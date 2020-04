“Estamos desesperados”, “queremos volver a casa”, “no somos una cifra”, “nuestras familias nos esperan”, “lo que nos mata es la indiferencia”, “nosotros también estamos sufriendo”, “nadie nos responde”, “también somos peruanos”, “sentimos que el Perú nos ha abandonado”, “nos hacen sentir como leprosos”. Desde el 17 de marzo, cuando el Gobierno decretó el cierre de fronteras como medida para frenar la expansión del coronavirus COVID-19 , mensajes como esos no han dejado de llegar a la redacción de El Comercio.

Las historias provenían desde México, Canadá, Estados Unidos, Tailandia, Indonesia, Namibia, Paraguay, Venezuela, Sudáfrica, Vietnam, entre otros. No importaba la diferencia horaria o los kilómetros de distancia, el drama casi siempre era el mismo: peruanos varados en el extranjero que querían volver al país y no obtenían respuestas de las autoridades.

Muchos viajaron por turismo, otros por estudios, por trabajo o por algún tratamiento médico. En su gran mayoría, el dinero se acababa. Había embarazadas, niños y ancianos. Algunos compatriotas tenían males preexistentes y a otros incluso el coronavirus los alcanzó durante la espera por un vuelo humanitario que los trajera de vuelta a casa.

Entre las primeras acciones que tomamos, estuvo la creación de una guía utilitaria para facilitar que estos compatriotas se contacten con las autoridades peruanas correspondientes y los detalles sobre el protocolo de prevención que debían seguir al tomar uno de estos vuelos y al llegar al territorio nacional.

Guía utilitaria para peruanos varados en el extranjero por el coronavirus (Vía @SebGiner) https://t.co/hViD5RsCKa — El Comercio (@elcomercio_peru) March 25, 2020

¿Cómo es el protocolo en los vuelos de repatriación para los peruanos varados por el coronavirus? | FOTOShttps://t.co/S13xJyXkbV — El Comercio (@elcomercio_peru) March 29, 2020

Un mes después de que se emitiera la orden de cerrar las fronteras, 13 mil peruanos continúan varados en el extranjero, según datos de Cancillería proporcionados este viernes a El Comercio. Sin embargo, también pudimos conocer que 12.042 connacionales ya habían podido ser repatriados entre el 17 de marzo y el 16 de abril.

En sentido contrario, más de 28 mil extranjeros varados en el país han podido retornar a sus países de origen durante el mismo periodo.

Además, 53 peruanos han fallecido en el mundo a causa del COVID-19, según cifras del Gobierno. Diecinueve muertes se registraron en España, otras 18 en Italia y 16 más en Nueva York, Estados Unidos.

Entre las acciones de repatriación emprendidas desde Torre Tagle destacan 23 vuelos que han podido repatriar a 5.200 peruanos desde Estados Unidos, 8 vuelos provenientes de Chile con 1.043 compatriotas a bordo, 6 desde México trayendo a 1.433 connacionales y dos más desde Australia con 134 repatriados.

Los vuelos de repatriación se han realizado principalmente en tres etapas: una ventana de aproximadamente 72 horas en la que se permitió ingresar aviones comerciales, coordinaciones de Estado a Estado aprovechando naves enviadas por otros gobiernos para repatriar a sus connacionales y finalmente vuelos chárter cuyo costo ha sido dividido entre el Estado y los pasajeros.

Varados, pero no desamparados

El hecho de que nuestros compatriotas hayan quedado varados en medio del inédito contexto actual no implica que han quedado desamparados por las autoridades. El Comercio conversó al respecto con Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo.

- Más allá de la repatriación, ¿qué otras obligaciones tiene el Estado con las personas varadas?

Como la Defensoría del Pueblo anotó en el informe especial número 1, los peruanos varados tienen derecho a retornar a su propio país. En esta emergencia resulta plausible entender que hay limitaciones, pero los más vulnerables deben volver. La Defensoría también indicó que a los peruanos que estuvieran en el exterior sin fecha de retorno cercana, deberían brindarles los mayores cuidados posibles. Y eso es una labor que le corresponde a los consulados, en base al derecho a la asistencia consular que tienen todos los ciudadanos. En ese sentido, se debe ser eficaz en llegar a todos los peruanos en el lugar que se encuentren y brindarles algún nivel de asistencia, según lo necesiten. Esto puede ser una tarea difícil pero no se puede dejar de lado. Hay que agotar todos los caminos para llegar a todos los que necesiten ayuda del Estado. Es un deber y tendrá que extenderse debido a que el cierre de fronteras se tendría que extender más allá del 26 de abril. La asistencia del Estado deberá estar para que no sufran desamparo en esos países. En el mismo sentido, debe haber asistencia durante la cuarentena en el país y poscuarentena.

- ¿A qué se refiere con asistencia poscuarentena?

