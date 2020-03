Hace 16 meses, en lo que hoy parece un lejano 2018 donde no se hablaba de pandemias, ni cierre de fronteras y mucho menos de aislamiento social, Diana Luna llegaba a Nueva Zelanda. La joven ingeniera ambiental no se imaginaba ni remotamente que en marzo del 2020 sería la única peruana varada en Vietnam a causa del coronavirus COVID-19.

El 10 de marzo, tras trabajar por casi dos años y ahorrar con miras a estudiar una maestría en Europa, Diana llegó a Vietnam. Eran las últimas semanas lejos del Perú y pensaba despedir su largo viaje conociendo ese país asiático por unos 15 días.

El itinerario iniciaba en Ho Chi Minh, la última ciudad grande del sur vietnamita. Cabe resaltar que en esa fecha se reportaban recién 11 casos confirmados de coronavirus en el Perú, mientras que en Vietnam la cifra era de 17. Tras dos noches ahí siguió hasta la costera ciudad de Mũi Né, donde pasó otras dos noches.

El viaje continuó hacia Nha Trang y fue ahí donde recibió la noticia sobre el cierre de fronteras en el Perú. “Nadie tenía idea de que todo se iba a volver una locura. Ese mismo día compré un vuelo hacia Nueva Zelanda para el día 20, porque al menos allá tengo visa de turista hasta junio”, cuenta Luna a El Comercio.

Sin embargo, el 19 el país oceánico también decretó el cierre de sus fronteras como medida para frenar la pandemia.

“Ahí entré en desesperación”, recuerda Luna.

La costera ciudad de Mũi Né, última parada antes de que Diana se entere del cierre de las fronteras peruanas. (Enviado por Diana Luna a El Comercio)

La joven decidió entonces contactar al consulado peruano en Vietnam, donde le indicaron que las fronteras reabrirían el 31 de marzo y debía empadronarse.

“Me registré, llené el padrón y le di seguimiento. A los días me dijeron que habían enviado mis datos a Cancillería pero que de hecho no era un caso de prioridad porque era la única peruana empadronada aquí”.

Entre las erráticas comunicaciones con la sede diplomática, Luna seguía intentando salir del país. En ese intento llegó a comprar hasta tres boletos aéreos, pero todos los vuelos fueron cancelados y el dinero en algunos casos sería reembolsado recién meses después.

“Se me fueron los ahorros y me dijeron que no me podían ayudar, que le pida dinero a mis amigos y familia", asegura. "Te sientes como abandonada por tu país. Yo entiendo que hay personas en el aeropuerto, que hubo personas irresponsables que se subieron a esos vuelos. Entiendo las medidas. Pero que te respondan de esa manera, que no busquen una opción, es muy triste. Sientes que no tienes un país”.

Diana consiguió que su familia la ayude a conseguir un hospedaje hasta hoy, pagando por día cerca de 25 soles. Además, está estirando los 18 dólares neozelandeses (unos 36 soles) que le quedan en la tarjeta para poder comer una vez al día.

“Una cosa que creo que es importante que está pasando es que empieza a haber cierta discriminación hacia el turista”.

Esa discriminación -azuzada por el miedo a la enfermedad- hizo que sea aún más complicado para Diana conseguir un alojamiento en Ho Chi Minh, pues los hoteles temían que hubiese contraído el virus durante el viaje. “El 20 estuve todo el día sin comer. Intenté en cinco restaurantes diferentes y me dijeron que no me atenderían. Eran muy amables, intentaron disimular, pero no me dejaron comer ahí”.

“El 20 estuve todo el día sin comer. Intenté en cinco restaurantes diferentes y me dijeron que no me atenderían. Eran muy amables, intentaron disimular, pero no me dejaron comer ahí”, narró Luna a El Comercio. (Enviado por Diana Luna a El Comercio)

En medio de este difícil escenario, Diana recibió la noticia de que la cuarentena y el cierre fronterizo se ampliaría hasta el 12 de abril. “Ya se veía venir la ampliación, era una intuición. Igual Vietnam ha cerrado sus fronteras. Tengo entendido que a mediados de abril abrirán algunos días las fronteras para que puedan entrar. Pero puede que los cancelen, como han cancelado decenas de vuelos. Yo igual ya estoy aceptando que me quedaré aquí hasta fines de abril”, dice.

Pese a las negativas, Diana continúa escribiéndole al consulado peruano, esperando que puedan ayudarla de cierta forma. “Mi familia no me podrá ayudar durante todo el mes acá. Estoy sola, ¿y si me pasa algo? No solo por el virus, si me pasa algo en la calle, nadie se enteraría, solo se enterarán cuando deje de contestar”.

“Debo ser la última en la lista de varados. Si bien soy solo una persona y no soy prioridad, igual soy una ciudadana, soy una persona. Tengo los mismos derechos. Es triste”, reclama. “No digo que sea quien está en peor situación y no le echo la culpa a nadie, pero se siente muy feo sentirse desamparado, sentir que no hay un país que te apoya. O que al menos se esfuerza por hacerlo”.

La mañana del domingo, un día después de la primera conversación con ella, Diana nos escribió para contarnos novedades sobre su caso. “Me han mandado un comunicado, dicen que están viendo el alquilarme un cuarto para la próxima semana, seguro para mediados o fin de semana habrá más novedades”, explicó.

“Mi familia no me podrá ayudar durante todo el mes acá. Estoy sola, ¿y si me pasa algo? No solo por el virus, si me pasa algo en la calle, nadie se enteraría, solo se enterarán cuando deje de contestar”, dice Diana. (Enviado por Diana Luna a El Comercio)

