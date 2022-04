Con la caída significativa de los nuevos casos de COVID-19 y los altos niveles de la vacunación, muchos países están reduciendo cada vez más las restricciones y ordenanzas sanitarias vinculadas con el coronavirus. Una de las decisiones que se multiplica es la anulación del uso obligatorio de las mascarillas, uno de los símbolos de la pandemia, tanto en espacios abiertos como cerrados. Si bien varias naciones adoptan el fin del tapabocas o barbijo como una consecuencia lógica de los avances en la lucha contra el virus, en otras es una medida que sigue en evaluación.

Entre los países que ya le han dicho adiós a la mascarilla hay muchos europeos. España se convirtió este martes 19 en uno de ellos cuando el Gobierno determinó que el tapabocas deja de ser obligatoria en la mayoría de los espacios interiores, excepto en centros sanitarios y sociosanitanitarios y en todos los transportes públicos.

Como sucede en varios países, en España esta decisión fue posible debido a buenos indicadores de la situación de la pandemia. El país europeo posee una de las tasas de vacunación más elevadas del mundo, con 92,5% de su población mayor de 12 años totalmente inmunizada y más de la mitad de sus 47 millones de habitantes incluso con la dosis de refuerzo. Además, los indicadores de contagios y gravedad de la enfermedad se encuentran a la baja.

En el Perú la eliminación de la mascarilla aún está en debate. Las autoridades anunciaron recientemente que mantendrán el uso obligatorio de los tapabocas en las calles y otros espacios públicos. En nuestro país el 51.9% de la población objetivo se ha vacunado con la tercera dosis.

Como dato importante, la media de vacunación de la Unión Europea, donde más países han eliminado el uso del barbijo, es del 72,5% para vacunados con dos dosis y casi del 53% para dosis de refuerzo.

Millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 se han aplicado en todo el mundo. (Foto: AFP)

Tras un pico de casi 50.000 contagios al día en promedio en la tercera semana de enero, los contagios bajaron paulatinamente, según cifras oficiales. Hasta la noche del lunes 18 se registraban 69 nuevos casos confirmados en las últimas 24 horas.

A su vez, hay 1.106 pacientes hospitalizados con COVID-19 en el país, tras un récord de 15.547 en marzo del 2021.

A continuación mencionamos los países de Europa y América que han eliminado la obligatoriedad de las mascarillas y repasamos el estado actual de la pandemia en sus territorios.

España

España abandonó una de las últimas restricciones sanitarias todavía vigentes en el país ante la pandemia del COVID-19. El gobierno español aprobó este martes 19 un decreto que elimina la obligatoriedad de usar mascarilla en espacios interiores, salvo en hospitales, transporte público y residencias de ancianos, una medida que entrará en vigor el miércoles.

La mascarilla seguirá siendo obligatoria solo en centros de salud y hospitales, los geriátricos y el transporte público, pero se recomienda su uso en “eventos multitudinarios, aglomeraciones y en el entorno familiar o celebraciones cuando estemos con personas con factor de vulnerabilidad”, detalló en una rueda de prensa la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

El uso de la mascarilla ha sido siempre muy respetado en el país, que incluso fue uno de los pocos que volvió a hacer obligatorio su uso al aire libre antes de la pasada Navidad, para hacer frente a la contagiosa variante ómicron. En febrero, se volvió a levantar esa medida.

Como se mencionó antes, España posee una de las tasas de vacunación más elevadas del mundo, con 92,5% de su población mayor de 12 años totalmente inmunizada y más de la mitad de sus 47 millones de habitantes incluso con la dosis de refuerzo.

Manifestantes participan en una protesta contra el pase sanitario y las vacunas contra el coronavirus para niños en la ciudad vasca de San Sebastián, España, el 26 de diciembre de 2021. (ANDER GILLENEA / AFP).

Reino Unido

Tras el pico que provocó la ola de la variante ómicron en enero, el gobierno del primer ministro Boris Johnson levantó la mayoría de las restricciones vigentes, como la mascarilla en interiores y el pase sanitario para las discotecas o eventos masivos.

Así, el uso de cubrebocas es opcional tanto en espacios interiores como exteriores.

El Reino Unido, país de 67 millones de habitantes, fue duramente castigado por la pandemia del coronavirus, que dejó más de 171.000 muertos.

Más de 92% de su población de 12 años o más ha recibido una primera dosis de alguna vacuna contra el COVID-19, mientras que 86,2% recibió la segunda dosis y 67,8% tiene dosis de refuerzo.

Las autoridades sanitarias informaron este martes 19 que en la última semana se han confirmado 184.761 casos confirmados de COVID-19, un 31% menos que en el período de siete días anterior.

