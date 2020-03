Varias publicaciones en redes sociales alertan sobre las distintas formas en las que una persona podría contagiarse con el nuevo coronavirus, que apareció en la ciudad china de Wuhan a finales de 2019. Algunas de estas afirmaciones son ciertas, pero otras no.

1. ¿Se mantiene vivo el virus en paquetes enviados por correo?

“Los Simpson predijeron el nuevo coronavirus” o “Los Simpson ya PREDIJERON como se expandera el Coronavirus por el mundo (sic)”, sostienen algunas publicaciones en Facebook, Twitter e Instagram que contienen un fragmento de la serie animada Los Simpson.

Allí el empleado de una fábrica japonesa estornuda sobre un paquete que es enviado por avión a la casa de la familia protagonista. Al abrirlo, Homero absorbe los gérmenes y se enferma.

Captura de pantalla de una publicación en Facebook, realizada el 20 de febrero de 2020.

Pero, ¿podría sobrevivir el virus en una caja enviada desde China?

El portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tarik Jasarevic, señaló en un correo electrónico a AFP Factual que no es posible: “Por análisis previos sobre otros coronavirus, sabemos que estos tipos de virus no sobreviven mucho tiempo en la superficie. Por lo tanto, es muy poco probable que contraigas el COVID-19 simplemente tocando el exterior de un paquete enviado desde China u otro país. Los virus generalmente no pueden sobrevivir más de unas pocas horas con materiales porosos como papel o cartón”.

En tanto, la doctora Inmaculada Casas Flecha, secretaria de la Sociedad Española de Virología, planteó una respuesta similar: “Los coronavirus tienen una envuelta que es como una membrana con forma de corona -de ahí el nombre de coronavirus- extremadamente sensible a la luz ultravioleta. Cualquier traza de coronavirus que pudiera haber terminado en un paquete u objeto desaparecería nada más entrar en contacto con la luz solar”. Añadió también que “solo los virus ambientales, que se encuentran por ejemplo en algunas aguas, son viables fuera de organismos vivos. Pero ningún virus con envuelta, como el caso de los coronavirus, es viable en el medioambiente”.

2. ¿Consumir animales puede provocar un contagio?

Aunque no se ha logrado determinar con total seguridad el origen del nuevo coronavirus, se apuntó al papel de murciélagos y pangolines en su transmisión, así como a un mercado de Wuhan, ubicado en la provincia china de Hubei, en la que se vendían animales vivos tan variados como ratas, coyotes y salamandras gigantes.

En ese contexto, varios usuarios plantearon en Facebook y Twitter que el consumo de carne de origen chino puede provocar el contagio.

El pangolín fue señalado como el animal que transmitió el nuevo coronavirus al hombre. (AFP).

Consultado sobre esto, Jasarevic, de la OMS, reconoció que “la fuente del virus aún no se ha identificado, aunque es probable que se considere una fuente animal”. “La OMS alienta al público a seguir las pautas sobre higiene de manos, prácticas alimentarias seguras y recomendaciones de compra y cocción de alimentos, incluido el evitar el contacto directo sin protección con animales vivos y superficies en contacto con animales al visitar mercados y cocinar alimentos, especialmente carne”, añadió.

El 24 de febrero, el gobierno chino resolvió prohibir el comercio y consumo de animales salvajes, debido a investigaciones que vinculan su consumo con la aparición del nuevo coronavirus.

El 26 de febrero, un portavoz de los científicos de la Universidad Agrícola del Sur de China que trabajan para encontrar la fuente animal de la tranmisión del COVID-19 y que habían señalado en primera instancia al pangolín, dijo a la revista Nature que ya no hay seguridad de que haya sido este mamífero el transmisor del virus a los humanos. Debido a un "embarazoso error de comunicación entre el grupo de bioinformática y el grupo de laboratorio”, cuando se publicó el análisis genético que se le realizó a un pangolín portador del virus, se afirmó que su genoma era igual en un 99% al de un humano también portador del virus. Sin embargo, la cifra correcta era del 90%, lo que se vuelve insuficiente para considerar a este animal el origen del contagio en humanos.

