El Gobierno Chileno reaccionó luego que diversos medios de su país criticaran la emisión en la televisión peruana de un reportaje en el que se promovían los viajes a Chile para vacunarse contra el COVID-19. La nota del canal Willax, destacaba que el “turismo médico” al vecino del sur demandaría siete días de cuarentena y 1.000 dólares.

Tras el revuelo, el Gobierno de Sebastián Piñera rectificó el plan inicial de inmunización publicado por el Ministerio de Salud y comunicó que no vacunará contra el COVID-19 a los extranjeros que no sean residentes en el país.

“La interpretación de esta resolución es muy clara: no van a tener derecho a vacunarse en Chile los extranjeros que estén en el país con una visa de turista [...], ni quienes se encuentren de forma irregular”, dijo el canciller chileno, Andrés Allamand, sobre el decreto que excluye del proceso de inmunización todos los migrantes irregulares.

La decisión del Gobierno vecino fue criticada por el Colegio Médico de Chile (Colmed), que llamó a no limitar la vacunación ya que “afectará a migrantes en condición de mayor vulnerabilidad y atenta contra la salud de toda la población”.

El Comercio conversó con Jaime Pomareda, embajador del Perú en Chile, sobre los alcances del anuncio chileno y su impacto en nuestros compatriotas en esa nación.

— ¿Cuántos peruanos podrían verse afectados por la medida?

Aquí la comunidad peruana se calcula en unos 300 mil, la mayoría está en Santiago. De los que están en Santiago, el porcentaje de peruanos en situación migratoria irregular no es muy alto, pero en el norte, en Iquique, en Antofagasta, hay un poco más. Es una población difícil de estimar precisamente por su característica informal. Pero hay varios miles que, efectivamente, así como migrantes de otros países en condición irregular, se verían afectados.

El espíritu de la norma desde el principio fue incluir en la vacunación a este segmento de la población que vive en Chile. Lo que pasa es que cuando esto se interpretó como una especie de ventana para que otras personas pudieran venir a vacunarse de otros países, entonces el Gobierno Chileno precisó que en ningún momento ha tratado de promover un turismo de vacunas.

Esta imagen del 3 de febrero muestra a personas mayores esperando para recibir la primera dosis de la vacuna china Sinovac en un centro habilitado para la vacunación en Santiago. (Foto: EFE/ Alberto Valdés)

— ¿Qué tanto afectará esto, al menos por ahora, a los migrantes irregulares en general?

Si las cosas se quedan así, yo creo que este anuncio es una mala noticia para ellos porque no se van a poder vacunar. Pero yo considero que el Gobierno Chileno hará precisiones en los próximos días sobre la situación de esa comunidad, no solamente por consideración a los migrantes, sino por razones de seguridad sanitaria. Al país le conviene que todos estén vacunados.

— ¿Considera que es importante combatir el llamado turismo vacunas en este momento de la pandemia?

Bueno, eso depende de las posibilidades de cada país, de si alguna nación tiene vacunas en exceso, como puede ser, por ejemplo, el caso de Canadá, que compró vacunas en cantidades realmente abundantes, más allá de lo que su población necesita inmediatamente. También depende de los protocolos sanitarios en los cuales se pudiese realizar este tipo de actividad.

En el caso de Chile no es así. En alguna prensa y en redes sociales ha circulado información de que el país tendría más de 90 millones de vacunas y no es cierto. Chile ha hecho muy bien su trabajo y ya tiene asegurada una provisión de vacunas que le alcanza para cubrir a su población objetiva que es de alrededor de 15 millones, pero no está, como Canadá, en condiciones de promover algo así.

Chile tiene comprometidas más de 35 millones de dosis de diferentes laboratorios y de la plataforma Covax. (Foto: AP/Esteban Felix)

— En estas informaciones difundidas en medios y redes sociales se indican hasta los precios de paquetes turísticos para vacunarse en territorio chileno. ¿Cuál es el mensaje de la Embajada del Perú en Chile a los compatriotas que puedan recibir este contenido?

Que verifiquen y que tengan cuidado porque no existe aquí este esquema de turismo de vacunas, no es algo que se quiera promover. No por falta de solidaridad, sino porque cada país está haciendo su esfuerzo, y su objetivo, obviamente, es su población. Hay que combatir la desinformación. El único consejo a las personas es que verifiquen y reconfirmen ese tipo de información.

— ¿Cómo ha afectado esta pandemia a los peruanos que viven en Chile?

La mayoría de la migración peruana en Chile no es reciente. En su gran mayoría, los peruanos están ya bastante integrados. Entonces la pandemia los ha afectado, pero no de una manera distinta que al resto de los chilenos. No se puede decir que nuestros migrantes han tenido algún tipo de discriminación o afectación particular por su condición de migrantes o peruanos.

Chile está realizando con agilidad su campaña de vacunación. (Foto: EFE/ Alberto Valdés)

— ¿Cuál ha sido la respuesta de nuestros compatriotas a la campaña de vacunación iniciada en Chile?

En general, la reacción es positiva. La mayoría está esperando para vacunarse. Todos estamos dentro del esquema de vacunación del Gobierno Chileno, que es gratuito y ha empezado la semana pasada.

Bueno, empezó en diciembre con las primeras vacunas Pfizer que llegaron teniendo como objetivo a los profesionales de la salud en primera línea de combate contra el COVID-19. En febrero comenzó la campaña masiva, una vez que el país recibió 4 millones de dosis de la vacuna Sinovac, iniciándose con personas con morbilidad y en un orden descendiente de edades. Cada día va avanzando.

— La frontera entre Perú y Chile siempre ha sido escenario de un turismo sanitario, sobre todo entre Tacna y Arica. ¿Se realizan coordinaciones logísticas o de seguridad entre ambos países para vigilar esta zona?

Todavía no y por razones estrictamente sanitarias. Las fronteras están cerradas. Este turismo médico que existe normalmente es un flujo desde Chile hacia Tacna. Es Tacna la que ofrece los servicios, pero ahora la frontera está cerrada. Arica, por ejemplo, se encuentra en cuarentena total.

Existe un contacto y monitoreo permanente, no solamente las autoridades de los Gobiernos centrales, sino también las autoridades locales. Las autoridades de Tacna y Arica en todos su estratos mantienen una buena comunicación y en estas circunstancias están en contacto para ver de qué manera se pueden beneficiar sus respectivas poblaciones. Ambas ciudades mantienen una interdependencia muy importante y es indudable de que el cierre de la frontera los afecta a ambos, pero también es indudable que debe primar la seguridad sanitaria.

Jaime Pomareda es embajador del Perú en Chile. (Foto: Andina)