Bélgica

Desde el 7 de marzo el uso de mascarillas en interiores ya no es obligatorio en Bélgica, salvo en el transporte público y centros de salud. Tampoco se puede exigir el certificado COVID-19 para acceder a restaurantes, cines y otros locales de ocio.

Aunque la mascarilla ya no es obligatoria en lugares públicos o cerrados su uso sigue siendo recomendado si no se dan las condiciones óptimas de distancia y ventilación. Además, hay excepciones porque su uso aún es obligatorio en el transporte público y en hospitales, residencias y otros centros de atención sanitaria.

Según Our World in Data, Bélgica tiene 9.14 millones de personas completamente vacunadas, lo que representa el 79.1% de su población. Los nuevo contagios se han mantenido a la baja.

Dinamarca

Pese a la presencia del virus, el 1 de febrero Dinamarca se convirtió en el primer país de la Unión Europea en levantar todas sus restricciones sanitarias. Las autoridades tomaron esa decisión ante la elevada tasa de vacunaciones y la menor gravedad de la variante ómicron.

Durante la pandemia Dinamarca afirmó que quiere compartir sus vacunas de AstraZeneca con países pobres tras descartar su uso. (Foto: GABRIEL BOUYS / AFP). / GABRIEL BOUYS

Tras un primer intento de dos meses entre setiembre y noviembre del 2021, las mascarillas, el pase sanitario y los horarios reducidos de bares y restaurantes fueron eliminados en este país nórdico.

Según Our World in Data, Dinamarca tiene al 82.3% de su población completamente vacunada. Los nuevo contagios se han mantenido a la baja.

Suecia

En los primeros meses de la pandemia, Suecia llamó la atención al adoptar una estrategia contra el virus mucho más laxa que el resto de Occidente. No obstante, a medida que la situación se agravó, las autoridades suecas fueron adoptando gradualmente mayores restricciones, aunque sin llegar nunca a la severidad de las medidas implementadas en la mayor parte de la Unión Europea.

A inicios de febrero Suecia se convirtió en el segundo país de la Unión Europea, después de Dinamarca, en eliminar todas las restricciones relacionadas con el COVID-19, incluido el uso de mascarillas en interiores y exteriores.

Según Our World in Data, Suecia tiene 7.63 millones de personas completamente vacunadas, lo que representa el 73.7% de su población. Los nuevo contagios se han mantenido a la baja.

Países Bajos

El Gobierno neerlandés anunció en febrero el fin a las mascarillas en interiores, el uso del pase COVID-19 en la vida social, la distancia del metro y medio interpersonal, y el teletrabajo, tras confirmarse que la ola de ómicron había alcanzado ya su pico.

El ministro de Sanidad, Ernst Kuipers, afirmó que, durante los últimos meses, “mucha más gente se ha contagiado, más que nunca” y “somos más resistentes al virus también gracias a las dosis de refuerzo”, por ello, y a pesar de que los contagios eran altos consideró que era momento de “reabrir el país”.

Según Our World in Data, Países Bajos tiene 12.4 millones de personas completamente vacunadas, lo que representa el 71.1% de su población. Los nuevo contagios se han mantenido a la baja.

La gente protesta durante las manifestaciones contra las medidas de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) en Ámsterdam, Países Bajos, en noviembre del 2021. (REUTERS / Eva Plevier). / EVA PLEVIER

Noruega

Desde el 12 de febrero Noruega, uno de los países menos afectados por la pandemia, puso fin a las pocas restricciones que quedaban vigentes por la pandemia, como guardar un metro de distancia y el uso de mascarillas.

“Mantener la distancia entre nosotros ya no es necesario”, declaró el primer ministro Jonas Gahr Støre en Oslo. En un gesto simbólico, incluso se quitó la mascarilla y la guardó en el bolsillo de su casaca.

Noruega es uno de los países menos afectados por la pandemia en Europa, con poco más de 1.500 muertes. El 91,1% de la población mayor de 18 años ha sido vacunada completamente.

Finlandia

Finlandia es otro de los países europeos en los que ya no se usa mascarilla. Y no solo eso. El Instituto para la Salud y el Bienestar (THL) anunció la semana pasada que retirará su recomendación general de uso de mascarillas, con el argumento de que los dispositivos de protección no reducen significativamente la propagación del coronavirus.

Sin embargo, THL dijo que continúa sugiriendo el uso de máscaras faciales en el transporte público, en entornos públicos cerrados, así como en las instalaciones de prueba, vacunación y tratamiento de COVID-19 para las personas que sospechan que pueden tener el virus, las que sufren síntomas respiratorios y las personas que han sido expuestos al virus cuando están fuera de casa.

