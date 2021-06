La polémica no deja de rondar a la edición 47 de la Copa América. Pese a que los jueces de la Corte Suprema de Brasil autorizaron que el país albergue la competencia futbolística, luego de que Colombia y Argentina desistieran de realizarla por la crisis social y la pandemia de COVID-19, respectivamente, diferentes marcas han decidido renunciar a patrocinar el torneo.

La primera en anunciarlo fue Mastercard, que “después de un análisis criterioso se decide no activar nuestro patrocinio a la Copa América en Brasil”, según una nota enviada el miércoles por la multinacional estadounidense a la agencia EFE.

La siguiente fue Ambev, grupo brasileño que forma parte del mayor fabricante de cervezas en el mundo AB Invev, que el mismo día anunció que “sus marcas no estarán presentes en la Copa América” en un comunicado recogido por la agencia AFP.

Finalmente, la multinacional Diageo, dueña de marcas como Johnnie Walker, Smirnoff y Tanqueray, anunció este jueves que también se abstendrá de promover sus productos durante el campeonato, informó EFE.

“Diageo, líder mundial en bebidas alcohólicas premium, anuncia que retirará sus acciones de marca en Brasil en el ámbito de patrocinio de la Copa América ante la actual situación sanitaria brasileña y en respeto al momento de la pandemia de la covid”, indicó la empresa.

La renuncia a los patrocinios de las marcas es apenas el último de una serie de voces opositoras a la realización del certamen en Brasil. Los primeros en manifestarse, luego de que la Conmebol sorprendiera al anunciar la celebración del campeonato en dicho país el 31 de mayo, fueron los trabajadores sanitarios y los partidarios de Lula da Silva, la actual oposición.

La principal crítica hacia la realización del torneo reside en el devastador impacto que ha tenido la pandemia de Covid-19 en el gigante sudamericano. Brasil es el segundo país del mundo con más muertes a causa del coronavirus , 479.515 según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Solo en los últimos siete días se reportaron 60 mil casos y 1.650 muertes diarias en promedio a causa de la enfermedad, según datos citados por EFE. Además, el sistema de salud en las cuatro ciudades que albergarían el torneo -Brasilia, Rio de Janeiro, Cuiabá y Goiania- registra tasas de ocupación de entre el 70% y 90% de unidades de cuidados intensivos , según la misma agencia.

LAS MARCAS DICEN NO

“El patrocinio se entiende en la medida que las empresas invierten determinado monto para ver un retorno, ya sea por ventas o imagen. Las marcas tienen mucha aversión al riesgo en esos casos . Por eso los contratos son diseñados de forma que pueden anularse unilateralmente ante situaciones como esta”, explica a El Comercio Raul Rosales, director de la carrera de Administración y Negocios del Deporte de la UPC.

En este caso, las empresas habrían tenido una mejor lectura social que el gobierno de Jair Bolsonaro, que ha caído a sus niveles más bajos de popularidad desde que llegó al poder, ante un Brasil que exige “vacunas antes que copa”.

En ese sentido, para Rosales los factores que habrían llevado a que las marcas retiren su logo de la Copa América son tan variados que abarcan desde el temor a dañar la imagen hasta las complicaciones logísticas que podría generar el cambio de sede o la falta de eventos complementarios al torneo a causa de la misma emergencia sanitaria.

“Hay incertidumbre sobre las restricciones, pasamos de que la Copa se juegue en dos países a que lo haga en uno que ofrece restricciones para la movilización de cualquier evento deportivo. Las activaciones tendrían restricciones, los paquetes tradicionales de cortesía a clientes difícilmente se podrían manejar, además la logística no siempre está en capacidad de la empresa . Cambiarlo a otro país trae un costo más alto que puede desalentar a hacer uso del derecho del patrocinio. Por otro lado, hubo hasta los últimos días incertidumbre sobre si la selección brasileña participaría. Todo esto no aumentaría el valor de una marca sino que podría ser perjudicial para ella”, explica el experto.

“La decisión de las empresas no es porque no confíen en el fútbol o en Conmebol sino que la coyuntura genera un riesgo de que rebote de forma negativa. Te diría que hasta el tema económico pasa a un segundo plano”, añade Rosales.

Al ser consultado sobre casos similares en el pasado, el especialista no considera que otro evento deportivo haya alcanzado la polémica del actual, pero recuerda casos de deportistas que perdieron auspiciadores tras verse involucrados en escándalos o problemas con la justicia.

“Recordemos, por ejemplo, el caso de Paolo Guerrero. Incluso antes de que se conociera una sentencia sobre su caso, muchas marcas se retiraron. Las marcas reaccionan muy rápido ante este tipo de situaciones. Eso no implica que luego no puedan volver a auspiciarlo, pero durante la polémica prefieren que su nombre no quede expuesto en los medios ”, explica Rosales.

