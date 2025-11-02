Uno de los líderes de pandillas más poderosos de Haití, Jimmy 'Barbecue' Cherizier, se presenta como un revolucionario que lucha contra un sistema corrupto. (Matias Delacroix/Foto AP).
Uno de los líderes de pandillas más poderosos de Haití, Jimmy 'Barbecue' Cherizier, se presenta como un revolucionario que lucha contra un sistema corrupto. (Matias Delacroix/Foto AP).
Gisella López Lenci
Gisella López Lenci

Escucha la noticia

00:0000:00
Combatir a las pandillas en Haití: una misión casi imposible
Resumen de la noticia por IA
Combatir a las pandillas en Haití: una misión casi imposible

Combatir a las pandillas en Haití: una misión casi imposible

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Los números son aterradores. En tres años, más de 16 mil personas han muerto a manos de las bandas criminales en Haití, una fuerza ilegal que se ha convertido casi en un Estado paralelo ante la ausencia de presidente y de instituciones sólidas que garanticen la gobernabilidad en el país más pobre de América. En Haití, las pandillas son las que gobiernan la vida cotidiana y quitarles el poder se ha convertido en una misión imposible.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC