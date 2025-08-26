Daniel Bedoya Ramos
Daniel Bedoya Ramos

Corea del Norte prueba más misiles y Trump deja abierta una reunión con su dictador: “El panorama no es fácil para Corea del Sur”
Corea del Norte prueba más misiles y Trump deja abierta una reunión con su dictador: "El panorama no es fácil para Corea del Sur"

Corea del Norte prueba más misiles y Trump deja abierta una reunión con su dictador: “El panorama no es fácil para Corea del Sur”

Corea del Norte vuelve a encender las alarmas de Corea del Sur. En los últimos días se conoció que el régimen de Pyongyang cuenta con una base militar secreta, cerca de China, que podría albergar misiles balísticos de largo alcance, a lo que se suma la reciente prueba de dos nuevos misiles de defensa aérea.

