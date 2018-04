Confirman que ola de discriminación en Facebook alimentó la crisis de los rohingya

El grupo ultranacionalista Ma Ba Tha tiene 55.000 miembros en Facebook. Fue analizado por el investigador Raymond Serrato en relación a la crisis de los rohingya. Según su análisis, se generó un incremento del 200% de actividad en relación a los mensajes discriminatorios y violentos durante los días en se se inició la "operación de limpieza" gubernamental.

"Facebook sin dudas ayudó a que ciertos elementos de la sociedad determinaran la narrativa del conflicto en Myanmar (Birmania)", señaló Serrato a "The Guardian". Pues "ganó gran fuerza" durante los días que atacó el grupo armado ARSA, evento que sirvió de excusa al gobierno para atacar a la población musulmana.

“Aunque Facebook ya se había utilizado en el pasado para difundir odio y desinformación, [esta tendencia] adoptó una mayor potencia tras los ataques”, añadió.

Publicaciones de contenido ultranacionalista sobre la crisis rohingya en el grupo de Ma Ba Tha de Facebook. (Serrato) Serrato

Por su parte, el analista Alan Davis del Instituto para la Cobertura de la Guerra y la Paz dirigió un estudio sobre el discurso discriminatorio en Birmania. Tras dos años de investigación , determinó que meses previos al hecho las intervenciones en Facebook se volvieron "más organizadas y ofensivas, y más militarizadas".

Además, su equipo de investigadores halló noticias falsas que repetían narrativas y términos ofensivos contra los musulmanes. La historia de que "las mezquitas en Yangon acumulan armas con la intención de volar varias pagodas budistas", era una constante seguida de términos despectivos contra los rohingya como "kalars" y "terroristas bengalíes". En tanto señales y símbolos de “zonas libres de musulmanes” se compartieron más de 11.000 veces en Facebook.

Facebook como fuente principal de noticias

“Facebook es posiblemente la única fuente de información online para la mayoría de Myanmar (Birmania)”, señaló a "The Guardian" un analista en ciberseguridad de Rangún que prefiere no dar su nombre por miedo a represalias.

En efecto, este factor es fundamental dentro de los análisis en torno a lo que sucede en Birmania. Ya que entre sus 53 millones de residentes, solo el 1% tenía acceso a internet en 2014, pero en 2016 la historia fue diferente y se consolidó como uno de los países asiáticos con mayor número de perfiles en Facebook.

A la fecha, más de 14 millones de birmanos usa Facebook, el problema es que según un informe de 2016 elaborado por GSMA la red social termina siendo la principal fuente de información. Incluso muchos consideran las publicaciones como noticias.

Facebook “se ha convertido en una bestia”, dijo el investigador de la ONU para Birmania, Yanghee Lee, a inicios de marzo. “Se utiliza para transmitir mensajes públicos, pero sabemos que los budistas ultranacionalistas tienen sus propias cuentas de Facebook y están incitando a la violencia y difundiendo odio contra los rohingyas u otras minorías étnicas”, afirmó.

Tras varias insistencias, Birmania aceptó recibir la visita del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, aún no se confirma si realmente los embajadores podrán entrar en el Estado de Rakhine, según lo expuesto por el presidente del consejo este lunes.

¿Qué dice Facebook sobre Birmania?

Facebook está desplegando esfuerzos para eliminar el odio y los perfiles de usuarios que lo difunden. “Nos tomamos esto especialmente en serio y hemos trabajado con expertos en Myanmar (Birmania) durante varios años para desarrollar recursos de seguridad y campañas de contranarrativa”, afirmó una portavoz de Facebook.

“Ahora tenemos unas 14.000 personas trabajando en operaciones de comunidad, operaciones online y en nuestros esfuerzos globales de integridad –casi el doble del año pasado– y tendremos más de 20.000 para finales de este año”, detalló.

Por su parte, el CEO y fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo en Vox que los discursos de odio en Birmania son parte de “un problema real” que atraviesa la red.

Raymond Serrato, el investigador que analizó al grupo ultranacionalista en Facebook, exige que la red social sea más transparente con la información que da. “Ahora no tenemos forma de saber qué gente le da a me gusta o comparte ciertas publicaciones, por lo que no podemos ver cómo la desinformación o el discurso del odio se difunden en la plataforma”,dice el investigador.

Sin embargo, el analista Alan Davis tiene una visión pesimista al respecto. “Creo que las cosas han ido demasiado lejos en Myanmar (Birmania)... no sé cómo Zuckerberg y compañía pueden dormir tranquilos. Si tuviesen algún tipo de conciencia, deberían invertir un buen porcentaje de sus fortunas en revertir el caos que han creado”, concluye.