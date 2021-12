Luego de varios meses por debajo de la mitad de la tabla, Chile se ubica en el puesto número uno de la lista de países para pasar la pandemia de coronavirus, destronando a Emiratos Árabes Unidos, que ocupó la cima en el mes pasado.

Es la primera vez en el período de estudio de noviembre 2020 hasta ahora que un país sudamericano encabeza el ranking. La Argentina, que ocupó durante varios meses el final de la lista, se encuentra en el puesto 19, por encima de otros países de Latinoamérica como México y Perú (puesto 36), la mejor performance obtenida hasta ahora en la evaluación.

El surgimiento de la variante ómicron convirtió a Europa y a Estados Unidos en los nuevos epicentros de la pandemia por la rápida propagación de la cepa, más contagiosa que la variante delta. Esto forzó a los gobiernos a volver a imponer restricciones sanitarias estrictas para contener el virus que no se veían desde 2020, lo que permitió a países de América del Sur y de Asia ganar terreno en la investigación de Bloomberg, impulsados por una propagación más lenta tanto de delta como de ómicron y un impulso extra por el clima cálido.

Días antes de Navidad, los estadounidenses enfrentan largas filas para hacerse la prueba del coronavirus en medio de un nuevo aumento impulsado por la variante Ómicron y un grave escasez de opciones para esta medida de detección vital. (FREDERIC J. BROWN - AFP).

La agencia, que evalúa únicamente a las economías con un PBI mayor a 200.000 millones de dólares con 12 indicadores, consideró además que el avance de las campañas de vacunación, que en muchos países prospera en la inyección de la tercera dosis de refuerzo, es un factor diferencial en el ranking. Por eso muchos países que enfrentan nuevas oleadas de casos se mantienen entre los primeros diez, como Irlanda, Finlandia y Canadá.

“Ahora es verano en Santiago [de Chile], el turismo se ha reiniciado y los chilenos son la segunda población más vacunada del mundo entre los países con más de 1 millón de personas, lo que refleja un cambio en una región que fue devastada por el virus original pero que en gran parte quedó ilesa por la delta”, profundizó Bloomberg.

Países como Alemania, Noruega y los Países Bajos descendieron en la tabla gracias a las duras restricciones aplicadas por el resurgimiento del virus, algo que por ahora no sucedió en Estados Unidos y Reino Unido, que se mantuvieron casi sin cambios en comparación con la evaluación del mes pasado.

En tanto, naciones en la región de Asia y el Pacífico, como Australia, Nueva Zelanda y Singapur que en un primer momento encabezaban el relevamiento por ser zonas sin coronavirus, ahora se posiciona en la mitad de la tabla por las restricciones que mantuvieron durante los últimos meses, aunque en diciembre escalaron levemente en sus puestos tras reabrir sus fronteras al mundo.

En esta imagen de archivo, Melva Mlambo (derecha) y Puseletso Lesofi se preparan para secuenciar muestras de la variante ómicron del coronavirus en el Centro de Investigación Ndlovu, en Elandsdoorn, Sudáfrica, el 8 de diciembre de 2021.

Sudáfrica, donde se detectó por primera vez la variante ómicron, cayó siete lugares al penúltimo puesto de la tabla por su tasa de positividad del virus y las prohibiciones de viajes aplicadas.

No obstante, Bloomberg destaca los recientes estudios que suponen que esta nueva variante es menos letal que la delta luego de que el país africano no haya registrado aumento en las muertes, “lo que algunos han tomado como una prueba esperanzadora de que ómicron no será la nueva variante destructiva que temíamos”.

A esto se suman los anuncios en el día de hoy de farmacéuticas como AstraZeneca y Novavax que aseguraron la efectividad de sus inmunizantes contra la nueva variante.

____________________________________

VIDEO RECOMENDADO

La nueva variante del coronavirus, ómicron, se expande por el mundo