Es decir, cuando concluyan la cuarentena deben poder retornar a su lugar de origen. Se están registrando muchos casos de personas que vienen del exterior, salen de la cuarentena y no pueden volver a sus regiones de origen. Ahora se han dictado normas que permiten retornar a las regiones, pero eso va a tomar tiempo hasta que funcionen. Mientras tanto, estas personas que estuvieron en el exterior viviendo como podía no puede ser dejada fuera del hotel y decirle que velen por ellos mismos.

- ¿A quién puede acudir quienes sientan que su consulado no los escucha?

En primer término, a la propia Cancillería. Tienen sus propios canales de control de este tipo de situaciones. También a la Defensoría del Pueblo, obviamente, para hacer llegar su reclamo frente a la ausencia de atención.

- ¿Qué sucede si una persona varada se contagia del coronavirus al estar en esa situación?

El Estado tiene un rol garante. Si falló el rol garante de una manera deliberada, las personas tienen el pleno derecho a exigir la reparación correspondiente atendiendo al daño sufrido y si este daño ha sido provocado por una inacción absoluta del Estado frente a la situación que atravesaba.

Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo. (Foto: GEC)

Crisis de empatía

Además de lidiar con la difícil situación de encontrarse lejos en medio de una pandemia y de sentir en muchos casos la falta de acciones de las autoridades, los compatriotas varados han tenido que enfrentar también los ataques e insultos de parte de algunos connacionales en el Perú. Basta revisar las publicaciones de sus testimonios compartidos en las redes sociales de El Comercio para ver la magnitud del problema.

Tan solo en notas publicadas esta semana, que daban cuenta de la situación de los connacionales que se encuentran en Sudáfrica, Namibia y Venezuela, se podían leer mensajes en los que se acusaba a los compatriotas en el exterior de querer traer el virus al Perú o se les recriminaba por haber tenido fondos para viajar.

“Mejor que se queden donde están”, “que sigan turisteando hasta que pase todo", “si quieren a sus familias arréglenselas como puedan” y “fueron ustedes los que trajeron el bicho” son solo algunos de los comentarios más recurrentes y que acumulan mayor número de ‘me gusta’ en Facebook.

Para entender mejor lo que todo esto refleja de nuestra sociedad conversamos con el antropólogo peruano Teófilo Altamirano, reconocido investigador del fenómeno de la migración.

- ¿Por qué a algunos les cuesta empatizar con los peruanos varados en el exterior?

Yo creo que aquí es necesario hablar de dos tipos de migrantes. El primero es el grupo de residentes, los que ya viven en el país de destino. En este caso el peruano que vive en el Perú ve a estos migrantes como personas que en realidad no tienen tanto derecho de retornar porque defiende que ni siquiera hemos resuelto los problemas del país, como es el caso, por ejemplo, de nuestros compatriotas que están retornando a sus comunidades de origen a pie.

El segundo tipo de migrante es el que se fue por alguna circunstancia particular, por turismo, para estudiar o trabajar. Ellos tienen un tiempo limitado de viaje y al no poder prever el cierre de fronteras se encuentran en una situación mucho más vulnerable. Aun cuando el drama de estos compatriotas es tan comprensible, en el Perú se está estableciendo una especie de segregación, discriminación, aislamiento. Muchos argumentan que es porque la pandemia llegó a través de la migración. Esto se repite todos los días, forma parte de su cultura, entonces van elaborando un imaginario en el que incluso aquellos que están fuera del país ya no deben retornar.

- En los ataques se repite mucho el argumento que apunta al nivel adquisitivo. Se dice que los peruanos en el exterior deberían tener dinero para mantenerse allá...

Pero la realidad es que mucha gente se va solamente por un periodo. Yo he estudiado muchos de esos casos en Japón, Europa, EE.UU., Argentina, Chile. La gente que se va tiene una percepción de tiempo limitado, es decir, distribuye su tiempo de acuerdo a la necesidad que tenga de estar en ese país. No es un tiempo extendible, ilimitado. Entonces cuando ese tiempo limitado se ha terminado no hay otra alternativa que ver el retorno como casi la única alternativa para poder seguir estando con la familia. El migrante varado tiene permanentemente en su mente lo que se llama el síndrome del eterno retorno, no hay otra idea en su cabeza, quiere retornar y no puede hacerlo porque las condiciones no se lo permiten.

- ¿Qué sensación le queda a los peruanos varados al ver que a la lenta acción de las autoridades se suma la indiferencia de sus compatriotas?

Yo creo que es un sentimiento mixto. Por un lado, quieren retornar por la necesidad de estar con la familia, porque se les ha terminado ese periodo de viaje limitado. Y por otro, también ven que el gobierno no está tomando medidas inmediatas. Lo primero que piensa el peruano que está fuera del país es en su consulado y su embajada y los consulados y embajadas del Perú en el mundo están desbordados. Eso debe resolverlo el gobierno y el gobierno evidentemente no puede resolver tan pronto todos los problemas en un momento como este.

-¿Qué revelan estos episodios de nuestra sociedad?

