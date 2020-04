Entre 17 mil y 18 mil peruanos quedaron varados en el mundo luego de que se decretara el cierre de fronteras para evitar el avance del coronavirus COVID-19 en el país. Desde que se ordenó la medida, el 17 de marzo, han retornado 4.800 de ellos, detalló el canciller Gustavo Meza-Cuadra a El Comercio.

En sentido contrario, unos 20 mil extranjeros quedaron sin poder salir de nuestro país, pero “eso ha ido bajando drásticamente” según el ministro.

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores agregó, además, que esta semana otros 3 mil compatriotas retornarían con lo que daría un total de casi 7 mil repatriados.

Ante la serie de testimonios recibidas por este Diario, Meza-Cuadra nos brindó una entrevista en su despacho del Palacio de Torre Tagle.

- ¿Existe un registro de cuántos peruanos varados hay actualmente?

Sí, nosotros hicimos una página web donde los peruanos que tenían sus pasajes entre el día que se decretó la suspensión de vuelos (17 de marzo) y el fin de la cuarentena se registraran en este padrón electrónico. Ahí hubo un registro un poco mayor al real, tuvimos que hacer algunas correcciones porque algunos se registraron hasta dos veces. Pero estimamos que la cifra de varados está entre 17 mil y 18 mil. De ellos, desde el día en que se suspendieron los vuelos, y por un esfuerzo conjunto con muchos sectores, hemos logrado repatriar a 4.800. Esa diferencia podrían ser los peruanos que están ahora todavía en necesidad de regresar en estos días. En esta semana hemos incrementado sustancialmente el flujo, se van a repatriar aproximadamente a 3 mil, casi el doble de los que venían retornando la semana pasada por ajustes que hemos hecho, hemos mejorado los protocolos porque se tiene que asegurar que los peruanos que regresen cumplan con la cuarentena en lugares asignados. En este caso son hoteles que se han conseguido. Y ya tenemos más de mil de ellos. La idea es que no se rompa el esfuerzo que hemos hecho los peruanos que estamos en cuarentena con casos que pudieran estar viniendo del exterior.

- ¿De dónde saldrán esos vuelos?

Esos vuelos salen de diversas ciudades del mundo, pero principalmente de Estados Unidos donde estaba poco más del 40% de los varados.

- ¿En cuántos países hay peruanos varados?

Ciudades son casi 100.

- ¿Países?

Un número bastante alto de países, no lo diría porque… no… pero hay países, ciudades donde se han concentrado. En Estados Unidos: Miami y Houston, donde se han desplazado también algunos peruanos porque saben que de ahí han estado saliendo vuelos. Pero hay ciudades como Cancún, países como República Dominicana, todavía en México. Pero de México han estado retornando. En Sudamérica algunas ciudades como Sao Paulo, también Buenos Aires, donde hay números altos. Pero se han ido reduciendo en las semanas que han ido pasando y se van a reducir en las próximas.

Desde Australia, India, Canadá y una veintena más de países, casi 3 mil testimonios de peruanos varados por el #coronavirus llegan a El Comercio (por @sebginer) ► https://t.co/YAYEq8vESo pic.twitter.com/dSSj2H5dj4 — Mundo El Comercio (@Mundo_ECpe) March 26, 2020

- ¿Cuáles son los criterios de vulnerabilidad que se están siguiendo para llenar estos vuelos?

Buenos, hemos instruido a nuestros consulados, con la ayuda de las embajadas, para que determinen que las personas de la tercera edad, con alguna condición médica, señoras embarazadas o con niños, o jóvenes sin recursos los consideren dentro de este criterio de vulnerabilidad.

Según cifras de Cancillería, se registraron entre 17 mil y 18 mil peruanos varados en el extranjero tras el decreto del cierre de fronteras por la emergencia sanitaria. (EFE)

- Diferentes testimonios nos han reportado que muchos consulados dicen no saber qué hacer, que no tienen información y que están a la espera de indicaciones desde Lima. ¿Esto se ha podido resolver? ¿Hay un canal hacia los peruanos?

