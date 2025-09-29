¿Cómo reaccionó el mundo al plan de paz de Donald Trump para Gaza?

Numerosos países del mundo, comenzando por los árabes y musulmanes, acogieron con satisfacción el plan de paz para Gaza presentado el lunes por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Estas son las principales reacciones:

Países árabes y musulmanes

Egipto, Jordania, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Indonesia y Pakistán aseguraron, en un comunicado conjunto, que aplauden “el papel del presidente estadounidense y sus sinceros esfuerzos por poner fin a la guerra” entre Israel y el grupo islamista Hamás.

Reafirmaron “su voluntad de colaborar de manera positiva y constructiva con Estados Unidos y las partes interesadas para finalizar el acuerdo y garantizar su aplicación”.

Europa

El presidente francés, Emmanuel Macron, también elogió “el compromiso” de Trump “para poner fin a la guerra en Gaza y lograr la liberación de todos los rehenes”.

“Espero que Israel se comprometa firmemente sobre esta base. Hamás no tiene más remedio que liberar inmediatamente a todos los rehenes y seguir este plan”, escribió en la red social X.

El presidente del Consejo de la Unión Europea, Antonio Costa, instó a todas las partes a “aprovechar este momento para dar una oportunidad genuina a la paz”.

“La situación en Gaza es intolerable. Las hostilidades deben cesar y todos los rehenes deben ser liberados de inmediato”, añadió en X.

El ministro de Relaciones Exteriores alemán, Johann Wadephul, consideró que, “por fin, israelíes y palestinos pueden esperar que esta guerra llegue pronto a su fin”.

“Esta oportunidad no debe desperdiciarse. Hamás debe aprovecharla. Insto a todos aquellos que pueden ejercer influencia sobre Hamás a que lo hagan ahora mismo”, añadió.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo en X que su país “da la bienvenida a la propuesta de paz” y exigió que “hay que poner punto final a tanto sufrimiento”.

“Es la hora de que cese la violencia, se produzca la inmediata liberación de todos los rehenes y se dé acceso a la ayuda humanitaria para la población civil. La solución de dos Estados, Israel y Palestina, conviviendo uno junto a otro en paz y seguridad, es la única posible”, añadió.

El gobierno italiano de Giorgia Meloni calificó el plan de Trump como un “ambicioso proyecto para la estabilización, la reconstrucción y el desarrollo de la Franja de Gaza”, así como un posible “punto de inflexión”, según un comunicado.

Fuera de la Unión Europea, el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo en una nota que “apoya firmemente los esfuerzos (de Trump) para poner fin a los combates, liberar a los rehenes y garantizar la prestación de ayuda humanitaria de emergencia a la población de Gaza”.

“Es nuestra máxima prioridad y debe hacerse de inmediato”, agregó.

Tony Blair

El ex primer ministro británico Tony Blair, quien se prevé que desempeñe un papel importante en un comité que supervisará la transición en Gaza, aplaudió este plan “audaz e inteligente”.

“Nos ofrece la mejor oportunidad de poner fin a dos años de guerra”, declaró en un comunicado.

Entre los palestinos

La Autoridad Palestina destacó los “esfuerzos sinceros y decididos” de Trump, según un boletín, y afirmó “confiar en su capacidad para encontrar un camino hacia la paz”.

Por el contrario, la Yihad Islámica, un grupo armado palestino que lucha junto a Hamás en Gaza, denunció en un comunicado “una receta” para seguir atacando a los palestinos.

“Lo que se anunció en la conferencia de prensa entre Trump y Netanyahu es un acuerdo entre Estados Unidos e Israel y representa la posición de todo el ‘establishment’ israelí. Es una receta para continuar la agresión contra el pueblo palestino”, afirmó el movimiento islamista.

Un responsable enterado de los diálogos dijo a la AFP que los mediadores Qatar y Egipto entregaron el plan a los negociadores de Hamás, quienes “declararon que examinarán de buena fe y darán una respuesta”.

