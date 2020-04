Al menos 125 estudiantes peruanos que se encontraban de intercambio en diferentes universidades españolas se encuentran varados en el país ibérico 37 después de que el Gobierno decretara el cierre de fronteras como medida para hacer frente a la pandemia de coronavirus COVID-19.

Según datos provistos por la embajada peruana en España a inicios de abril, 1.518 connacionales habían sido registrados como varados en ese país. Información enviada desde el Ministerio de Relaciones Exteriores a El Comercio indicaba que hasta el 16 de abril 129 peruanos habían podido retornar desde ese país.

Este grupo habría llegado al Perú en tres vuelos de la aerolínea Iberia enviados por el Gobierno Español para recoger a sus compatriotas varados en el Perú los días 9, 13 y 17 de abril. Sin embargo, testimonios que llegaron a esta redacción dieron cuenta de tres vuelos previos en los que no se repatrió a ningún peruano. Al ser consultado en una entrevista con El Comercio sobre este tipo de casos, el canciller Gustavo Meza-Cuadra indicó que dichos casos se registraron por falta de espacio en Lima para que los repatriados cumplan con la cuarentena establecida.

Según los datos que manejamos en este Diario habría al menos 1.389 peruanos registrados como varados en España al cierre de este artículo. Sin embargo, durante el día El Comercio tomó conocimiento de un grupo de al menos 125 estudiantes que se encontraban realizando cursos de intercambio en el semestre comprendido entre enero y junio, quienes no habrían sido contemplados dentro del empadronamiento debido a que sus pasajes no estaban incluidos en las fechas indicadas (inicialmente del 17 al 30 de marzo y luego se ha ido ampliando de acuerdo a la ampliación de la cuarentena en el país).

Alvaro, Lucero, Esteban y María son 4 de los 85 estudiantes que estamos varados en España. Ellos transmiten nuestro mensaje en una situación crítica y límite para todos nosotros. Solo queremos volver a casa ministro @GMeza_Cuadra. ¡Ayúdennos! 🇵🇪📢#DevuelvannosACasa pic.twitter.com/V0qXbyXjeT — Estudiantes Peruanos en España (@varadoseduesp) April 15, 2020

“Fuimos a clases la última semana de enero, todo febrero y el 10 de marzo cancelaron las clases acá. A los pocos días declararon la cuarentena en el Perú y nos mandaron un correo de mi universidad en el Perú, la UPC, dándonos a elegir si seguíamos con el intercambio o si queríamos matricularnos en Lima y seguir las clases online. Al principio no sabíamos bien qué hacer porque pensábamos que esto iba a pasar rápido, pero tras varios días decidimos optar por la opción en Lima”, explica Alessandra Meza-Cuadra, estudiante de 23 años de Comunicación Audiovisual varada en Madrid. “Nos comunicamos con el consulado y nos dijeron que el formulario era válido para quienes tenían vuelos cancelados entre el 17 de marzo y el 17 de abril”.

Tras recibir esta respuesta, Alessandra y su compañera, que también viajó al intercambio educativo con ella, se pusieron en contacto con un grupo creado en Twitter y Facebook que reúne a otros estudiantes en la misma situación.

“Éramos cerca de 100 estudiantes. Tras salir en los medios nos comenzaron a contactar más estudiantes y ahora somos cerca de 150 estudiantes peruanos varados en toda España. Lo que hemos hecho es mandar una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores anexando el nombre de todos los estudiantes que nos pudimos juntar”, explica la joven.

El pedido del grupo es que Cancillería autorice la habilitación de un vuelo chárter para que puedan retornar. “No uno humanitario sino uno que podamos pagar entre los varados, cumplir la cuarentena y después ver a nuestras familias”, apunta.

Este jueves durante la conferencia de prensa brindado por el presidente Martín Vizcarra y los ministros el canciller Gustavo Meza-Cuadra no respondió a la pregunta de El Comercio sobre si los vuelos humanitarios habían sido suspendidos ni a brindar detalles sobre el cronograma de repatriación anunciado a fines de marzo por el Ejecutivo.

″En estos días prácticamente no existen estos vuelos de Estado porque han repatriado a la mayoría de extranjeros que se encontraban varados en el país. Somos conscientes de que aún hay compatriotas por repatriar pasando situaciones difíciles a los que nuestros consulados y embajadas están apoyando. En este contexto tenemos que ser mucho más creativos, encontrar fórmulas donde pueda haber algún tipo de cofinanciamiento", apuntó el titular de Relaciones Exteriores.

Por el momento, los jóvenes están a la espera de que llegue una respuesta desde Cancillería sobre si este vuelo va a ser aprobado. Mientras tanto, se están manteniendo por sus propios medios económicos. “Ahora eso está mucho más complicado porque muchos trabajos han cerrado y la mayoría de alumnos no tienen todo el intercambio costeado sino que lo iban pagando mensualmente. Además, cada fin de mes debemos hacer un gasto grande pagando alojamiento”, detalla Alessandra.

Al ser consultada sobre si fueron informados sobre los vuelos que salieron entre el 9 y el 17 de abril, la joven señaló que en la oficina diplomática peruana en España les dijeron “que no nos podían dar información”.

“Entendemos que lo que hacen es ver el padrón y elegir a las personas más vulnerables entre ellos”, señala.

El Gobierno ha expresado que para los vuelos de repatriación se han venido siguiendo los criterios de vulnerabilidad -adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con niños, personas con enfermedades crónicas y personas que se han quedado sin recursos financieros-, sin embargo testimonios recogidos por El Comercio dan cuenta de personas vulnerables que no han sido incluidos en los vuelos.

Maria Fernanda Cerna, una joven varada en Barcelona, se comunicó con este Diario indicando que se encuentra alojada en un departamento provisto por el consulado junto a su enamorado, una joven de 28 años, otra de 26 y dos adultos mayores, de 74 y 68 años.

“¿Por qué (esos adultos mayores) no salieron en los primeros vuelos? Luego estamos cuatro jóvenes que, si bien no somos personas de alto riesgo, tenemos familia vulnerable que depende de nosotros económicamente y un trabajo al que no podemos volver hace un mes. Solo pedimos un cronograma de repatriación público”, escribió Cerna en su cuenta de Twitter.

El Comercio ha solicitado en repetidas ocasiones una entrevista con algún vocero oficial de las oficinas diplomáticas peruanas en España, sin embargo, hasta el cierre de este artículo sigue sin recibir respuesta.