3. ¿Pueden transmitir las mascotas el nuevo coronavirus?

Poco después de que comenzara el brote de COVID-19 (como denomina la OMS a la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus) empezaron a surgir publicaciones que alertaban sobre el riesgo de que las mascotas sean transmisoras del virus, lo que habría llevado a los habitantes de Wuhan a deshacerse de estos animales. También empezaron a circular imágenes de animales domésticos que pasean con máscaras y otros tipos de protección.

¿Sería posible que gatos y perros se contagiaran y transmitieran el nuevo coronavirus? La OMS lo desmiente.

Además, Jasarevic dijo a AFP Factual que “en la actualidad, no hay evidencia de que los animales de compañía o mascotas, como perros o gatos, puedan infectarse con el nuevo coronavirus. Sin embargo, siempre es una buena idea lavarse las manos con agua y jabón después del contacto con las mascotas. Esto protege contra bacterias comunes como la Escherichia coli y la Salmonella que pueden pasar entre las mascotas y los humanos”.

Captura de pantalla de una publicación en Facebook, realizada el 25 de febrero de 2020.

4. ¿Se transmite durante el embarazo o por leche materna?

Captura de pantalla de una publicación en Instagram, realizada el 20 de febrero de 2020.

El pasado 4 de febrero, médicos chinos detectaron que un niño estaba infectado con el virus, apenas 30 horas después de nacer. Aunque aún se estaba investigando si se trató de una transmisión de madre a hijo, ya que la progenitora había dado positivo en una prueba previa al nacimiento, varias publicaciones en Facebook , Instagram y Twitter apuntaron a esa posibilidad.

Consultado por AFP Factual, el portavoz de la OMS señaló que “es demasiado pronto para definir claramente los riesgos para las mujeres embarazadas y lactantes y sus recién nacidos. Lo que se recomienda es que las mujeres embarazadas y lactantes sospechosas de, o que está confirmado, que tienen la enfermedad del coronavirus sean tratadas con terapias de apoyo, teniendo en cuenta las adaptaciones fisiológicas del embarazo”.

Según el portavoz de la OMS, la red clínica de la Organización está discutiendo sobre la transmisión del virus, incluyendo “el riesgo para mujeres embarazadas y lactantes”, explicó .

6. ¿El coronavirus se opera?

Captura de pantalla de una publicación en Facebook, realizada el 20 de febrero de 2020.

Varias publicaciones en Facebook y Twitter muestran un video en el que supuestamente dos médicos están “operando al coronavirus”. Sin embargo, “los coronavirus no se pueden quitar con cirugías”, informó el portavoz de la OMS.

Algunos síntomas del nuevo coronavirus, según la OMS, son: fiebre, tos, malestar general, goteo nasal y dolor de garganta. También pueden aparecer “signos de alarma” como dificultad respiratoria e incremento de los síntomas respiratorios como expectoración, o digestivos (náuseas, vómitos y diarreas). En casos más complicados pueden surgir alteraciones psíquicas como confusión o letargo.

Actualmente no existe una cura para esta enfermedad. Según señala la OMS en su web, “las personas infectadas por el 2019-nCoV deberán recibir el cuidado adecuado para aliviar y tratar los síntomas”. Para tratarlo también se han usado medicamentos contra la gripe y el VIH, inyecciones de plasma y hasta medicina tradicional china. El gobierno chino prevé comenzar con los ensayos de una vacuna en humanos a partir de abril.

El COVID-19, con un índice de mortalidad de 2,3%, no es como otros coronavirus.

Aunque en China continental causó más muertes que el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS) de 2002-2003, el COVID-2019 es “menos letal”, según la OMS, que aquel SRAS, que tuvo una tasa de mortalidad de 13%.

También es menor que la del Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS), que fue identificado por primera vez en Arabia Saudita en 2012 y que sigue en curso, con una tasa de mortandad de más del 30%.