Sí. Lo que pasa es que estas decisiones han sido inmediatas y en algunos casos sorpresivas. Medidas muy drásticas, pero necesarias. Por ejemplo, la suspensión de vuelos. En ese momento lo que hicimos fue encontrar la fórmula para que haya vuelos excepcionales de estado a estado e inmediatamente los cónsules comenzaron a trabajar con aerolíneas y países amigos que vinieron a repatriar a sus nacionales. Pero inmediatamente hubo el cierre del aeropuerto internacional Jorge Chávez, entonces de alguna manera unos vuelos que estaban trabajándose se complicaron porque se establecieron nuevos protocolos. Eso ha dado, quizá, en el momento inicial, (la sensación) de que el consulado no está debidamente informado, pero eso ahora ya está claro. Nosotros estamos en contacto con todos los consulados del exterior de cuándo se establece un vuelo, nosotros no tenemos vuelos nacionales, no hay una aerolínea nacional ni aviones del Estado que puedan ir a recogerlos, como nos gustaría tener. Entonces, han sido muchas veces vuelos que han salido de países que tienen nacionales acá donde inmediatamente hemos reaccionado, vuelos de los que nos hemos enterado en el camino, como por ejemplo en Cancún. Nos enteramos que un vuelo polaco que venía paraba en Cancún, inmediatamente conseguimos que un grupo de 50 nacionales entraran. En Australia nos enteramos que había un vuelo hacia Santiago, pero no venía a Lima. Entonces hemos hecho la conexión y conseguido un vuelo que los traiga. Hemos trabajado muchas veces ad-hoc, por eso puede haber casos en los que el consulado no estuvo informado.

- Hubo muchos vuelos que vinieron vacíos también.

Hubo algunos vuelos, principalmente de Europa, con ese caso. Madrid está teniendo en este momento el número más alto de fallecidos. Entonces, hemos tenido cuidado en ese sentido y en este protocolo que le digo, tenemos que tener asegurado el lugar donde vendrán a hacer la cuarentena. En ese sentido, ha habido casos donde no teníamos el lugar asegurado, no tenían donde venir. Pero no ha sido la mayoría, han sido excepciones.

¿Cómo es el protocolo en los vuelos de repatriación para los peruanos varados por el #coronavirus? | FOTOS ► https://t.co/jqa2AFf6BT (Por: @milagrosas) — Mundo El Comercio (@Mundo_ECpe) March 27, 2020

- ¿Qué pasará con los peruanos que no podrán ser repatriados hasta el 12 de abril?

Simultáneamente al esfuerzo que hemos venido haciendo de repatriación, hemos venido reforzando los consulados con recursos, con personas, para que atiendan precisamente a estos peruanos cuyo retorno va a tardar un poco. El esfuerzo del gobierno y nuestro compromiso es tratar de ayudar a todos. Pero, en el ínterin, hay algunos que están en situación de vulnerabilidad y nosotros hemos rogado encarecidamente que sean aquellos (los que viajen), que realmente lo necesitan. Porque hay algunos que tienen los recursos para hacer su cuarentena en los países, a ellos se les ha estado dando apoyo en alojamiento, medicina, apoyo médico. Todo eso con recursos que el gobierno ha asignado especialmente a partir de que se estableció esta suspensión de los vuelos. Eso va a tener que continuar, vamos a ver si dan recursos adicionales. Pero esa es la idea, mientras dure la cuarentena, a aquellos vulnerables que no tengan los recursos se les va a seguir apoyando.

- El presidente Vizcarra anunció que estaban destinando 12 millones 900 mil soles al Ministerio de Relaciones Exteriores para atender la emergencia hacia el extranjero. Con la ampliación de la cuarentena, ¿se ha destinado mayor presupuesto?

Se está solicitando y estamos haciendo las gestiones.

- ¿Hay una cifra de cuánto se necesitaría de parte del Gobierno?

