Pyongyang. Los norcoreanos recibieron el lunes la primera gran dosis de información sobre la llegada de su líder, Kim Jong-un, a Singapur para lo que hasta los medios estatales calificaron de cumbre histórica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La noticia ocupó la primera página del periódico del partido gobernante y fue el principal -y único- tema en los primeros noticiosos del día en la Televisión Central de Corea, que para muchos habitantes de la hermética nación es su única cadena.



En la capital, Pyongyang, la gente se arremolinaba en torno a los carteles para leer la noticia, y a mediodía se congregaron ante su principal estación de tren para ver en pantalla grande las imágenes de Kim bajando del avión especial de Air China que lo llevó a Singapur.



Un reporte de la Agencia Central de Noticias de Corea señaló que la cumbre incluiría “amplias y profundas conversaciones” y destacó que se celebraba “bajo gran atención y expectación en todo el mundo”.



La relativa velocidad con la que los medios estatales reportaron sobre la llegada de Kim a Singapur sugiere un cierto nivel de confianza en que el encuentro saldrá bien _ o al menos lo suficientemente bien. Para el Norte, Kim Jong Un ya recibió un gran impulso propagandístico por el simple hecho de que la cumbre se celebre y por sentarse, de igual a igual, con el presidente de Estados Unidos, algo que ni su padre ni su abuelo pudieron lograr.



Al mostrar de forma clara que Kim viajó a Singapur en un avión de Air China, las informaciones también desvelaron el importante papel de China en la trastienda del encuentro. Esto podría no ser tan positivo para Trump, quien se ha mostrado preocupado por la influencia de China.



Pese a esto, la cumbre sigue siendo un asunto muy sensible en el país y es difícil _ más incluso de lo habitual _ conseguir que los norcoreanos opinen al respecto. Los reportes del lunes siguieron a meses de una cobertura más escasa sobre la intención de Kim de reunirse con Trump, aunque las cumbres con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y con el de China, Xi Jinping, recibieron una amplia atención una vez finalizaron.



"Cuando me levanté esta mañana vi la noticia en el diario de que nuestro respetado Mariscal viajó a Singapur para la cumbre Corea del Norte-Estados Unidos”, dijo Han Il Gwang, residente en Pyongyang, mostrando la habitual discreción de la población al hablar con un equipo de Associated Press Television. "Sé que Singapur es un país muy cálido así que espero que nuestro respetado Mariscal esté bien y regrese con buena salud”.



A pesar de la característica cautela al hablar en público, no cabe duda de que la posibilidad de la cumbre está generando interés, y posiblemente sorpresa, entre los norcoreanos de a pie.



Por el momento, Corea del Norte presentó la repentina apertura diplomática de Kim hacia sus vecinos y Estados Unidos como el paso lógico después de anunciar que se completó el plan para desarrollar una disuasión nuclear creíble hacia lo que según Pyongyang es una política y hostilidad y “chantaje nuclear” de Washington.



Estos argumentos se incluyeron en la cobertura mediática del lunes, que destacó que el diálogo con Trump podría centrarse en forjar una relación que esté más en línea con lo que se calificó como tiempos cambiantes _ una posible referencia al nuevo estatus del Norte como estado con armas nucleares _, su deseo de un mecanismo para asegurar una paz duradera en la Península de Corea y, finalmente, la desnuclearización.



Fuente: AP