haitianos no van a elecciones desde el 2016. Su presidente, Juvenel Möise, fue asesinado en el 2021, no tienen Parlamento y el primer ministro encargado del gobierno, Ariel Henry, dimitió el año pasado debido a la presión de las pandillas.

Desde entonces, quien ejerce las funciones del Ejecutivo es el Consejo Presidencial de Transición (CPT) compuesto por nueve integrantes que se van rotando la presidencia interina. Su objetivo es convocar a elecciones para febrero del 2026, pero la violencia y los escándalos de corrupción siguen interrumpiendo el proceso. El horizonte se avizora complicado, sobre todo porque las bandas criminales tienen cada vez más control del territorio pues han extendido su actividad más allá de la capital, hacia departamentos como Centro y Artibonito.

Jimmy "Barbacoa" Chérizier se ha convertido en el principal líder de la pandilla conocida como "G-9 y Familia". (AFP). / CLARENS SIFFROY

‘Barbecue’, que también lidera Viv Ansanm, la coalición de las pandillas más poderosas, se ha propuesto derrocar al gobierno transitorio, actualmente encabezado por el empresario Laurent Saint-Cyr.

Datos Haití fue el segundo país del continente americano en independizarse (en 1804, después de Estados Unidos). La revolución fue liderada por esclavos negros.

(en 1804, después de Estados Unidos). La revolución fue liderada por esclavos negros. Con un PBI per cápita de apenas US$2.142 en el 2024, el país caribeño sigue siendo el más pobre de América Latina y uno de los más pobres del mundo.

el país caribeño sigue siendo el más pobre de América Latina y uno de los más pobres del mundo. El 7 de julio del 2021, Jovenel Moïse, entonces presidente de Haití, fue asesinado en su propia casa, un magnicidio que aún no se ha resuelto. El ataque lo perpetraron 28 mercenarios, la mayoría colombianos.

Pocas expectativas

En medio de esta situación, se espera que la Fuerza de Eliminación de Pandillas coordinada por la ONU traiga un poco de estabilidad al castigado país, sin embargo, las expectativas no son muy altas, sobre todo porque en tres décadas Haití ha recibido más de una decena de misiones extranjeras, sin mayor éxito. El diario “The Haitian Times” señala que aún no han llegado tropas extranjeras para apoyar a los policías y militares haitianos.

Fotografía de archivo de integrantes de la Policía Nacional de Haití que responden al ataque de una pandilla armada. Foto: EFE/ Patrice Noel

Para Romain Le Cour Grandmaison, director del Programa Iniciativa Global para Haití, “el país se encuentra suspendido de un hilo, y es comprensible que la población reciba este nuevo plan con escepticismo. La ciudadanía espera sobre todo resultados tangibles e impactos concretos en la vida cotidiana, en la posibilidad de llevar una vida normal”, según señaló a France 24.

Entre el caos, la pobreza y la violencia, los haitianos claman salir del círculo vicioso al que los han llevado gobiernos corruptos y organismos internacionales sin planes claros. Esta vez tendría que ser la vencida.

Entrevista… “Las pandillas imponen su ley como si fueran un Estado” Juhakenson Blaise, Reportero senior y corresponsal en Puerto Príncipe de “The Haitian Times”. ¿La Fuerza de Eliminación de Pandillas implementada por la ONU será realmente la solución para enfrentar a las bandas armadas? Las posiciones están divididas sobre la cuestión. Muchas personas, especialmente en Haití, creen que la nueva fuerza fracasará, teniendo en cuenta los fracasos previos de otras fuerzas anteriores, y según ellos, solo el fortalecimiento de las fuerzas nacionales del país puede ofrecer una solución a largo plazo contra la violencia de las pandillas. Por mi parte, no puedo prever si la nueva fuerza tendrá éxito o no, pero lo que es seguro es que se enfrenta a los mismos problemas que la misión multinacional dirigida por Kenia, por lo que existe el riesgo de que se repita. ¿Por qué ha sido tan difícil combatir estas pandillas? Varios factores pueden ser tomados en cuenta: la forma en que luchan las pandillas, circulando de casa en casa y evitando las calles principales ocupadas por las fuerzas del orden. Pueden realizar ataques desde alturas, y una portavoz de la policía incluso reveló que no estaban preparados para estas estrategias de combate. Otros factores incluyen la falta de material y equipo adecuado. Los vehículos blindados no están diseñados para ser usados en todas partes, lo que a veces obliga a operar a pie. La policía rara vez realiza este tipo de operaciones. Además, combatir a las pandillas puede generar múltiples violaciones a los derechos humanos, ya que estas conviven con la población civil. Un ejemplo claro se observó en las últimas operaciones con drones llevadas a cabo por la policía, donde la mayoría de las personas fallecidas eran civiles y no miembros de las pandillas. A esto se suma la cuestión del armamento. Haití tiene un embargo, pero eso no impide que más de 500 mil armas circulen en el país, según la ONU. Finalmente, no existe realmente una voluntad política, ya que varios políticos en Haití alimentan a estas pandillas. Las pandillas funcionan como un gobierno paralelo. ¿Por qué han llegado a tener tanto poder, sobre todo durante el actual gobierno transitorio? Efectivamente, imponen su ley como si fueran un Estado en una determinada circunscripción. Algunos podrían decir que han adquirido tanto poder gracias a sus relaciones con ciertos miembros del gobierno, pero no puedo afirmar algo que no he verificado. Según lo que entiendo, esto se debe a que aceptaron reunirse todos bajo la etiqueta “Viv ansanm” (la coalición de pandillas “Vivir Juntos”), para dejar de enfrentarse entre ellos y hacer del Estado haitiano su adversario principal. Efectivamente, esta unión entre las pandillas se dio durante el gobierno de transición. Así, se han fortalecido: cuando un grupo ataca una zona, no solo participan sus integrantes, sino que también llegan miembros de otras pandillas para reforzar los efectivos, que superan a los de la policía. ¿Qué tanto ha afectado la falta de un nuevo gobierno en la situación de inseguridad? En Haití, se trata de una lucha por el reparto del poder, y esto no es algo reciente, lo que refuerza la crisis de gobernabilidad ante la ausencia de un gobierno legítimo. Dicho esto, la prioridad no está realmente en la situación de seguridad, sino más bien en cómo tomar el poder de las manos de quienes están en el gobierno de transición. Mientras se ignora esto, las pandillas amplían su control sobre otras zonas, matan y saquean sin temor, mientras los políticos luchan por el poder bajo la égida de la Comunidad del Caribe (Caricom). Sin embargo, si hubiera un gobierno legítimo en el poder, no se preocuparía por cómo perderlo, ya que tendría un mandato y, de ese modo, podría prestar un poco de atención a la seguridad e incluso convertirla en una misión de su mandato.

