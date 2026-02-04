“Conveniencias e intereses de ambos lados”: ¿qué hay detrás del giro en la relación entre Gustavo Petro y Donald Trump?

Escuchar
Tras meses de duros reproches mutuos, Donald Trump recibió a Gustavo Petro en la Casa Blanca. (Foto: AFP)

Luego de un año de insultos y ataques, Donald Trump y Gustavo Petro se reunieron por primera vez en la Casa Blanca. La cita fue privada, pero las imágenes del encuentro y sus comentarios posteriores dan cuenta de que la hostilidad parece haber quedado atrás. “Nos llevamos muy bien”, dijo el presidente estadounidense a la prensa. Salgo de la cita con una “impresión positiva” y un “aire optimista”, afirmó su par colombiano.