Según Our World in Data, Finlandia tiene 4.32 millones de personas completamente vacunadas, lo que representa el 78.0% de su población. Los nuevo contagios se han mantenido a la baja.

Francia

El Gobierno francés levantó el 14 de marzo la mayor parte de las restricciones para luchar contra la pandemia, lo que incluyó poner fin al uso obligatorio de mascarillas en interiores (empresas, colegios, administraciones y servicios públicos, tiendas). Las excepciones son el transporte público o los centros médicos, donde se sigue exigiendo su uso.

Los franceses también dijeron este lunes adiós al certificado de vacunación COVID-19 que se exigía para por entrar en restaurantes, bares, discotecas, museos, estadios y ferias.

En Francia es obligatorio llevar mascarilla en los transportes públicos desde mayo del 2020 y en interiores de lugares públicos lo era desde julio de ese año.

Según Our World in Data, Francia tiene 52.5 millones de personas completamente vacunadas, lo que representa el 77.9% de su población. Los nuevo contagios se han mantenido a la baja.

Un hombre recibe una dosis de la vacuna Pfizer / BioNTech Covid-19 en la prefectura de Lille, en el norte de Francia, el 30 de julio de 2021. (Foto de DENIS CHARLET / AFP). / DENIS CHARLET

Polonia

Desde la última semana de marzo no es necesario llevar mascarilla en el transporte público y espacios interiores en Polonia. Su uso solo será obligatorio en instalaciones médicas.

También se anunció que se relajará también el seguimiento de los contagiados por parte de los funcionarios de Sanidad, que dejarán de monitorear las cuarentenas.

Estas medidas son posibles gracias a la tendencia a la baja de los contagios de coronavirus registrada desde varias semanas. En Polonia, el 59% de la población ha sido vacunada con dos dosis y el 31% ha recibido una vacuna de refuerzo. Esta cifra está muy por debajo de la media de la UE, que es del 72,5% y casi el 53%, respectivamente.

Alemania

En casi toda Alemania, se eliminaron el 2 de abril la mayoría de las medidas de protección del coronavirus. Así, en los comercios ya no es necesario llevar mascarilla y en los restaurantes no se exige a los clientes ni la prueba de vacunación ni resultados negativos de pruebas.

Esto aplica en todos los estados alemanes que así lo dispongan. También se estipula que corresponderá a los dueños de cada establecimiento decidir si se requiere que los clientes usen mascarilla o no. El requisito se eliminó oficialmente primero en Berlín y la mayoría de los estados siguieron ese ejemplo.

Actualmente, las mascarillas solo se requieren en el transporte público y en hospitales, clínicas y residencias de ancianos, y las reglas más estrictas se han eliminado por completo en todas partes, excepto en Hamburgo y Mecklemburgo-Pomerania Occidental.

Según los datos publicados por el Instituto Robert Koch el lunes 18 de abril, el 76,1% de las personas en Alemania han recibido dos inyecciones de la vacuna contra el COVID-19, mientras que el 59,1% también ha recibido una vacuna de refuerzo. Los nuevo contagios se han mantenido a la baja.

En esta fotografía del sábado 15 de mayo de 2021 se muestra frascos vacíos de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por Pfizer-BioNTech, en Múnich, Alemania. (AP Foto / Matthias Schrader, Archivo).

Estados Unidos

En Estados Unidos las disposiciones sobre el uso de mascarillas han sido responsabilidad de cada Estado. Sin embargo, el Gobierno federal había renovado recientemente la obligación de usar los cubrebocas en los medios de transporte público hasta al menos el 3 de mayo, en medio de un rebrote de la pandemia de covid-19 causado por la subvariante BA.2. Sin embargo, la medida que fue anulada el lunes 18.

Una jueza de Florida revocó la orden nacional que obligaba el uso de mascarillas a bordo de aviones y otros medios de transporte público, así como aeropuertos y estaciones, al considerar que las autoridades sanitarias federales excedieron su autoridad.

Así, varias aerolíneas de Estados Unidos anunciaron que la mascarilla ya no sería obligatoria, al menos en sus vuelos internos. Uber también adoptó la medida.

Según Our World in Data, Estados Unidos tiene 219 millones de personas completamente vacunadas, lo que representa el 66.4% de su población.

El 18 de abril, en Estados Unidos se registraron 25.550 casos nuevos de enfermos de COVID-19 y 60 fallecidos, según lo detallado por las autoridades sanitarias.

México

A inicios de abril, el Gobierno de Ciudad de México eliminó la recomendación de usar cubrebocas en espacios abiertos debido a las altas cifras de vacunación y a que los contagios se encontraban controlados.

La medida también se adoptó en Nayarit, Coahuila y Nuevo León, sonde el uso de cubrebocas dejó de ser obligatorio en lugares abiertos, siempre y cuando se mantenga la sana distancia.

