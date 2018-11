Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con cancelar la reunión bilateral que tenía prevista con su homólogo ruso Vladimir Putin al margen del G20 en Argentina, debido a la captura por guardacostas rusos de tres barcos militares ucranianos.

Trump dijo a The Washington Post que esperaba por un informe de sus asesores de seguridad nacional sobre el incidente ocurrido el domingo, cuyas conclusiones serán "determinantes".

"Quizá no tendré la reunión (con Putin). Quizá ni siquiera tendré la reunión. No me gusta esa agresión (de Rusia a Ucrania). No quiero esa agresión en absoluto", añadió.

Trump y Putin tienen previsto mantener una reunión bilateral en Buenos Aires, donde ambos asistirán este viernes y sábado a la cumbre de líderes del G20, en el que sería su primer encuentro desde la reunión bilateral que celebraron en julio en Helsinki.

El presidente estadounidense tuvo ayer una tibia reacción inicial a la crisis entre Rusia y Ucrania, al indicar únicamente que no le "gusta" lo que ha ocurrido entre esos dos países.

Más claro fue el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, quien condenó este lunes la "agresiva acción rusa" y pidió a Moscú que entregara a Ucrania los "buques y los miembros de su tripulación detenidos".

Por su parte, la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, acusó a Rusia de cometer una "violación intolerable" de la soberanía territorial de Ucrania, e instó al Kremlin a "cesar inmediatamente su conducta ilegal".

Rusia se ha mantenido firme ante la presión de EE.UU. y Europa, y Putin advirtió a Ucrania de que no dé nuevos pasos "irreflexivos", mientras un tribunal de Crimea encarceló por dos meses a 12 de los 24 marineros apresados el domingo en el mar Negro.

La tensión en el mar de Azov se disparó desde que Moscú construyera en mayo el puente de Crimea que une con el territorio ruso esta península anexionada por Rusia, tras lo que se redoblaron las inspecciones de los buques ucranianos, algo que Kiev considera un bloqueo, de facto, de sus puertos en la zona

Fuente: AFP / EFE