No, pero usted mencionó esa cantidad (los 12 millones 900 mil soles), había sido un aproximado para atender a varios miles de peruanos que… podría ser una cifra similar, un poco mayor quizás porque ahora ya estamos hablando de un grupo de peruanos que va a demorar su retorno y de una extensión de la cuarentena. Eso fue para un momento inicial.

El canciller aseguró a El Comercio que la partida de 12 millones 900 mil soles anunciada por el presidente Martín Vizcarra contemplaba cubrir la etapa inicial de la cuarentena, hasta el 30 de marzo, por lo que están solicitando mayor presupuesto. (Hugo Pérez / El Comercio)

CRONOGRAMA DE VIAJES

El jueves 26 de marzo, el canciller anunció que se estaba elaboando un nuevo cronograma de vuelos de repatriación. Los testimonios recogidos por El Comercio denunciaban que muchos de estos vuelos no eran anunciados a tiempo o simplemente no les informaban al respecto.

- ¿Cuál es el cronograma de repatriación que se anunció?

Nosotros estimamos, como digo, que en esta semana tengamos varios vuelos desde Estados Unidos. Principalmente de Houston y Miami. Y hay de países europeos como Reino Unido y Alemania. Hay algunos otros países más. Y de Sudamérica eventualmente hemos tenido hoydía (martes 31 de marzo) un vuelo de México. Estamos viendo si hay algunos más. Pero en total hemos estimado que esta semana vamos a movilizar a 3 mil compatriotas.

- ¿Esta información donde se va a publicar para ser conocida a detalle? ¿Habrá alguna plataforma?

No. No hay una plataforma. Los vuelos están siendo anunciados diariamente por el Grupo 8. En el caso de nuestros consulados, se enteran inmediatamente y entran en contacto con los nacionales si han completado el vuelo y, sino, igualmente llamarán a los compatriotas censados. Los consulados han hecho listas de acuerdo a los criterios que le he comentado. Ellos van, paulatinamente, cada día apoyando, porque no son vuelos comerciales sino de estado a estado. Entonces ellos avisan que el vuelo es a tal hora, tal día y ellos dan el aviso a los compatriotas.

"No hay una plataforma (donde se anuncien los próximos vuelos). Están siendo anunciados diariamente por el Grupo 8", dijo Meza-Cuadra a El Comercio. Muchos testimonios recogidos por este Diario dan cuenta de que algunos compatriotas no recibieron información de parte de los consulados sobre los vuelos de repatriación. (Hugo Pérez / El Comercio)

- Hay muchos peruanos a los que les han ofrecido vuelos comerciales, los han comprado, se los han cancelado el mismo día. Han comprado dos o tres boletos, se han quedado sin fondos. ¿Cuál es la recomendación a los peruanos que reciben, por ejemplo, el mensaje de una aerolínea que les dice que pueden comprar un boleto para viajar a Lima mañana?

En estas ocasiones pueden darse estos abusos, nosotros rogaríamos encarecidamente que hagan conocer y trasladen estas quejas. Nosotros hemos estado en contacto con algunas aerolíneas y algunas han tenido un rol constructivo, han ayudado en la medida de lo posible. Nosotros hemos solicitado que reconozcan, que endosen pasajes cuando no eran de la propia aerolínea. Hemos jugado en muy corto plazo. En los primeros días del cierre se repatriaron a varios miles, gracias a cierta flexibilidad de las compañías. Sé que no en todos los casos fue así y que pueden haber incluso cobrado tarifas más altas de lo acostumbrado, ese es un llamado que hacemos a todos. Es un momento de solidaridad.

- ¿Qué pasará con los peruanos varados en el extranjero cuyos seguros de salud vencen hoy, mañana o en estos días? ¿Qué harán en ese caso?

Esa es una de las preocupaciones que tenemos. También estamos preocupados por el tema de las visas. Así que tenemos equipos, gente que está trabajando en qué formas de apoyo adicionales se pueden dar. Como le digo, se están gestionando recursos adicionales del propio gobierno, pero tenemos que atender caso por caso.

- En caso de que un peruano, por ejemplo, no tenga información clara del consulado, ¿qué debería pedir?

