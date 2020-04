[Reuters]. A pesar de infectar a más de 3 millones de personas en todo el mundo, todavía hay 33 países y territorios que aún no informan casos del nuevo coronavirus.

Estos incluyen a Comoras, Lesoto, Tayikistán, Turkmenistán y pequeñas islas en el Pacífico, como Nauru, Kiribati y las Islas Salomón.

(Abra https://tmsnrt.rs/3cUYM31 en un navegador externo para ver un gráfico interactivo que muestra los últimos lugares en la Tierra en los que no hay casos de COVID-19).

Hasta el 20 de abril, 214 países y territorios de los 247 reconocidos por Naciones Unidas han tenido al menos un caso de COVID-19. De estos, 190 también han experimentado transmisión local, donde el virus se ha propagado dentro de la comunidad. Ha habido fallecidos en al menos 166 de ellos.

El hecho de que una nación no haya reportado infectados no significa necesariamente que no haya habido casos.

Por ejemplo, Corea del Norte no ha informado de ningún caso de coronavirus, pero limita con China, Rusia y Corea del Sur, países que registran una gran cantidad de casos, lo que significa que el virus podría haber llegado al hermético Estado.

Es posible ver algunas tendencias sobre la propagación del coronavirus por regiones. Asia experimentó posiblemente dos grandes olas de transmisión, mientras que en Europa, muchos países comenzaron a reportar casos desde fines de febrero.

América Latina y África parecían estar libres del virus en enero y febrero, pero el coronavirus se extendió rápidamente por ambas regiones.

Cinco países y territorios han logrado eliminar el virus después de anunciar casos. Estos son Anguila, Groenlandia, las islas caribeñas de St. Barts y Santa Lucía, y Yemen.

Ninguno ha reportado muertes o infectados actualmente activos, y los casos anteriores se han recuperado por completo.

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