La gripe estacional o influenza provoca la muerte de entre 290.000 y 650.000 personas por año en todo el mundo.

7. ¿Influye la temperatura ambiente?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el pasado 10 de febrero que esta enfermedad desaparecerá en abril, con la llegada de la primavera boreal, ya que “el calor habitualmente mata a este tipo de virus”.

También circuló en Facebook en inglés y español un relato de un supuesto médico que trabaja en Wuhan que aseguraba que el nuevo coronavirus “no es resistente al calor y se muere a una temperatura de 26 a 27 grados”.

Según Jasarevic, “el virus es demasiado nuevo para que sepamos cómo un clima más cálido podría afectar la transmisibilidad. El virus ha afectado a personas en climas fríos, secos, cálidos y húmedos. Aconsejamos al público que siga las precauciones dondequiera que vivan”.

Según el epidemiólogo francés Arnaud Fontanet, especialista en enfermedades emergentes del Institut Pasteur, el SRAS apareció en invierno y la epidemia terminó en julio de 2003, durante el verano en el hemisferio norte, lo que llevó a que algunas personas especularan con que su desaparición se debió a la llegada del buen tiempo.

Balance de muertos y contagiados por coronavirus. (AFP).

"Quizás el calentamiento del verano contribuyó al control de la epidemia, pero nadie puede responder al interrogante de si la temperatura tuvo que ver con el final de la epidemia de SRAS", explicó.

El MERS de 2012 es “un contraejemplo” de la idea según la cual el calor mataría “este tipo de virus”, agregó Fontanet en declaraciones a la AFP. El coronavirus del Síndrome Respiratorio de Oriente Medio ha circulado en 27 países y el 80% de los casos se encontraron en Arabia Saudita, un país cálido con temperaturas superiores a las del verano de Estados Unidos.

El especialista señaló que la mayor propagación de los virus suele ocurrir en invierno porque las personas tienden a estar “más confinadas cuando hace frío”.

8. ¿Cómo se transmite?

🔹Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca

🔹Lávate las manos con frecuencia

🔹Evita el contacto con personas enfermas

👉🏼Algunos de los consejos de @opsoms para protegerte del #coronavirus y otras enfermedades.



Últimos datos sobre el #COVID19 👇🏼 https://t.co/lqyUN9Gtbv pic.twitter.com/qAukSkDZrW — OPS/OMS Uruguay (@opsomsuruguay) February 18, 2020

Consultado sobre las formas de transmisión del nuevo coronavirus, el portavoz de la OMS explicó que “el principal impulsor de la transmisión, según los datos disponibles actualmente, son las personas que tienen síntomas”.

“La OMS es consciente de la posible transmisión de COVID-19 de personas enfermas con el virus antes de que presenten síntomas. Se están tomando historiales de exposición detallados para comprender mejor la fase pre-sintomática de la infección y cómo puede haberse producido la transmisión en estos pocos casos. La transmisión de una persona asintomática es muy rara con otros coronavirus, como el coronavirus del Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV). Las personas sintomáticas transmiten virus más fácilmente al toser y estornudar”, indicó a AFP Factual.

Para frenar la propagación del virus, la ciudad de Wuhan, que tiene más de 11 millones de habitantes, está en cuarentena desde el pasado 23 de enero. En otras partes del mundo, como Irán e Italia, al igual que un crucero en un muelle de Japón, también se dispusieron zonas de cuarentena.

La OMS desmitifica ideas sobre el nuevo coronavirus. (AFP).

l brote epidémico de COVID-19 comenzó en diciembre de 2019 en la provincia china de Wuhan. Desde entonces, se han detectado más de 80.000 casos de contagio y más de 2.700 muertos en la China continental. Fuera de esa zona, se han registrado al menos 3.000 casos de COVID-19 en 40 países, provocando la muerte de casi medio centenar de personas.

AFP Factual ya verificó otras desinformaciones relacionadas con el nuevo coronavirus.

Fuente: AFP

