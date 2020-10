La “nueva normalidad” hoy nos exige portar una mascarilla para salir fuera de casa y evitar el contagio y propagación del nuevo coronavirus. Lo que para muchos es una limitación, para otros es una ventana de oportunidad. Así lo percibió el artista japonés Takahiro Shibata, el inventor de la mascarilla en forma de ramen.

Shibata es escritor de animación y especialista en modelado, suele compartir en sus redes sociales sus últimas creaciones y tiene mucho éxito en Japón al venderlas en su web. Es un amante de la cultura popular nipona y por eso se animó a reflejarla en una mascarilla.

La idea nació cuando los lentes del artista empezaron a empañarse mientras usaba una mascarilla, este es un problema familiar para quienes usan anteojos y ahora han empezado a usar mascarillas ante la pandemia de COVID-19. Fue ahí, ante la incomodidad de no poder ver lo que estaba en frente que se le ocurrió fabricar una mascarilla inspirada en la sopa tradicional japonesa: ramen.

Shibata convirtió una incomodidad en una oportunidad para compartir con el mundo un poco de su creatividad. “Hice esta obra de arte para que cuanto más se empañen las gafas, más caliente y humeante se vea la ‘máscara de ramen’", cuenta el egresado de la Universidad Nacional de Bellas Artes y Música de Tokio a la agencia Reuters.

Tal y como se ven en los videos y fotografías que surgieron tras la difusión de su creación en su cuenta de Twitter (@iine_piroshiki ), la mascarilla muestra medio tazón de ramen con ingredientes como: cerdo estofado, cebollas verdes, brotes de bambú, fideos y por supuesto un ‘naruto’ para decorar el plato.

“El ‘bowl’ está relleno de algodón y es casi tan pesado como un juguete de peluche, por lo que no me siento cómodo cuando me lo pongo. Además, como está hecho de algodón, el aire no puede pasar fácilmente, es difícil respirar cuando lo uso”, detalla el joven de 28 años de edad en un video de Reuters.

Esta pieza es única y aún no se encuentra a la venta, ya que el artista considera que no es realmente un invento práctico. Esto ya ha sucedido antes con algunas creaciones suyas, las comparte en sus redes sociales y solo si le encuentra algún uso las pone a la venta. Esto sucedió recientemente con un “humidificador tipo Yakisoba” que hizo con resina, el aparato es idéntico al plato japonés.

Actualmente todos los productos en su sitio web se encuentran agotados. La mayoría de cosas que ofrecen son broches, aretes, anillos, dijes, llaveros y piezas de exposición. Los precios entre sus creaciones oscilan entre los 500 y 5.500 yenes, que al cambio serían precios aproximados de unos US$5 y US$52.

