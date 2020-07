El mundo superó los 11 millones de casos positivos y las 524 mil muertes por el nuevo coronavirus. Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia, presenta 2.793.022 contagios, tras registrar el viernes un récord de 60.383 nuevos casos, según la universidad Johns Hopkins. Conoce aquí las últimas noticias, así como las cifras actualizadas de la pandemia de Covid-19 hoy sábado 4 de julio.

EN VIVO | Sigue el Minuto a Minuto

Bloque HTML de muestra

El país norteamericano, que hoy celebra un aniversario más de su día de independencia, sumó en la víspera 754 nuevas muertes por el virus, por lo que el total ascendió a 129.405 fallecimientos.

En el caso de Brasil, actual foco de la Covid-19 en Latinoamérica, superó ya los 1,5 millones de contagios, tras registrar el viernes 42.223 nuevos casos. El número total de infectados llegó a 1.539.081, según informó el Ministerio de Salud.

El gigante sudamericano tiene, además, 63.174 fallecidos por la enfermedad, tras aumentar en 1.290 en las últimas horas.

Pese a las preocupantes cifras y ante la posibilidad de que se produzca un incremento de casos por la reapertura de diferentes negocios (bares, gimnasios) en la ciudades, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, vetó partes de una ley que hacía obligatorio el uso de mascarilla en espacios cerrados donde se congrega un gran número de personas, como escuelas e iglesias.

“Las cifras no mienten”

El jefe de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Michael Ryan, instó a los países afectados por el coronavirus a “despertar” y “luchar” contra la pandemia, porque “las cifras no mienten”.

“Ya es hora de que los países miren las cifras. Por favor, no ignoren lo que les dicen los números”, dijo en una conferencia de prensa.

“La gente debe despertar (...) Las cifras no mienten y la situación en el terreno no miente. Nunca es demasiado tarde, en una epidemia, para tomar el control. La OMS comprende perfectamente que hay buenas razones para que los países quieran relanzar sus economías, pero no se puede ignorar tampoco el problema, no va a desaparecer como por acto de magia”, añadió.

EL COMERCIO TE INFORMA

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus: tres prototipos de vacuna contra la COVID-19 muestran eficacia