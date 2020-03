Moscú, 31 mar (EFE).- Denis Protsenko, el director del hospital Nº 40 de Kommunarka, en las afueras de Moscú, que trata a enfermos de COVID-19 y que fue visitado hace una semana por el presidente ruso, Vladimir Putin, ha dado positivo por coronavirus, informó hoy el canal de televisión Rossía 24.

“El estado de Protsenko es normal. Se encuentra aquí, en Kommunarka”, dijo por su parte un médico del hospital citado por la agencia Interfax.

Más tarde, el propio director del centro médico confirmó en Facebook su contagio.

“Sí, he dado positivo por Cov, pero me siento bien. Me he aislado en mi despacho, donde tengo todas las condiciones para trabajar de manera remota, dirigir (el hospital) y dar consultas médicas de forma telemática”, escribió Protsenko en la red social.

El doctor expresó su confianza en que las defensas que ha desarrollado en este mes “hagan su trabajo”.

Protsenko se reunió con Putin el martes de la semana pasada, cuando el presidente ruso visitó el hospital de Kommunarka.

En las imágenes de esa visita se observa que el director del centro hospitalario y el jefe del Kremlin departieron sin que ninguno de los dos usaran mascarillas.

“Putin se somete a test de manera regular. Todo está bien”, aseguró a la agencia Interfax el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, poco después de que se informara del positivo del director del hospital.

Según los últimos datos oficiales, en Rusia se han diagnosticado 2.337 casos de COVID-19, 500 en las últimas 24 horas, y se han producido 17 defunciones por coronavirus.

A día de hoy, Moscú es el mayor foco de infección en el país con un total de 1.613 casos registrados y 11 decesos.

_____________________

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

__________________________

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo sobre el coronavirus.

_________________________

VIDEO RECOMENDADO

Trump advierte que confinamiento prolongado por coronavirus podría "destruir un país". (AFP).