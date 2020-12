Conforme a los criterios de Saber más

La pandemia del COVID-19 nos ha arrebatado mucho este año, pero no el deseo de compartir con quienes amamos esta Navidad. Para muchos peruanos que radican en el exterior eso se traduce en cuidarnos y cuidar a los que amamos celebrando a la distancia y adaptando las tradiciones priorizando el bien común.

El Comercio conversó con compatriotas en Estados Unidos, España, Francia, Italia y Alemania sobre cómo han adaptado sus celebraciones navideñas debido a la pandemia y de qué es lo que más valoran de unas fiestas que se celebran de forma inédita en todo el mundo.

“Muchas tradiciones se han cancelado”

Denisse Rodríguez-Olivari (Berlín, Alemania)

Denisse Rodríguez-Olivari (de rojo) es Doctoranda en la Humboldt Universitat zu Berlin (Alemania), Magíster en Desarollo Internacional: Política y Gobernanza, por la University of Manchester y Licenciada en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

“A pesar de que vivo hace cuatro años en Alemania y hace 10 en Europa, esta es la primera vez que voy a pasar Navidad en Alemania y con amigos, sin ningún familiar. He decidido no viajar fuera de Berlín por la pandemia. Creo que hay que tomar muy en cuenta las recomendaciones del gobierno en ese sentido. El país está pasando por su peor crisis de contagiados y muertos desde que empezó la pandemia.

Lamentablemente la segunda ola ha llegado a puertas de las fiestas de fin de año, lo que ha generado que muchas tradiciones se cancelen. La idea de la blanca Navidad, con las casitas de jengibre, el vino caliente y toda esta parafernalia en torno a una Navidad relacionada con el invierno, vienen de Alemania. Es un país donde se vive muchísimo esta festividad. Este año ha sido bastante triste porque todo tuvo que cerrar y ha sido bastante duro para la sociedad.

Normalmente, para mí la Navidad significa estar con mi familia en Lima. Desde que me mudé a Europa hace 10 años trato de estar allá en estas fechas. Ha sido bastante complicado no volver este año, no pasar una Navidad con sol, con la familia. Definitivamente estar con mi familia es lo que más extraño.

Creo que celebrar Navidad en medio de una pandemia global ha hecho que muchas personas tengan que replantear ciertas prioridades. Desalentar los viajes no esenciales y las reuniones de más de 5 personas o pedir que no se usen juegos pirotécnicos definitivamente ha impactado en el ambiente navideño”.

“Aquí celebramos en un invierno bastante duro, estamos a temperaturas de 1 o 2 grados, y lo que hacía llevadera esta temporada eran los mercados navideños y los puestos de vino caliente y salchichas, pero todo eso ha cerrado. Esta es una Navidad para pasarla dentro de casa. Nos toca acostumbrarnos, la gente ha logrado entender que es por un bien mayor”



“La celebración ha cambiado”

Sol Mary Márquez (Turín, Italia)

Sol Mary Márquez forma parte del personal sanitario que lucha contra la pandemia en Italia.

“Este año la celebración cambiará porque algunos familiares viven en otras ciudades y por la pandemia se encuentran en aislamiento. No podemos reunirnos como antes por el cierre de las regiones. Cada uno pasará Navidad en su casa, lo que es un poco triste.

La segunda ola de la pandemia está más fuerte en Italia. Hay muchos más contagiados. Aquí en la ciudad de Turín la pandemia está afectando los hospitales y las residencias de ancianos. En el corazón tengo la esperanza de que todo pase. En el hospital donde trabajo, los pacientes hicieron el árbol y decoraron los ambientes con el estilo navideño.

Lo que más extraño es reunirme con las amistades para saludarlas personalmente por Navidad, a veces se compartía una cena, una pizza o un aperitivo antes o después de las fiestas. Los chicos interactuaban con jóvenes de su edad. Yo viajaba a diferentes ciudades a saludar a mis amigos llevando un regalito a los niños”.

“Lo más importante en este tiempo es valorar la vida agradeciendo a Dios por cada día y mantener la unión familiar con nuestros seres queridos. Es tiempo de perdonar y de dedicar tiempo a nuestros hijos, compartir juegos, deporte y sueños juntos. Tenemos fe en Dios de que todo esto pasará y nos volveremos a abrazar como antes. ¡Deseo una feliz Navidad para mis queridos compatriotas!”



