Las medidas implementadas por el Gobierno del Perú y otros países para frenar el avance del coronavirus COVID-19 han incluido el cierre de fronteras y vuelos internacionales. En medio de las acertadas acciones, sin embargo, diferentes turistas han quedado varados en los países que visitaban.

El Comercio se ha contactado con diferentes embajadas para conocer los canales de comunicación que han establecido para mantener un registro de sus ciudadanos varados aquí, brindarles información y en algunos casos iniciar procesos de repatriación, priorizando a los que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

A continuación, encontrará un recopilado con la información de las diferentes sedes diplomáticas ubicadas en nuestro país:

*Esta lista se irá actualizando al recibir información oficial de las embajadas, ya sea mediante comunicación directa con El Comercio o a través de sus canales oficiales.

ARGENTINA

La embajada de Argentina detalló a El Comercio que más de 800 de sus compatriotas se encuentran varados en el país, principalmente en Cusco y Lima. Si es uno de ellos realice los siguientes pasos:

1. Comunicarse directamente con el Consulado General en Lima: +51 1 2052105

2. Llenar directamente el formulario disponible en su página web: https://clima.cancilleria.gob.ar/formulario-covid-19

3. Tener un número de contacto para que los funcionarios se comuniquen con usted. Detallar si están acompañados, si viajan en familia y si hay algún caso de vulnerabilidad, como una persona enferma, una embarazada o niños.

4. Funcionarios de la embajada lo guiarán durante la llamada y recopilarán sus datos para conseguir futuros vuelos apenas sea posible.

AUSTRALIA

La embajadora de Australia en el Perú, Diana Nelson, detalló en su cuenta de Twitter que sus compatriotas que estén buscando salir de Lima o Cusco en un vuelo charter comercial pueden contactarse al correo australia@chimuadventures.com . El mismo canal será usado para más información sobre futuras opciones de vuelo.

También recomiendan visitar la página: https://www.smartraveller.gov.au/destinations/americas/peru

* The australian ambassador in Peru, Diana Nelson, wrote on her Twitter account that their connationals that were seeking to depart from the cities of Cusco or Lima by commercial charter should write an e-mail to: australia@chimuadventures.com . The same channel will be used for further information about departure options from Peru.

They also recommend to visit the web: https://www.smartraveller.gov.au/destinations/americas/peru

COLOMBIA

El Consulado General de Colombia en Lima publicó en su página web que inició un proceso de conversación con la aerolínea Avianca para “que se estudie la posibilidad de abrir rutas que permitan el retorno de viajeros a Colombia a la brevedad posible”.

Para ello, la sede diplomática ha habilitado el siguiente enlace con un formulario que permitirá elaborar una base de datos sobre los colombianos varados en el país: https://bit.ly/vuelos-avianca

El Consulado precisa que su gestión es “a título orientativo” y que es la aerolínea “la que autónomamente evaluará la apertura del vuelo”.

CHILE

La página web de la embajada chilena informa que “en conjunto con las líneas aéreas LATAM, Sky y Jetsmart, anuncian que llevarán adelante un operativo conjunto para repatriar a los chilenos que se encuentran en el Perú y que están impedidos de regresar a nuestro país”.

Para ello, los ciudadanos chilenos deben ingresar a la página web: https://minrel.gob.cl/formulario-peru/minrel/2020-03-18/154752.html y completar el formulario.

ESPAÑA

La embajada de España en el Perú respondió a un correo enviado por El Comercio, detallando lo siguiente:

1. Los españoles que lo necesiten pueden comunicarse con el Consulado General de España a través de los siguientes números de emergencia, donde serán atendidos las 24 horas: +51995655898, +51990460303, y +51959410511. También pueden escribir a: cog.lima.asistencia@maec.es .

2. Actualmente, las representaciones españolas, en coordinación con las autoridades peruanas, trabajamos de forma prioritaria pero no exclusiva para facilitar el retorno de los turistas españoles sorprendidos por la crisis en Perú.

3. A su regreso a España, los españoles deberán seguir las medidas dictadas por la autoridad nacional, que pueden consultarse a través de la página web: www.exteriores.gob.es .

ESTADOS UNIDOS

La embajada de Estados Unidos ha puesto a disposición de sus ciudadanos los siguientes canales:

*The US Embassy has made the following communication channels available to its citizens:

- En Lima: +51 1 618 2000 | https://pe.usembassy.gov/u-s-citizen-services | facebook.com/AmericanCitizenServicesLima

- En Cusco: +51 (084) 231 474 | CuscoACS@state.gov | Av. El Sol 449 Oficina 201, Cusco (atención de lunes a viernes 8:00 am - 2:00 pm)

Además, puede visitar los siguientes enlaces:

*Also, you can visit the following links:

Servicios para ciudadanos estadounidenses: https://pe.usembassy.gov/u-s-citizen-services/

La página de la embajada con información sobre el COVID-19: https://pe.usembassy.gov/covid-19-information/

FRANCIA

Desde la embajada de Francia informaron a El Comercio que se han organizado células de crisis para controlar la situación. Se ha cerrado la atención presencial al público en lineamiento al estado de emergencia pero se atenderán los casos por las siguientes vías:

1. Mediante el teléfono 01 215 84 00 , marcando la opción 1.

2. A través del correo: ambafranceperou@gmail.com .

