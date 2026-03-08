Escuchar
Desde hace una semana, Estados Unidos e Israel decidieron cortarle la cabeza al régimen de los ayatolas, bombardeando Teherán, asesinando a sus principales generales y al mismísimo líder supremo, Alí Jamenei. Irán, tan temida y odiada por sus enemigos, está debilitada y parece estar en coma, pero no ha muerto y su estrategia de supervivencia puede ser aún más peligrosa. Lo que ya se avizora, es que el tablero del Medio Oriente se va a sacudir y la reconfiguración de fuerzas podría traer más dolores de cabeza que soluciones.

