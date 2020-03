La ciudadana peruana Bertha Grandez (55), quien se encuentra en Iquitos y no puede regresar a Lima debido a la restricción de los vuelos interprovinciales dispuesto para frenar los contagios de coronavirus, enfrenta el drama de no poder reunirse con otros cuatro integrantes de su familia: sus dos hijos, su hermana y su sobrino.

Su hijo Alfredo está en Estados Unidos sin una respuesta certera por parte de las autoridades peruanas sobre cuándo podrá regresar a Lima. Estefany, su hija mayor, lleva varios días varada en Francia y aún espera una orientación clara de su compañía aérea. En tanto, su hermana y su sobrino están atrapados en Ciudad de México.

El drama que vive la familia Voltaire Grandez se agravó con el cierre de las fronteras impuesto por el gobierno peruano frente a la crisis del nuevo coronavirus y los tiene a todos preocupados luego de que el ministro de Relaciones Exteriores, Gustavo Meza Cuadra, informara que se va a repatriar a los ciudadanos peruanos en situación vulnerable.

“No vamos a poder traer a todos los peruanos varados. Estamos priorizando los casos más vulnerables”, aseveró este miércoles el canciller, atizando los temores de más de un connacional en el extranjero que no aún no conocen su futuro.

Alfredo en EE.UU.

Alfredo, hijo de Bertha, se encuentra desde el 8 de diciembre formando parte del programa “Work and Travel” (diseñado para que jóvenes viajen y trabajen en Estados Unidos durante sus vacaciones) en Wisconsin. Sin embargo, tras las medidas de las autoridades peruanas, se ha visto imposibilitado su regreso previsto para el próximo 30 de marzo.

Alfredo Voltaire tenía contrato hasta el 25 de marzo, pero después del brote del coronavirus en el mundo, la situación se complicó. “En un principio les dijeron que tenían 72 horas para desocupar del resort. [...] Después, el empleador les dijo que podían quedarse”, informó Bertha Grandez.

Alfredo junto a un grupo de más de 15 peruanos en Wisconsin busca ayuda para regresar lo más pronto posible al Perú. Bertha sostiene que en las últimas horas “Work and Travel” les ha dicho que se están haciendo todas las gestiones para conseguir un vuelo de retorno, aunque esto podría generarle un costo adicional e imprevisto. “¿Qué va a pasar con ellos?", se pregunta angustiada, la madre de familia.

Estefany en París

Estefany Voltaire, de 25 años, continúa en París tras no haber podido regresar al Perú. Ella se quedó varada en la capital de Francia tras arribar hace unos días a la ciudad procedente de Madrid.

“Estaba en la casa de unos amigos, pasó dos noches y tuvo que desocupar. [...] Después encontró un hospedaje en Airbnb”, declaró Grandez. Por el momento, ella ha pagado su estadía y los propietarios les han dicho que pueden quedarse en el lugar hasta que se calme la situación en el país europeo.

“Hasta ahorita no les han dicho nada (respecto al retorno). Me dice que vienen insistiendo con el consulado. Les dijeron que están viendo la manera de repatriarlos”, confirmó su madre Bertha.

No pueden salir de México

La hermana de Bertha y su hijo viajaron a Cancún hace más de 10 días pero su retorno se frustró tras el cierre de fronteras del Perú. Ahora están varados en Ciudad de México – a donde se trasladaron buscando la ayuda del consulado- y esperan que la aerolínea a la que compraron los pasajes y las autoridades los ayuden a volver pronto.

Ambos se enteraron de que este miércoles saldrán dos vuelos desde la ciudad de Cancún con destino a Lima, pero indicaron que esa fue una posibilidad solo para los pasajeros de una aerolínea (Interjet). Zoila Grandez, hermana de Bertha, contó a El Comercio que las autoridades peruanas en México les sugirieron que pidan a sus familiares en Perú el envío de dinero para costear sus gastos de permanencia.

Bertha y su compleja vuelta a Lima

Para colmo de la desventura, Bertha Grandez y su esposo no solo están a la espera de un desenlace -esperan que feliz- en estos tres países, sino que también buscan retornar a su casa en Lima porque su vuelo de regreso desde Iquitos también fue cancelado.

“Esto es terrible. Nosotros sacamos los pasajes para regresarnos el martes (17 de marzo). De repente, habló el domingo el presidente y se suspendieron. Llamamos como locos a LATAM para que nos adelantaran el vuelo, nos dijeron que ya no había cupos. Mi esposo se fue el lunes tempranito a la oficina de LATAM acá en Iquitos y nunca abrió la oficina”, puntualizó.

La aerolínea le ha mencionado a través de un correo electrónico que su pasaje fue cancelado y que tiene la posibilidad de cambiarlo de fecha hasta el 31 de diciembre del 2020. Por si esto no fuera poco, el trámite que tenía que hacer su esposo en la Selva fue cancelado y deberá ser tratado vía correo electrónico. “Estamos en una isla”, concluyó compungida.

Información para peruanos varados en el extranjero

El Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró a El Comercio que están reforzando los consulados para aumentar la capacidad de atención, rozando el límite de las disposiciones dictadas por cada país en medio de la emergencia sanitaria.

Los trámites consulares que no sean de repatriación quedan postergados, según la misma fuente. Recuerde que Cancillería ha habilitado la siguiente dirección para los peruanos que se encuentren varados en el extranjero: http://www.consulado.pe/paginas/Inicio.aspx

