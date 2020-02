La epidemia de Covid-19, el nuevo coronavirus originado en China en diciembre, se sigue expandiendo por el mundo a ritmo acelerado y afectando a diferentes sectores que van desde la cancelación de torneos deportivos internacionales hasta una dramática reducción en el flujo de turistas en diferentes países, principalmente de Europa y Asia.

La preocupación de que el brote se convierta en una pandemia viene ganando fuerza en los últimos días, cuando se ha registrado una mayor cantidad de nuevos casos fuera de China que en el gigante asiático.

En ese marco, Italia se ha visto principalmente afectada, convirtiéndose en el principal foco dentro del Viejo Continente al registrar 528 infectados y 14 muertes.

Esto ha provocado que el Gobierno adopte medidas como poner en cuarentena a unas 100 mil personas en las regiones más afectadas del país (principalmente el norte), cancelar varios partidos de la liga local de fútbol, cierre museos, escuelas y universidades, y prohíba la entrada a atracciones tales como la catedral de Milán o al Teatro de La Scala.

La plaza frente al Duomo di Milano, la catedral gótica de la famosa ciudad italiana, luce vacía debido al brote de coronavirus que ya ha contagiado a 528 personas en ese país. (Reuters)

El temor y el cierre de opciones ha generado un alud de cancelaciones por parte de turistas que planeaban llegar a Italia en los próximos días, afectando a una industria que aporta el 13% del PBI nacional.

Con todo esto, la pregunta cae de madura:

¿Es seguro viajar a Italia?

Según dijo el jefe del Departamento de Protección Civil de Italia, Angelo Borrelli, durante una rueda de prensa celebrada el martes por la noche: Sí, siempre y cuando eviten los focos de contagio.

Estas eran, inicialmente, las regiones de Lombardía, Piamonte, Emilia-Romaña y Véneto. Aunque ya se han reportado casos en las regiones de Toscana y Sicilia, limitando cada vez más las opciones de viaje.

El Gobierno de Italia ha adoptado diferentes medidas ante el brote del Covid-19, entre ellas poner en cuarentena a unas 100 mil personas en las regiones más afectadas del país. (AFP)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) ha puesto en alerta nivel 2 a Italia, lo que implica, según su página web, los siguientes puntos claves:

Italia experimenta una propagación sostenida en la comunidad de enfermedades respiratorias (Covid-19) causadas por el nuevo coronavirus.

El virus puede propagarse de persona a persona.

Los adultos mayores y aquellos con afecciones médicas crónicas deben considerar posponer los viajes no esenciales.

Los viajeros deben evitar el contacto con personas enfermas y lavarse las manos a menudo utilizando agua y jabón durante al menos 20 segundos o un desinfectante para manos a base de alcohol con entre 60% y 95% de alcohol.

Además, la página del CDC recomienda evitar tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sin lavar, y en caso de presentar síntomas como fiebre, tos o dificultad para respirar tras haber visitado Italia en los últimos 14 días, seguir las siguientes indicaciones:

Busca ayuda médica. Llame con anticipación antes de ir al consultorio de un médico o a la sala de emergencias. Cuénteles sobre su viaje reciente a un área con propagación comunitaria del coronavirus y sus síntomas.

Evitar el contacto con otras personas.

No viajar mientras está enfermo.

Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable o la manga (no las manos) al toser o estornudar.

Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos o usando un desinfectante para manos a base de alcohol que contenga 60% –95% de alcohol inmediatamente después de toser, estornudar o sonarse la nariz.

¿Qué pasa si debo viajar a China?

Acá la situación es un poco más compleja. Inicialmente porque la mayoría de grandes aerolíneas internacionales han cancelado sus vuelas hacia o desde China.

En segundo lugar, porque al ser el foco del brote, se recomienda mantenerse alejado en la medida de lo posible. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha puesto una advertencia nivel 4 sobre los viajes, que se traduce fácilmente como un “NO viaje al lugar”.

Los grandes aeropuertos del mundo han implementado controles de salud que incluyen, principalmente, el monitoreo de la temperatura para los pasajeros que llegan, con especial énfasis en los que provienen de países que han registrado casos. (AP)

Los CDC, por su parte, han decretado la alerta nivel 3, la más alta. En este nivel recomiendan:

Que los viajeros eviten todos los viajes no esenciales a la República Popular de China (esto no incluye Hong Kong, Macao o la isla de Taiwán).

Hay un brote continuo de enfermedad respiratoria causada por un nuevo (nuevo) coronavirus que se puede transmitir de persona a persona.

Los adultos mayores y las personas con afecciones médicas crónicas pueden tener un mayor riesgo de enfermedad grave.

Sin embargo, y si pese a las recomendaciones y advertencias, es necesario que realice el viaje, a las recomendaciones que dimos previamente para los viajes a Italia deberá:

Avisar sobre el viaje a su proveedor de atención médica.

Los adultos mayores y los viajeros con afecciones médicas crónicas pueden estar en riesgo de contraer una enfermedad más grave.

Prestar especial atención al lavado de manos, según los CDC es más efectivo mantener las manos limpias que utilizar una mascarilla si no está contagiado.

La mayoría de grandes aerolíneas internacionales han cancelado sus vuelas hacia o desde China. (AFP)

¿Y si debo ir a un país que no registra casos?

Si bien el Covid-19 está presentado una acelerada expansión, no hay razón para cancelar un viaje a un país o territorio que no presente o presente unos pocos casos positivos de coronavirus, según los médicos.

“Debe evaluar su viaje semana a semana, si no día a día”, explicó el doctor Bernard Camins, director médico para la prevención de infecciones del Mount Sinai Health System de Nueva York, a The New York Times. “Pero si es un lugar donde no hay casos, no hay duda de que debes continuar con tu viaje”.

El doctor Camins explica al periódico neoyorquino que, evidentemente, mientras más se acerquen al foco de contagio el riesgo aumentará, pero de no ser el caso hay muy pocas probabilidades de que tenga contacto con un contagiado, a menos que vaya a realizar un trabajo como personal médico.

VIDEOS RELACIONADOS

Alerta: COVID-19 avanza por el mundo.

Alerta: COVID-19 avanza por el mundo

Coronavirus: Italiano ataca a filipino porque pensó que era un chino.

Coronavirus: Italiano ataca a filipino porque pensó que era un chino. Foto: Captura Canal

TE PUEDE INTERESAR