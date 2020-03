Gobiernos como los del Perú, Colombia, Argentina, Chile, Guatemala, Israel, China, entre otros, han tomado medidas drásticas para frenar la propagación del coronavirus, como aislar a las personas que lleguen en vuelos procedentes de naciones afectadas por la epidemia, que ya deja más de 4.000 muertos en el mundo y más de 100.000 contagiados.

Estos son los países que controlan a los viajeros:

Perú

El gobierno del Perú anunció el miércoles el aislamiento por 14 días para las personas que provengan de Italia, Francia, España y China, tras confirmar que el número de casos de coronavirus se elevó a 13 personas.

Dado que los mayores focos de infección se han presentado en China, Italia, España y Francia, el presidente Martín Vizcarra,declaró que se dictará el aislamiento domiciliario de toda persona que provenga de esos países.

“En caso de presentar sintomatología, las personas se deben comunicar con las autoridades sanitarias para la adopción de las medidas necesarias” para su tratamiento, agregó el mandatario.

Martín Vizcarra anuncia medidas para frenar el Coronavirus

Colombia

El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció este miércoles que los viajeros que lleguen al país procedentes de España, Italia, Francia y China tendrán que ponerse en “aislamiento preventivo” con el fin de “proteger la salud colectiva” ante la propagación del coronavirus.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, precisó que quienes lleguen de esos cuatro países deberán entrar en “autoaislamiento en sus casas durante 14 días”.

La medida sin embargo no será de fácil aplicación porque deja en manos del viajero el control de su aislamiento y no tiene en cuenta que muchos turistas vienen al país por pocos días, con lo cual no tendrían como cumplir la cuarentena.

La epidemia de coronavirus en el mundo. (AFP).

Argentina

El gobierno argentino dispuso un aislamiento obligatorio por 14 días a las personas que ingresen al país sudamericano procedentes de los países más afectados por el nuevo coronavirus, informó este miércoles el presidente Alberto Fernández.

“Eso no es voluntario, no es una recomendación. Si no lo cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública”, dijo Fernández a FM Delta.

La medida, que se suma a una similar anunciada por Colombia, incluye por el momento a viajeros procedentes de los países más afectados por el virus: China, Italia, Francia, Alemania, España, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón e Irán.

“La persona que cumple la cuarentena de 14 días tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa”, afirmó el presidente argentino.

Bolivia

Bolivia solicitó a toda persona que llegue al país proveniente de las zonas donde se registran casos de coronavirus que “se autoimponga un aislamiento” por 14 días, anunciaron este miércoles las autoridades sanitarias tras confirmar los dos primeros casos en el país andino.

“Todo ciudadano que ingresa al país, proveniente de países, áreas, regiones o territorios donde circula el virus y hay transmisión local, les invitamos que al llegar al país se autoimponga un aislamiento social preventivo de 14 días”, afirmó el ministro de Salud, Aníbal Cruz, durante una conferencia de prensa.

Cruz acotó que si en ese periodo de aislamiento voluntario “presenta” síntomas, como fiebre, tos o problemas de respiración, acuda o llame a un centro médico para recibir atención especializada.

Chile

Chile dispuso por su parte una cuarentena de 14 días para aquellas personas que arriben al país desde España e Italia, informaron el martes las autoridades sanitarias.

“Las personas que ingresen a territorio chileno con antecedentes de haber ingresado a territorio de los países de España e Italia, deberán permanecer en aislamiento por 14 días a partir de su salida de alguno de estos países”, indicó un comunicado oficial.

Las personas que lleguen a Chile desde estos países serán clasificadas como “viajeros de alto riesgo” y estarán bajo vigilancia de la autoridad sanitaria chilena durante su aislamiento, agregó la nota.

Guatemala

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, aseguró este miércoles que todos los viajeros que lleguen al país procedentes de Europa vía aérea serán puestos en cuarentena para evitar el contagio del coronavirus.

“Si tienen familiares en Europa, díganles que hoy es el último día para entrar a Guatemala vía vuelos directos”, afirmó el gobernante durante un acto público.

“A partir de mañana, el que quiera venir a Guatemala se va a tener que ir siete días a Villa Nueva (donde se encuentra el hospital asignado para la emergencia), a pasar encerrados, ‘encuarentenados’, a que nos aseguremos que no traen el virus de Europa”, añadió Giammattei.

Las palabras del mandatario llegan instantes después de que Honduras confirmara este miércoles sus primeros dos casos de coronavirus.

El Salvador

En las últimas horas, el gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, prohibió el ingreso de personas provenientes de España, donde se han detectado 1.639 contagiados y 36 muertos, según un último balance oficial.

“La prioridad es la salud de la población”, afirmó Bukele el martes, en cuyo país no se ha detectado ningún caso de coronavirus.

Bukele explicó que excepcionalmente se permitirá el ingreso de salvadoreños y diplomáticos que provengan de España, pero deberán ponerse bajo cuarentena por 30 días. Igualmente se permitirá la entrada a un contingente de médicos españoles que realizarán cirugías.

El Salvador ya había anunciado la prohibición del ingreso de personas provenientes de China, Corea del Sur, Italia, Irán, Francia y Alemania.

China

Cualquier persona que llegue a Beijing desde el extranjero deberá someterse a una cuarentena obligatoria de 15 días, anunció el miércoles la alcaldía de la ciudad, en un momento en que los casos del nuevo coronavirus importados aumentan en la capital china.

La medida afecta a todos los recién llegados del extranjero sin distinción. Hasta ahora se aplicaba a los procedentes de países gravemente afectados por la epidemia como Corea del Sur, Irán, Italia o Japón.

Otros lugares en el mundo

No obstante, otros países y territorios en Europa también han tomado medidas concernientes a las llegadas desde China y países con gran número de casos, como Corea del Sur, Irán e Italia.

Hong Kong, por ejemplo, impuso una cuarentena de dos semanas a todo viajero procedente de China continental. Quienes no respeten la medida se exponen a seis meses de prisión.

Israel prohibió la entrada a su territorio de los ciudadanos provenientes de varios países asiáticos, Italia, Francia, Alemania, España, Suiza y Austria que no residan en el país.

Japón anunció el 5 de marzo que todo viajero que estuvo recientemente en China o en Corea del Sur debe pasar 14 días en cuarentena.

Las islas Marshall, en el Océano Pacífico, prohibieron el domingo los vuelos hacia su territorio, así como las llegadas por mar provenientes de 10 países.

Mientras que en países afectados como China, Italia, Francia y España se han tomado medidas como cuarentenas, aislamientos, órdenes de refugio y cancelación de eventos masivos, restricciones a viajeros e incluso a personas dentro de sus propias fronteras.

Intensifican controles

Otros gobiernos, sin embargo, tomaron la decisión por el momento de intensificar sus controles y examinar a los viajeros que lleguen de los países más afectados por el coronavirus.

Paraguay

El Gobierno de Paraguay activó a finales de febrero en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, de Asunción, un sistema de control de escáner para los vuelos procedentes de los países de contagio, que se completa con una entrevista y aislamiento en caso de que algún pasajero resulte sospechoso.

Ecuador

El Gobierno de Ecuador ha intensificado los controles sanitarios en los aeropuertos y desde el próximo martes exigirá a los pasajeros que provengan de México, España y Brasil una “Declaración de Salud del Viajero”.

Esta información permitirá al Ministerio de Salud contar con datos precisos de los viajeros para poder ubicarlos en caso de suscitarse alguna situación de posible contagio, indicó recientemente dicha cartera de Estado.

Fuente: AFP y EFE

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

