Juan José Yataco, arqueólogo peruano de 40 años, viajó en los primeros días de marzo a Japón para concluir su maestría en Ciencias de la Cultura en la Universidad de Yamagata. La incertidumbre generada en todo el planeta a causa del nuevo coronavirus tampoco le fue ajena. Él vivió la cuarentena en el país asiático, una medida que no tenía carácter obligatorio y que, según cuenta, contrastó con el panorama que encontró en el Perú a su regreso.

En Japón, nuestro compatriota vivió lo que califica como una “cuarentena responsable” y cuando se enteró de que el presidente Martín Vizcarra decretó el confinamiento obligatorio en el Perú y luego vio las noticias de ciudadanos detenidos por no respetar esta medida, no pudo evitar hacer comparaciones.

“En Japón no se obligó a nadie a cumplir la cuarentena. Las personas ya sabían cómo comportarse. Por ello, en los supermercados, en las tiendas y en los centros comerciales todos guardaban distancia y utilizaban mascarilla. Cuando vi las noticias de Perú, solo noté desorden, mercados abarrotados, nadie respetaba su distancia”, indicó en diálogo con El Comercio.

Yamagata es una ciudad ubicada en el centro-oeste de la región de Tohoku, “una zona de campo”, que no se vio gravemente afectada por la pandemia. En este lugar, dijo el peruano, la tasa de contagios era mínima en comparación a la capital.

“Más que control por parte de las autoridades yo lo llamaría educación. Los ciudadanos son muy disciplinados en todo Japón. No había policías en las calles para hacer cumplir las recomendaciones porque las personas lo hacían por iniciativa propia. Al principio se trató de una cuarentena no obligatoria, luego las medidas fueron más estrictas. Hay un respeto también a las medidas que dicta cada prefectura (gobierno regional). Si decían que desde mañana ya no se debía salir, al día siguiente no veías a nadie en la calle”, cuenta.

Actualmente la cifra de contagios en Japón supera los 15 mil y la de los fallecidos es mayor a 500. Ello obligó a las autoridades a ampliar el estado de emergencia y las medidas de aislamiento hasta el 31 de mayo. Antes de la partida del peruano, Yamagata había superado los 80 contagiados.

El arqueólogo comentó que cada prefectura decidía las medidas que tomaba en su territorio. Es decir, si se suspendían las clases o si se restringían las salidas. Conforme los contagios se incrementaron en Tokio y en otras partes de Japón, en Yamagata también se reforzaban las medidas. “Por ejemplo, se prohibieron los traslados entre regiones para evitar la propagación”, agrega.

Yamagata es una ciudad con particularidades, una de ellas es el manejo del río. “Ellos canalizan los ríos. No hay agua de desagüe que llegue a los ríos. Son muy limpios con cero contaminación. Si bien hay normas de salubridad, la responsabilidad que tienen los ciudadanos es increíble”.

Preocupación

Juan José, arqueólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y quien labora en el Centro Cultural de esta centenaria casa de estudios, llegó a Yamagata becado por la universidad.

Fue el miércoles 11 de marzo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como pandemia al nuevo coronavirus (COVID-19). Para esa fecha, Juan ya estaba instalado y, aunque su maestría no se vio afectada debido al cumplimiento de las medidas de aislamiento por parte de la población y de la propia universidad, la incertidumbre era grande debido a las noticias que llegaban desde Tokio y en especial desde Lima.





Juan José vivió realidades distintas:cuando estuvo en Japón apreció una cuarentena no obligatoria ordenada y responsable. En Lima chocó con una realidad distinta. (Foto: cortesía)





El contraste de Lima

El miércoles 6 de mayo a las 10:00 a.m., Yataco arribó al aeropuerto internacional Jorge Chávez con un nutrido grupo de peruanos, en un vuelo chárter no humanitario. El asiento le costó 350 dólares. Ese vuelo llegó procedente de México. Previamente voló de Japón al país azteca.

Instalado en un hotel de Miraflores donde cumplirá una cuarentena de 14 días, Yataco señala que en el aeropuerto no le informaron sobre las normas a cumplir en el país y se sorprendió cuando intentaron acomodarlo en grupos en un hotel, cuando se supone que debía estar aislado.

“Nos querían acomodar en un hotel en grupos, pero nos opusimos. Yo no sabía que la norma señala que solo las personas con coronavirus confirmado debían cumplir cuarentena de manera individual. Sin embargo, a los que llegamos de afuera no nos realizaron el test, solo nos preguntaron si teníamos síntomas y dependiendo de eso te clasificaban. Pero ¿y si tenía el coronavirus y era asintomático? Pude contagiar a otras personas”, aseveró.

Nuestro compatriota regresó el miércoles 6 de mayo a Lima, previa escala en México. (Foto: cortesía)

Juan José Yataco vive con sus padres y sabe que ellos son personas vulnerables, por lo que antes del reencuentro prefiere estar seguro de no tener el coronavirus en su organismo.

“Mi padre sufre del corazón y es hipertenso, mientras que mi mamá tiene cáncer. Ellos están dentro del grupo de riesgo y es muy peligroso que cumpla cuarentena en mi casa”, precisó.

Solo tuvo que pasar unas horas en Lima para que Yataco confirme el poco respeto que ha mostrado la ciudadanía en relación al confinamiento.

“Existe mucho desorden y desinformación. Veo gente en las calles, pequeños grupos. En Japón están prohibidos los grupos y la gente lo respeta, aquí no. Es un tema de formación. El gobierno japonés no tuvo que sacar más policías a las calles para hacer respetar el confinamiento", señaló.

A Juan solo le queda cumplir su etapa de cuarentena en un solitario cuarto de hotel en Miraflores. Luego podrá reunirse, por fin, con sus padres.

