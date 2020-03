Marinell Sablich y su hija Micaela Raygada llevan cinco días en un cuarto de hotel en Toronto, muy cerca del aeropuerto en el que sueñan entrar muy pronto para subir a un avión rumbo al Perú. Su historia es, lamentablemente, muy parecida a la de miles de peruanos que no pueden volver por las medidas impuestas para frenar el avance del coronavirus en el país.

Como decenas de compatriotas varados en Canadá por la pandemia, Marinell y Micaela se trasladaron de Montreal a Toronto el sábado luego de que las autoridades peruanas les avisaran de un vuelo que partiría hacia el Perú el domingo, pero finalmente ellas no fueron incluidas en la lista de pasajeros.

Cada vez con menos dinero y sin mayor información, las peruanas no tuvieron otra opción que recluirse en el hotel, desde donde se comunican con el consulado peruano a través de correos electrónicos y con su angustiada familia en Lima a través de WhatsApp.

“Nos estamos manteniendo por nuestra cuenta, estamos en el hotel desde el sábado, viendo todo, viendo qué comer. Todo lo estamos pagando nosotras, pero como se lo dije al consulado en un correo yo ya no tengo presupuesto, ya no me da más y no sé qué voy a hacer”, dice Marinell a El Comercio a través del teléfono.

Micaela, estudiante de Administración y Marketing de 21 años, agrega que la situación es particularmente difícil por las medidas dictadas en Canadá para enfrentar al COVID-19. “Ahora estamos acá en el hotel, es difícil porque no tenemos nada. No sabemos qué más hacer, no podemos salir del cuarto, casi todo está cerrado. No tenemos comida, hemos estado comiendo papitas. De ese tipo de comida nos hemos alimentado desde el sábado porque es lo más barato y ya no tenemos presupuesto”, relata a este Diario.

Marinell llegó a Montreal desde Perú el 20 de febrero para pasar unos días en casa de su hermana. Micaela se unió a ella dos semanas después, tras terminar el programa Work and Travel en Colorado, Estados Unidos. El plan era que ambas pasaran unos días junto a su familia en Canadá y luego retornaran juntas al Perú. Su pasaje de retorno tenía fecha del 20 de marzo, pero, como pasó con otros peruanos que se encuentran en el extranjero, el cierre de fronteras ordenado por el gobierno peruano frenó todos sus planes.

“Después de que Air Canada me canceló un segundo vuelo programado para el lunes 16 [último día antes del cierre de fronteras], me fui directamente al consulado de Montreal, prácticamente fui la primera en llegar porque el cónsul salió y me dijo que no sabían nada y solo me apuntó en una lista. Dejé mi correo electrónico y desde entonces empezaron a llegar los links para que nos empadronáramos, lo hicimos y empezaron las comunicaciones en las que nos decían que se iba a hacer todo lo posible y que aún no se sabía nada”, cuenta Marinell.

Air Canada ha cancelado varios vuelos por la pandemia.

Ella y su hija permanecieron durante todo ese proceso en casa de sus familiares en Montreal. Hasta que el último sábado, cerca de las 3 de la tarde, recibieron un correo del consulado peruano.

El vuelo perdido

Marinell cuenta que en ese correo las autoridades les pidieron viajar urgentemente de Montreal a Toronto porque un vuelo iba a partir el domingo al Perú. “En ese momento me fui al aeropuerto corriendo, casi llorando pedí que me dieran los pasajes y volamos a Toronto, pero apenas llegué me dijeron que el vuelo ya no salía el domingo, sino el lunes. Fue en ese momento que busqué un hotel cerquita al aeropuerto”.

Sin embargo, en una comunicación posterior, Marinell fue informada de que el vuelo ya no iba a salir el lunes, sino el martes pero con solo 40 peruanos y ya no con los 220 que se habían empadronado, según el consulado. La peruana afirma que del grupo que hicieron trasladarse urgentemente desde Montreal ella fue la única que se quedó.

“Me dijeron que de esos 220 el gobierno peruano había elegido a 40 personas no sabemos bajo qué criterio, el consulado nos decía que tampoco sabía nada. En ese momento pensé que nos pondrían en próximos vuelos porque sabemos que sale otro este jueves y otro el viernes. Pero finalmente nos dijeron que esos dos vuelos van a ir vacíos porque solamente van canadienses y no peruanos”, relata.

La situación no ha cambiado hasta ahora. En el último correo que recibió Marinell la noche del miércoles el consulado le reiteró que los dos vuelos que partirán en estos días de Canadá al Perú no llevarán peruanos.

“Me siento abandonada”

La incertidumbre y la falta de información clara y apoyo por parte de las autoridades hacen la espera cada vez más angustiante. “Lo más difícil es sentir que tu propio gobierno no te quiere recibir y no te da una explicación, Me siento abandonada por parte del Perú prácticamente”, dice Marinell.

Una mujer camina en la zona de llegadas de la terminal internacional del aeropuerto Toronto Pearson en Toronto. (Foto: AP)

“Lo que pedimos es que nos dejen regresar al país, que nos repatrien en los aviones disponibles o en todo caso que nos manden un avión, pero que nos regresen porque acá ya no podemos subsistir, en un país que no es nuestro, no tenemos nuestras cosas, no tenemos nada”, agrega.

Afirma que su situación es particularmente crítica pues ella y su hija sufren de una condición genética que hace que requieran medicinas que ya se les acabaron. También señala que ya no tienen seguro médico pues su vigencia terminó el día en que tenían programado volver originalmente al Perú.

Por su parte, Micaela, que ha tenido que empezar sus clases universitarias virtualmente desde el hotel, insiste en que se aprovechen los vuelos que van de Canadá al Perú. “Las autoridades deben tratar de regresarnos, los peruanos que estamos varados en Canadá somos menos de 300. Hay vuelos de Estados Unidos en los que mis amigos de Work and Travel están regresando, son aviones completamente llenos. Es injusto que hayan llevado a 40 peruanos desde Canadá cuando podíamos haber entrado todos en ese avión”, apunta.

En el Perú, la situación no es menos desesperante para su familia. Marinell está muy preocupada por su hijo de 24 años y su esposo, quienes se encuentran en Lima sin saber a quién recurrir para encontrar una solución.

“Lo único que nos ha dicho el consulado es que el viernes se terminan los vuelos y que podemos regresar a Montreal. Yo les he dicho que no tengo a dónde regresar a Montreal porque mi hermana vive en un departamento pequeño y también se ha puesto en cuarentena, ella tiene un hijo pequeño. El cónsul nos ha dicho que va a buscar un lugar para que se quede la gente pero es complicado”.

La peruana dice que no quiere pensar en qué va a hacer cuando se quede sin recursos. “Yo me digo que viviremos el día a día con lo que vaya saliendo, con lo que encontremos, no sabemos. Como le digo a mi hija, no quiero pensar más porque me estoy muriendo, me estoy enfermando”.