Que tiene que haber una crisis como esta para que empiecen a surgir esos subconscientes del peruano, que están ahí subyacentes en la mente y que afloran en estas situaciones. Tiene que llegar la gota que rebalsa el vaso para que se produzcan este tipo de sensaciones, que en realidad nos están mostrando que nuestro país no solamente está fraccionado al interior, sino que también está fraccionado con los millones de peruanos que viven fuera del país, dentro de ellos los migrantes temporales que con todo derecho desean estar de retorno y reunirse con su familia para tener el alivio emocional que necesitan.

Teófilo Altamirano, antropólogo peruano y reconocido investigador del fenómeno de la migración. (Foto: Victor Zea / El Comercio)

Derecho al retorno

Entre las diversas interrogantes que han planteado los diversos testimonios que llegaron a El Comercio había una que se repetía constantemente: ¿Acaso no tenemos derecho a regresar a nuestro país?

Los acuerdos internacionales y la legislatura peruana establecen que toda persona posee el derecho de retorno, que le faculta la libertad de salir o regresar a su país de origen. En escenarios normales, claro está.

Ante lo excepcional de esta situación, conversamos con Elizabeth Salmón, doctora en Derecho Internacional y directora ejecutiva del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Idehpucp), para conocer cuál es la verdadera responsabilidad del Estado con los peruanos varados en el exterior.

- En una situación normal, ¿qué obligación tiene el Estado y que derecho el ciudadano de retornar a su país?

Dentro de todo lo que incluye la libertad de tránsito hay una parte que significa salir libremente de tu país y no ser impedido de regresar a este de manera arbitraria. Este es un consenso en el marco del derecho internacional, está en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 22 de la Convención Interamericana y el artículo 2, inciso 11, de la Constitución Peruana.

- ¿Y en tiempos como los que vivimos actualmente?

En tiempos excepcionales, incluso en la Constitución se habla de problemas de salud, hay ciertos derechos que se restringen. Es completamente válido para el Estado democrático restringir derechos. Ese es el punto de partida para entender cualquier excepción de la excepción. Mi impresión es que hay casos de compatriotas en el exterior y extranjeros varados en el Perú que solamente pueden ejercer plenamente sus derechos en su Estado.

- Teniendo claras las limitaciones para repatriar a todos, ¿no es responsabilidad del Estado brindar el mínimo de condiciones para quienes quedaron varados -especialmente los más vulnerables- hasta que sea posible que regresen?

Eso está en el terreno de lo humanitario. El Estado tiene la obligación de ayudar a los peruanos que están en el extranjero a través de sus consulados en general, no solo en periodos de pandemias. Deben proveerles de seguridad, ir a verlos si los detienen, ayudarlos a salir si perdieron el pasaporte, entre otros. Entonces, lo que parece lógico es que en medio de estas circunstancias el consulado tiene que hacer mayores esfuerzos por cumplir con sus obligaciones de cuidado y acompañamiento. Si no puede hacerse posible el retorno por todas estas circunstancias que escapan a la voluntad del Estado se debe ayudar en la medida de lo posible con algún paquete. Pero tampoco es que exista una norma que diga que los peruanos que queden fuera en medio de una pandemia deben recibir un bono. No existe esa norma porque nadie esperaba una situación así. En resumen, el Estado tiene el deber de proteger a los peruanos en el extranjero a través de los consulados y en estos momentos deberían adaptarse a las circunstancias, subir sus estándares, brindar ayuda de tipo social inmediata.

- Lo que buscan muchos de nuestros compatriotas, más allá de recursos, son respuestas. No hemos visto suficientes canales oficiales en esta situación.

Ese es un tema de la mayor relevancia: el acceso a la información. En tiempos normales el acceso a la información es muy importante, pero en estos tiempos es casi una llave para acceder a cierto conocimiento que te permita estar en tranquilidad o acceder a cierta información que te permita llegar a comer, recibir salud o techo. Por ejemplo, un portal donde des información a los peruanos varados. Que puedan comunicarse con sus familias, que sepan que si no salen en 20 días recibirán tal cosa, ese tipo de planificación se requiere. El acceso a la información calma, evita que la persona caiga en desesperación o en manos inescrupulosas. La información es, en este momento, un derecho crucial y una herramienta para mantener a la gente tranquila. De no existir, va a hacer que las posibilidades de conflicto, de caos y vulnerabilidad incrementen.

Elizabeth Salmón, doctora en Derecho Internacional y directora ejecutiva del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. (Foto: Idehpucp)

La delicada situación también ha provocado grandes actos de solidaridad. Desde la organización y preocupación que ha nacido entre los varados en un mismo país hasta los compatriotas residentes en esos lugares que han alojado en sus hogares a quienes ya no tienen los medios para mantenerse. Todos los esfuerzos son necesarios.

El Comercio se ha comprometido desde el inicio con los compatriotas varados en el exterior y reitera a quienes aún luchan por volver a casa que todos sus canales están abiertos para seguir escuchándolos. Si quiere compartir su testimonio puede hacerlo escribiendo a: renzo.giner@comercio.com.pe y milagros.asto@comercio.com.pe