Según Our World in Data, México tiene 79.9 millones de personas completamente vacunadas, lo que representa el 62.0% de su población. En la última jornada se registraron 164 nuevos contagios.

Argentina

El uso de mascarillas no es obligatorio desde octubre del 2021 en Argentina. Además, el alcalde la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, señaló la semana pasada ya no se exige el uso de mascarillas en las escuelas, las instituciones públicas y en lugares abiertos, aunque en espacios cerrados y empresas privadas queda a criterio de los dueños del lugar.

“La contagiosidad está por debajo del 0,8 % (…) estamos en el momento de menor ocupación de camas de la pandemia. La suma de estos datos de baja de contagios y aumento de la vacunación nos da la posibilidad de dar un paso más en la posibilidad de volver a vida y a la normalidad. El barbijo deja de ser obligatorio”, anunció.

Sin embargo, en la mayor parte del país el barbijo continua siendo obligatorio tanto en primaria como secundaria.

Los contagios han disminuido en Argentina desde fines de enero luego de que el país sudamericano sufrió una tercera ola durante un par de meses causada por la variante ómicron. El último domingo no hubo muertos por coronavirus por primera vez en dos años.

Según Our World in Data, Argentina tiene 37.1 millones de personas completamente vacunadas, lo que representa el 81.8% de su población.

Chile

Chile, uno de los países con las medidas más estrictas para contener el COVID-19, inaugura el jueves pasado una nueva fase de la pandemia pues la mascarilla dejó de ser obligatoria al aire libre en 14 de sus 16 regiones (las excepciones son Arica y Tarapacá).

Los cubrebocas sí son obligatorios, sin embargo, en espacios cerrados y en todo espacio abierto donde no se pueda mantener una distancia física de más de un metro, como ferias o plazas.

La medida era una de las más esperadas en Chile, donde la pandemia lleva semanas en retroceso tras el pico provocado por la contagiosa variante ómicron en febrero y que elevó los contagios diarios a casi 40,000 infecciones.

El 18 de abril, en Chile se registraron 1.271 casos nuevos de enfermos de COVID-19 y 7 fallecidos, según lo detallado por las autoridades sanitarias.

Según Our World in Data, Chile tiene 17.4 millones de personas completamente vacunadas, lo que representa el 91.2% de su población.

Uruguay

En Uruguay el uso de mascarillas tampoco es obligatorio en espacios abiertos. Además, las autoridades dieron por finalizada el 5 de abril la “emergencia sanitaria” a raíz de la mejora de la situación epidemiológica en el país.

Con la medida quedaron sin efecto los aforos para locales cerrados mientras el uso de mascarillas faciales pasó a ser solo una recomendación para algunas situaciones en lugares cerrados. El país sudamericano también dejó de exigir test de PCR o de antígeno a los vacunados que ingresan desde el exterior.

Hasta el momento, el 80% de la población uruguaya recibió dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 y más del 64% tres inyecciones.

Uruguay emitió el domingo su último informe diario sobre el virus, que ahora pasará a ser semanal ante el descenso de casos que se ha registrado en ese país debido a la campaña de vacunación.

Costa Rica

Con la llegada de abril y la disminución de los casos de COVID-19, así como una alta tasa de vacunación, Costa Rica dejó atrás la mayoría de restricciones sanitarias para combatir la pandemia causada por la pandemia.

En el país centroamericano, donde el uso de mascarillas tampoco es obligatorio en espacios abiertos, los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento podrán operar con el 100% de aforo y sin necesidad de verificar el estado de vacunación de clientes o usuarios. Asimismo también se levantó el periodo de utilización del código QR.

Entre las medidas sanitarias aún vigentes están el uso obligatorio de mascarillas en sitios cerrados, así como la obligatoriedad del esquema completo de vacunación para los menores de edad y los funcionarios públicos.

Según Our World in Data, Costa Rica tiene 4.04 millones de personas completamente vacunadas, lo que representa el 79.3% de su población.

Panamá

Desde el 28 de marzo Panamá eliminó el uso obligatorio de la mascarilla en espacios abiertos o al aire libre, siempre que se pueda mantener la distancia física de al menos un metro entre las personas, como parte de un alivio de las medidas para frenar el COVID-19.

Sigue siendo obligatorio usar mascarilla en espacios cerrados, como los centros comerciales, o abiertos donde no se pueda mantener el distanciamiento físico de al menos un metro, como aglomeraciones, conciertos, estadios y mercados libres, entre otros, dijeron las autoridades.

Según Our World in Data, Panamá tiene 3.05 millones de personas completamente vacunadas, lo que representa el 70.7% de su población.