Bueno, primero si está en una ciudad donde pueden haber vuelos, el consulado los está orientando. Por ejemplo, en Miami hubo vuelos y seguramente en estos días habrá más, van a haber vuelos. Ellos están siendo empadronados por el consulado. El consulado incluso los ha colocado en algunos hoteles donde ellos ya saben cuáles van a salir primero y están en permanente contacto. En otros lugares donde no van a haber vuelos, ellos están a la espera de si se genera un vuelo, pero eso no es garantizado. Hay varias ciudades en el mundo donde no hay flujo de vuelos en este momento. Ahí, la información que debe dar el consulado es a las personas que son vulnerables… Y el consulado ha atendido muchísimos casos, y está atendiendo, conozco que en Madrid varias decenas están siendo alojados a cuenta del consulado. Esa es la norma que deberían seguir los demás consulados.

¿Qué responsabilidad tiene el Estado con los peruanos varados por el coronavirus?

Por Renzo Giner (@SebGiner) https://t.co/OR5Tk9d0PJ — El Comercio (@elcomercio_peru) March 27, 2020

- ¿Hay alguna autocrítica desde Cancillería? ¿Se han visto errores que se han cometido?

No. Nadie estuvo preparado para esta situación así que nosotros hemos ido mejorando los procesos. Los cónsules han hecho el mejor esfuerzo. Siempre habrán casos de gente que ha tenido algún momento de desesperación o que no ha podido comunicarse. Eso se está mejorando. Pero quiero decir también que el esfuerzo ha sido enorme, muchos consulados son muy pequeños, de 2 o 3 personas, con un apoyo muy pequeño. Y ellos han dado lo mejor de sí. Los he invocado y agradecido permanentemente por este esfuerzo que vienen dando y mejorando. Saber, también, que las medidas han sido muy drásticas y no nos han dado muchas veces tiempo para transmitir las consecuencias a nuestros cónsules. Muchas veces ellos se han visto desbordados cuando ha habido una cancelación de un vuelo u otro. Pero yo creo que están reaccionando muy bien. En el caso de Miami, por ejemplo, han organizado muy bien el servicio de atención, los hoteles donde están apoyándolos, un médico los visita, les da recetas para sus medicinas, la organización del traslado está yendo bien y están muy agradecidos. Así como ha habido críticas en algunos medios que son muy mediáticas ahora que tenemos las redes sociales, también hemos recibido agradecimientos de muchos compatriotas que están agradecidos por el apoyo que se les da.

- Definitivamente, el trabajo en México y Miami ha sido destacado. Pero, como dice, hubo una contraparte. Nosotros recogimos el testimonio de la única peruana varada en Vietnam y por una semana le dijeron que no tenían recursos para ayudarla, que llame a sus familiares y amigos para que le manden el dinero necesario

Sí, eso se ha subsanado. La verdad que hemos hecho invocación para que haya la mayor sensibilidad con todos los pedidos que hemos venido recibiendo.

Guía utilitaria para peruanos varados en el extranjero por el coronavirus (Vía @SebGiner) https://t.co/hViD5RsCKa — El Comercio (@elcomercio_peru) March 25, 2020

PERUANOS CONTAGIADOS EN EL EXTRANJERO

- ¿Cuántos peruanos en el extranjero están contagiados de coronavirus? Ya sean residentes o turistas…

Bueno, no tengo en este momento la cifra. Lamentablemente ha habido varios contagiados, no necesariamente los que han estado de tránsito sino comunidades. Nosotros tenemos comunidades muy grandes al norte de Italia y en España. Lamentablemente también ha habido fallecimientos.

- ¿Además de los 11 en España?

Bueno ha habido en Italia, ¿no? En el norte de Italia, tengo entendido que son como 5 o 6 peruanos que han fallecido.

- ¿En esos dos casos únicamente?

De lo que yo tengo conocimiento, era esencialmente Italia y España.

