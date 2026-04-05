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Resumen

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Jerusalén sin peregrinos no está completa. Un lugar de vida, pero sin vida en este momento”. Las palabras del patriarca latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, golpean. El Domingo de Ramos, la policía israelí le había impedido acceder y oficiar misa en el Santo Sepulcro por “motivos de seguridad”, alegando la guerra en Irán. La misa se celebra todos los años ante cientos de fieles que llegan de todo el mundo a la Ciudad Vieja para recorrer los últimos pasos de Jesús. Esta vez, solo hay silencio y muchos soldados.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.