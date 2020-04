Las últimas declaraciones del príncipe Harry sobre el coronavirus COVID-19 , en las que asegura que “las cosas están mejor de lo que (los medios de comunicación) nos hacen creer”, han generado gran polémica entre la comunidad científica británica. Si bien esta vez las críticas se dirigen a una inoportuna frase, no es la primera vez que el nieto de Isabel II está en el ojo de la tormenta.

Harry, quien hace unos meses renunció a la corona británica junto a su esposa, la actriz norteamericana Meghan Markle, participó de un podcast de veteranos de guerra y puso en duda que la información sobre la pandemia sea del todo real o mas bien una exageración de la prensa.

“Cuando estás aislado puede ser muy preocupante si la única información que recibes es de ciertos canales de noticias, pero si estás fuera y en las plataformas correctas, puedes sentir este espíritu humano”, aseguró Harry desde su nuevo hogar en California, Estados Unidos.

Las palabras del nieto de la reina Isabel II no tardaron en recibir respuesta de respetadas figuras del ámbito científico británico. Nadra Ahmed, de la Asociación Nacional de Cuidados (NCA), argumentó que Harry “no ha visto todas las pruebas”, mientras que el exasesor del Gobierno, el científico Karol Sikora, cuestionó “¿cuáles son sus calificaciones para hacer estos comentarios, aparte de abandonar su país en su momento de necesidad?”.

La polémica, sin embargo, ha estado constantemente presente en la agitada vida del pelirrojo príncipe que a los 17 años fue enviado a una reunión de adictos anónimos luego de que su padre, el príncipe Carlos, lo sorprendiera fumando marihuana en la mansión de Highgrove.

En el 2005, Harry protagonizó otro cuestionado momento cuando decidió disfrazarse con el uniforme de Afrika Korps -la fuerza militar alemana enviada al norte de África durante la Segunda Guerra Mundial- y una esvástica en el brazo para asistir a una fiesta que se celebró un día antes de la jornada central de conmemoración de las víctimas del Holocausto judío.

“Harry el nazi” titularon en sus portadas los tabloides británicos en aquella ocasión.

Siete años más tarde una nueva foto ponía al príncipe en la primera plana de los diarios del Reino Unido. En ella aparecía ebrio, desnudo y rodeado de mujeres semidesnudas durante una fiesta celebrada en un hotel de Las Vegas.

Lo cierto es que las travesuras del polémico príncipe cesaron con su ingreso en el ejército británico pocos meses después de este último bochornos incidente. “En el Ejército, Harry encontró el propósito y la autoestima”, apunta la biógrafa real Penny Junor según recoge un artículo del diario español El Mundo.

En una entrevista concedida en el 2017, Harry reconoció a la revista Time el “caos total” en el que había caído su vida y reconoció los daños que había causado en él la muerte de su madre, la princesa Diana, en un hasta ahora confuso incidente que suele incentivar una serie de teorías conspirativas alrededor.

“A los 28 años, y gracias a los consejos de mi hermano, busqué ayuda psicológica. Necesitaba corregir todos los errores que había cometido”, dijo en esa oportunidad. “Yo tenía 12 años, mi madre acababa de morir y me hicieron caminar junto a su féretro rodeado de miles de personas. No creo que a ningún niño se le pueda obligar a eso. Creo que hoy en día no permitiríamos algo así”.

El traumático episodio, además, sería la razón detrás del rechazo de Harry hacia la prensa. “El príncipe Harry está preocupado por la seguridad de Markle y está profundamente decepcionado por no haber sido capaz de protegerla”, señalaría un comunicado posterior emitido desde Clarence House, la residencia real en Londres, cuando el príncipe ya mantenía una relación con la actriz norteamericana.