“Mucha gente estará sola en casa”

Nilsa Jung (Grimburg, Alemania)

“Este año no será tan diferente para mí. Yo tengo solo un familiar directo (mi hija) y ella vino con su novio a cenar el 24 en la noche. Acá las familias no cenan a las 12 de la noche, sino a las 7 u 8 p.m.. No se acostumbra estar despierto a la medianoche. Tenemos dos días de Navidad, el 25 y 26. Esas fechas se aprovechan para visitar a los familiares cercanos, padres, hermanos, abuelos.

Este año la mayoría se quedará en su casa y mucha gente estará sola también, esto me da mucha pena. Yo extraño la visita de algún familiar o amistades del Perú que siempre nos han visitado, pero siempre queda la posibilidad de reencontrarnos vía zoom. Yo tengo un hotel para mascotas, así que también echo de menos a mis huéspedes perrunos que por muchos años han pasado la Navidad y Año Nuevo con nosotros.

La cena navideña tradicional no es como en el Perú, acá se come ganso o pato en vez de pavo. Pero lo más tradicional son las salchichas y la ensalada de papas. Yo vivo en el campo y por mi zona no hay una incidencia muy fuerte de infectados, pero todos nos estamos cuidando y siguiendo las medidas dictadas por el gobierno”.

“Normalmente esas fechas se aprovechan para visitar a los familiares, pero este año todo es diferente por la pandemia”



“Este esfuerzo y sacrificio es una prueba de respeto”

Enrique Casalino (París, Francia)

“La pandemia ha impuesto muchos sacrificios a cada uno de nosotros. Para el personal de salud, un ritmo de trabajo mucho más intenso, una exposición a un riesgo superior de contagio, una presión psicológica más importante, pero sobre todo, la inmensa satisfacción de saber que estamos al servicio de todos nuestros compatriotas y que nuestra presencia ha permitido salvar vidas y que hemos podido acompañar a quienes han padecido esta nueva enfermedad.

Para la población general ha sido igual, un impacto económico considerable y una serie de restricciones. La pandemia nos ha afectado a todos. Pero también nos ha dado a todos la ocasión de sentirnos útiles, de proteger a los seres que amamos y a toda la población.

Por ello es que en mi hogar en París respetaremos las reglas de distanciamiento social y de prevención de la transmisión del COVID-19. Esta será nuestra forma de agradecer a todos nuestros conciudadanos los esfuerzos y sacrificios que cada uno de ellos ha hecho para garantizar nuestra seguridad. Esta será, como todas las Navidades y Fiestas de Año Nuevo, una maravillosa ocasión de decirnos entre familiares y amigos que nos amamos y que cada uno de nosotros es especial y que importa en nuestras vidas. Y algo maravilloso este año es que podremos decirlo también a todos los peruanos y a todos en el mundo, pues respetar las reglas de distanciación será protegerlos. Proteger es hacer prueba de amor.

En mi casa en París, cenamos en la Noche Buena solo mis hijos, mi esposa y yo. La recomendación aquí es de limitar a 6 personas. Ha sido una cena en pequeño comité, manteniendo las distancias y el uso de las mascarillas (salvo al momento de cenar). Habitualmente hacemos grandes cenas, con mis suegros, los hijos y nietos, los primos y sus parejas. ¡Generalmente somos entre 18 y 25! Este año fue diferente. No resultó mejor, pero tampoco peor. Sencillamente, ha sido diferente. Estamos seguros de que este esfuerzo y sacrificio, para cada uno de ellos y de nosotros, es una bella prueba de respeto y de atención. ¡Y eso es el amor! Para Año Nuevo haremos igual”.

“Los sentimientos y la verdadera amistad resisten a la distancia y al tiempo. He pasado muchas fiestas lejos de mis padres, hermanos y amigos que viven en el Perú. Eso jamás ha impedido que estemos cerca y que nuestros corazones palpiten al mismo ritmo. Tal vez algunas lágrimas rodarán sobre nuestras mejillas, como cada año. Pero nos veremos pronto y una vez vencida esta pandemia, con el esfuerzo y sacrificio de cada uno de nosotros, podremos nuevamente reunirnos y festejar ese cariño y amor que hemos sabido darnos y compartir durante estas fiestas”



“Lo que más echo de menos es visitar a mi familia y amigos”

Miryam Hiatt Saavedra (Westfield, Indiana, EE.UU.)