Al menos 16 peruanos han fallecido en el extranjero a causa del coronavirus, según el canciller. Los casos han sido reportados desde Italia y España. (Hugo Pérez / El Comercio)

COMUNIDAD VENEZOLANA EN EL PERÚ

- Comentó que estaban coordinando con diferentes agencias, principalmente la Unión Europea, sobre algún tipo de colaboración para cuidar a la población más vulnerable.

Sí, hemos señalado que somos conscientes de que la población venezolana migrante es una de las más vulnerables por la situación en la que se encuentran, muchos trabajan en el sector informal. El objetivo ha sido colaborar con ellos a través de las organizaciones internacionales. Hemos estado en contacto con el sistema de Naciones Unidas. El representante del sistema nos ha estado comunicando las acciones que han venido desplegando. Acnur, que es el Alto Comisionado para los Refugiados, también trabaja muy estrechamente con ellos. Nosotros hemos apoyado estas iniciativas y hemos reforzado nuestro llamado a la comunidad internacional. Mencioné a la Unión Europea porque con ellos veníamos trabajando la posibilidad de tener una mesa de donantes, precisamente para atender esta emergencia de la migración venezolana. Están viendo las posibilidades de atender, no a toda la comunidad porque son cifras muy altas, pero han identificado a decenas de miles que están en una situación muy delicada. A ellos los van a atender con un apoyo. Nos han hecho saber que cuentan con los mecanismos, los han empadronado y han empezado a darles un apoyo concreto

- ¿Tiene una cifra más precisa de cuántas decenas de miles son?

No, no tengo la cifra. Tengo entendido que son alrededor de 100 mil que han identificado en conjunto en el sistema. Como digo, es una cosa que está trabajando directamente el sistema de Naciones Unidas y Acnur. Nosotros lo que hacemos es respaldar esa iniciativa y hacer un llamado a la comunidad internacional. Yo tuve una conversación buena con el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores , Joseph Borrell, y le hice mención de nuestra preocupación por la comunidad venezolana.

Según el embajador venezolano en el Perú, Carlos Scull, más de 800 mil de sus compatriotas han resultado afectados por la emergencia. En la foto, una familia venezolana que pasa la cuarentena en un camión de mudanza en Magdalena. (Anthony Niño de Guzmán / El Comercio)

12 DE ABRIL, FECHA CLAVE

- ¿Qué pasará el 12 de abril, señor canciller?

Todavía no sabemos las medidas que se van a tomar, el presidente ha explicado en la mañana (del martes 31 de marzo) que el día siguiente no va a ser absolutamente normal. Se van a tomar medidas graduales. Veremos cómo se arregla el tema de los vuelos internacionales, todavía no tenemos una determinación. Pero lo concreto es que no vamos a regresar a una situación exactamente como existía antes. Hay que ir viendo, caso por caso, lo que vamos a hacer nosotros. Lo que corresponde a la Cancillería es que estos peruanos sigan manteniendo el apoyo que hemos venido dándoles. Y continuar encontrando formas para que siga habiendo vuelos excepcionales para que aseguremos el retorno de estos compatriotas que están en diversos países. Hay casos muy complicados donde no hay vuelos, por ejemplo Cuba. Estamos viendo si se puede organizar algún tipo de chárter, con apoyo no solo de gobiernos sino de otros actores. Estamos solucionando caso por caso, estamos en eso, sabemos que es un momento difícil pero el objetivo es que nadie quede desamparado, que reciba el apoyo nuestro o que pueda retornar.

- ¿Podría extenderse por semanas o meses?

Como he dicho, no vamos a esperar que el día después del fin de la cuarentena estemos en un mundo normal porque no solo depende de nosotros. Es un mundo globalizado donde otros países están en distintas etapas del proceso de esta gran pandemia. Así que yo creo que hay que esperar, ver, pero como digo no va a ser un mundo normal, va a ser un mundo que estará en tránsito hacia un proceso de normalización que encontraremos de acá a un tiempo.

__________________________

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo sobre el coronavirus.

__________________________

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: se eleva a 30 la cifra de fallecidos por COVID-19

Coronavirus en Perú: se eleva a 30 la cifra de fallecidos por COVID-19