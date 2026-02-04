“Conveniencias e intereses de ambos lados”: ¿qué hay detrás del giro en la relación entre Gustavo Petro y Donald Trump?

Tan solo hace unas semanas, Trump se había referido a Petro como “un hombre enfermo que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos”, mientras que el líder colombiano arremetió contra el republicano por el operativo militar de enero en Venezuela e incluso dijo que el estadounidense se parecía a Nicolás Maduro por su dependencia del petróleo.

Pero la tensión quedó atrás y ambos países ya están “trabajando” en la lucha conjunta contra el narcotráfico. El mandatario republicano ha criticado a Colombia, el principal productor de cocaína del mundo, por su política antinarcóticos bajo la presidencia de Petro, quien, a su vez, defiende la estrategia de su gobierno frente a las drogas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, junto a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión en la Casa Blanca, en Washington, el 3 de febrero de 2026. (@infopresidencia / EFE) / @infopresidencia

En diálogo con El Comercio, Néstor Julián Restrepo Echavarría, analista político colombiano y catedrático de la Universidad EAFIT, destaca la importancia del factor Venezuela en el acercamiento entre los mandatarios y cómo ambos se necesitan para cumplir metas en el corto plazo.

-Pese a que tuvieron una relación hostil en el pasado, la reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro se dio sin contratiempos y ambos mandatarios elogiaron el tono de la reunión. ¿Era una prueba de fuego para el mandatario colombiano?

Yo creo que sí lo era, sobre todo por la agenda electoral que estamos viviendo en Colombia. El caballito de batalla de la derecha en Colombia se ha basado en los errores que comete Petro en las relaciones con Estados Unidos y con Trump. Si me preguntas si pasó algo de peso en la reunión la respuesta es no. No hubo una negociación, tampoco nos van a quitar algo, no nos van a invadir, no hubo un cambio en el Tratado de Libre Comercio clásico que hemos tenido, simplemente vimos que la diplomacia entre Colombia y Estados Unidos siguió siendo la misma de siempre. Eso no cambió.

-Ha mencionado la coyuntura electoral en Colombia, que celebrará elecciones presidenciales en mayo. ¿Qué gana Petro con esta reunión con Trump y cómo queda la oposición?

Yo creo que gana mucho. La oposición estaba esperando que a Petro le fuera como a Zelensky cuando fue regañado en la oficina Oval. Uno de los candidatos opositores más fuertes, Abelardo de la Espriella, ya había ido a Estados Unidos antes y de hecho existe una relación entre la oposición colombiana y el secretario de Estado, Marco Rubio. La reunión entre Trump y Petro fue un revés para esa narrativa que sostiene la oposición porque Petro se mostró como un estadista. Petro jugó de forma contraria a la que ellos esperaban. Y para los candidatos del pacto histórico y los progresistas es una oportunidad importante electoralmente. La reunión fue tan acertada diplomáticamente que deja sin piso al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, porque, según Petro, Estados Unidos va a mediar en la guerra comercial entre ambas naciones.

-Esta reunión consumó un giro en la relación entre ambos mandatarios. Trump dijo antes de la cita que Petro cambió su actitud luego de la incursión militar de Estados Unidos de inicios de año en Venezuela. ¿Cree que ese fue el punto de quiebre?

No, el punto de quiebre sí es Venezuela, pero no por el ataque y por el temor a que siguiera Colombia. Es porque Trump sabe perfectamente que para poder contener a Venezuela, para poder concretar su plan de extracción de petróleo, necesita infraestructura, necesita recursos, y Colombia es el país que le puede proveer todo eso. Necesita a Colombia de aliado, no es momento estratégico para ponerse a pelear también con Colombia. Petro lo enfatizó después de la reunión, dijo que Colombia solo con las energías alternativas que tiene en La Guajira puede darle energía a todo el occidente de Venezuela. O sea, Colombia es fundamental para poder poner a funcionar la máquina petrolera venezolana.

Las imágenes de la reunión entre Trump y Petro muestran un ambiente distendido.

-De hecho, Petro insistió en la reunión en que quiere trabajar con Venezuela, especialmente en temas de seguridad y de lucha contra el narcotráfico. ¿Ve a Petro teniendo un rol más activo en lo que ocurre en Venezuela?

Petro en estos momentos no puede aislarse, ni alejarse de Estados Unidos por el tema de seguridad y por el ELN. El ELN es un asunto crucial. El ELN es una guerrilla binacional que se necesita contener en Venezuela para poder ser contenida en Colombia. Petro tenía un objetivo de seguridad para poder terminar su mandato. Yo no sé si lo logra en su reunión con Trump, porque no llegan a un punto en común. Pero sí hay una necesidad mutua. Petro le garantiza a Trump que va a seguir capturando jefes del narcotráfico, pero pide ayuda con el asunto de los grupos armados que se pasan al otro lado de la frontera. Más que simpatía entre ellos, que no la debe haber porque seguramente prima la misma desconfianza, lo que más hubo en la reunión fue conveniencias e intereses de ambos lados.

-Colombia necesita del apoyo de Estados Unidos para combatir el narcotráfico y para ello también era importante la certificación de su lucha antinarcóticos, que perdió el año pasado. ¿Ve posible un giro en la política de Trump hacia Colombia en ese punto?

Yo creo que sí. Colombia tiene cosas por mostrar. Esta semana se capturó un barco con dos o tres toneladas de cocaína, entonces Colombia tiene muchas cosas por mostrar. Pero fuera de eso, reitero la necesidad de Estados Unidos de poder contener a Venezuela. Lo que se hizo en Venezuela fue algo quirúrgico, por eso dejaron ahí al régimen, a pesar de que no está Nicolás Maduro. Y hay que recordar que el ELN en Colombia es una guerrilla, pero en Venezuela es un brazo armado del chavismo. La CIA y todos los grupos de inteligencia norteamericanos saben perfectamente que necesitan a Colombia para que contenga eso. Y Colombia necesita a Estados Unidos. En estos momentos la región más violenta de Colombia es el Catatumbo, que es la zona binacional. Entonces en esa zona lo que se necesita es que funcionen los dos ejércitos, el venezolano y el colombiano, que haya sustitución de cultivos y erradicación manual, algo muy importante y es algo que Petro le planteó a Trump.

-Pese a que Trump y Petro tienen un carácter imprevisible. ¿Prevé un cambio en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia?

Ya está ocurriendo y creo que ese acercamiento se va a profundizar pese al estilo que tienen ambos. De hecho, a Petro lo prepararon mucho para que sepa qué decir y cómo actuar en la reunión con Trump y creo que funcionó. Sus asesores le deben estar diciendo ahora que se debe quedar callado y cómo debe gobernar estos seis meses que le quedan en el cargo para que su proyecto político pueda seguir adelante. Lo que pasó en Washington ya se está midiendo en varias encuestas. Literalmente mucha gente está sintiendo que las cosas salieron bien porque la verdad es que pudieron haber salido muy mal.