“Este año por la pandemia algunos estados, como California y Nueva York, han cerrado restaurantes y están casi forzando a su población a no reunirse con sus familiares en Navidad. En Indiana, donde yo vivo, los restaurantes están abiertos para el público solo con restricciones de distancia y el gobernador ha recomendado cuidar a las personas mayores de 65 años. Pero no ha prohibido reuniones familiares. Aquí el número de infectados ha aumentado, al igual que en la mayoría de estados, pero los casos no son severos. El sistema de salud no está colapsado.

Lo que más extraño es poder visitar a mis familiares o amigos de otros estados que tienen restricciones más severas, así como visitar a familiares mayores de 65 años como mi suegra, a la que no vemos desde antes de que empezara la pandemia por precaución.

Este año paso Navidad en casa de mi hija, pero no hemos tenido ni tendremos una reunión grande con más familiares como en años anteriores. Seremos solo cuatro. Además de las fiestas Navideñas, extrañaré reunirme con amigos para Año Nuevo, pero prefiero mantener distancia, más que por mí, por respeto a ellos. Si saldré con mi esposo a algún restaurante pero seremos solo los dos”.

“Considero que lo más importante en estas fiestas es que reflexionemos acerca de lo que ha ocurrido en esta pandemia, que no perdamos la fe y la confianza que actuemos con precaución pero no con miedo. Es importante que nos preocupemos por implementar un buen sistema de salud en todos los países”



“Es y será una bonita celebración”

Ricardo Serrado (San Diego, California, EE.UU.)

“Yo estoy celebrando Navidad con mis hermanos del estado de Reno, con sus hijos y esposas. Hay música, mi hermano tocaba violín en la sinfónica de Trujillo, al igual que mi sobrino, mi otro sobrino toca el cello, contrabajo y bajo eléctrico, mi hija mayor, Amy Serrano Burcombe, es violinista profesional. Mi hija menor toca el cello. Mi otro hermano toca la flauta dulce/quena y yo participo con el charango, mi sobrino canta como Pavarotti. Hoy viernes vamos a armar una bonita celebración con villancicos peruanos. Ninguno de nosotros tiene síntomas del virus.

Lo que yo extraño es la libertad de ir a cualquier lugar sin restricciones. Nos hemos perdido los conciertos navideños de la orquesta sinfónica, coros de universidades, recitales de niños, aquí en San Diego suele haber conciertos y recitales todos los días de diciembre”.

“Lo más importante este año es la familia, celebrar el nacimiento del niño Jesus cantando y tocando instrumentos, comiendo panetón tradicional, chocolate con leche, disfrutar completamente a la familia. Iremos a jugar pelota al parque, dos equipos: los de Reno contra los de San Diego, un picnic en la playa y comer la rica comida peruana. Mi hermana y cuñada cocinan como los dioses, la rica comida peruana va a prevalecer todos los días”



“Extraño en estas fechas volver a Lima”

Ernesto Sardi (Mallorca, España)

“Como dicen aquí en España, los planes me los viene ‘chafando’ (arruinando) el COVID-19, desde que apareció. Los últimos dos años, gracias a Dios, pude ir a Lima en julio y diciembre. Esta vez no he podido hacerlo. Mis primos y yo ya teníamos planeados los almuerzos que se juntarían con las cenas. Poniéndonos al día, reviviendo los años en que nos reuníamos en casa de mi abuela, cuando éramos pequeños. Somos una familia muy numerosa. Este año he decidido no viajar para proteger a mi mamá.

Yo vivo en una isla que vive del turismo estival europeo y nacional. Lo que se ve ahora en el centro de la ciudad son tiendas y bares cerrados. Muchos se han ido a la ruina. Puedes caminar por una calle e ir contándolos, no bajan de 5 o 7 con letreros de ‘se vende’ o ‘se alquila’.

Lo que más extraño en estas fechas es volver a Lima, ver a mi madre, mis primos, tíos y amigos del colegio. Crecí con ellos y siempre mantuve una relación muy estrecha. También extraño caminar por Lima, descubriendo espacios o recordándolos. Disfruto mucho salir por las calles de Lima e ir comiendo de carretilla en carretilla, ver lo amables que somos. Comprar, analizar, buscar, lo mismo que hacía Zavalita caminando por la avenida. Tacna y preguntándose en qué momento…”

“Lo mejor que podemos hacer es lo que recomiendan, tenemos que explicárselo bien a nuestros mayores, intentando que no se sientan solos. Tenemos que limitar los grupos. Los abrazos y los besos tendrán que esperar. Este año ha sido muy difícil para ellos, han visto cómo sus amigos y familiares se iban yendo. Para que pasemos más Navidades juntos, este año tenemos estar separados”



“Celebraré solo con mi familia”

Luis Cuadros (Los Ángeles, California, EE.UU.)

“Este año celebraré solo con mi familia, antes nos juntábamos varias familias pero ahora no es posible. Yo vivo en la ciudad de Reseda, en California, y ahora los hospitales están saturados. Si tienes consulta médica los doctores solo atienden por llamadas a sus pacientes, solo si el caso es grave te permiten ir a emergencia.

Lo que más extraño en estas fiestas es a mi familia. Mis padres viven en el Perú, pero siempre llegan a Estados Unidos en fechas importantes. Lamentablemente como acá en los Ángeles hay más contagiados, no han podido venir a pasar la Navidad. Ellos acaban de llegara EE.UU., pero se quedarán en Miami, Florida”.

“Es triste no poder estar todos juntos, pero lo más importante es que estamos con salud. Mi esposa y mis hijos también están bien”



“Es mi primer año celebrando la Navidad sin mis padres”

Joel Durand (Orlando, Florida, EE.UU.)

Este ingeniero de sistemas de 40 años dirige su propia compañía de computación en Florida y es veterano del servicio militar.

“Este es mi primer año celebrando la Navidad sin mis padres y hermanas en Nueva York. He participado en una pequeña celebración de 10 personas, familiares en los que confío que han practicado el distanciamiento social durante esta pandemia.

Lo más importante en las celebraciones de este fin de año es reflexionar sobre los meses que hemos pasado y lo bendecidos y afortunados que somos de haber llegado hasta aquí. Es así sobre todo para mí, porque la Navidad es el día en el que celebro mi cumpleaños”.

“Lo que más extrañaré durante las vacaciones es visitar a miembros de mi familia, las reuniones sociales y las visitas a mis seres queridos”



“Echo de menos viajar al Perú”

Christian Montero (Baviera, Alemania)

“Pasaré estas fiestas en un círculo familiar. Esta celebración navideña se llevará a cabo con un número de integrantes muy reducido. En Alemania rige un confinamiento a partir de las 9 de la noche en todo el país. El estado actual de la pandemia es, según las autoridades, alarmante y de mucho riesgo, sobre todo en Baviera, lugar donde resido.

Entre lo que más extraño de esta temporada está viajar al Perú y reunirme con mi familia. Tenía planeado viajar este año, pero no será posible. Lo que echo de menos también en esta temporada navideña es reunirme con mis amigos y celebrar cenas prenavideñas. Este año no lo hemos hecho y tampoco podremos celebrar el Año Nuevo en “manchita”.

Los fuegos artificiales para Año Nuevo han sido también prohibidos en muchas zonas del país, una medida que yo apoyo. El confinamiento termina “oficialmente” el 10 de enero. Para Año Nuevo, según el número de contagiados, los estados federales harán algunas flexibilizaciones en cuanto al horario de confinamiento, pero aún está en discusión”.

“Lo más importante en la celebración de este año es la reflexión acerca de nuestras vidas, nuestros objetivos, acerca del vínculo hacia nuestras verdaderas amistades, hacia nuestra familia en el Perú y en el país de residencia. Este tiempo nos ha acercado sobre todo más a la familia en el Perú a través de muchas vías de comunicación. Si algo tenemos que celebrar es justamente esto, la vida, la salud para con nosotros mismos y para con nuestros familiares y amigos”



