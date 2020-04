Por: Jannina Gandarillas

Sandra Ortiz Rosales decidió renunciar a su trabajo para viajar por el mundo, mochila en mano, y conocer nuevas culturas. Sin embargo, el nuevo coronavirus canceló todos sus planes. La joven comunicadora hoy forma parte de la docena de peruanos varados en Turquía.

El pasado 28 de diciembre, Sandra viajó a Turquía para permanecer en ese país durante los tres primeros meses del año. Tenía planeado ir a Bulgaria a fines de marzo para realizar un voluntariado. No obstante, el 17 de marzo la Unión Europea decidió cerrar las fronteras por el COVID-19, lo que dejó a Ortiz sin salida y la obligó a tomar aislamiento “voluntario” en Estambul.

“A pesar que no quería exponerme a seguir viajando, tenía que hacerlo porque mi visa en Turquía se vencía el 26 de marzo, entonces tenía que salir. Sin embargo, la Unión Europea anunció el cierre de sus fronteras externas. Entonces me di cuenta de que no tenía salida”, dijo Sandra Ortiz en diálogo con El Comercio.

La joven de 29 años cuenta que buscó apoyo en la embajada del Perú en Turquía; les comentó a los funcionarios que su visa en el país vencía en una semana.

Sandra Ortíz viajó a Turquía para sumergirse en una nueva cultura. Aquí se encuentra en Capadocia. (Foto: Sandra Ortíz).

“Cuando me contacté con la embajada le pedí ayuda por la visa que se vencía en una semana. Pensé en encontrar algún voluntariado para poder cubrir mi hospedaje y comida, pero los hostels empezaron a cerrar y muchos de ellos no me podían recibir”, contó Sandra.

A pesar de no encontrar un lugar en dónde quedarse, la joven peruana fue acogida por un grupo de egipcios y afganos de manera temporal en el distrito de Şişli, Estambul.

Ayuda económica

Ortiz contó que desde que tomó la decisión de aislarse de manera voluntaria, su única preocupación era saber si la embajada peruana la apoyaría económicamente, debido a que el presidente Martín Vizcarra comentó sobre una ayuda humanitaria para los peruanos varados en el extranjero.

Es por ello que la joven comunicadora insistió con la embajada para acceder a una subvención, puesto a que los vuelos de regreso al Perú se reiniciarán recién el próximo 1 de mayo. Esta última información fue brindada por la instancia diplomática a una docena de peruanos varados en Turquía.

“El embajador del Perú en Turquía envió un audio contándonos que no habrá manera de volver antes del 1 de mayo. Turkish Airlines -la aerolínea encargada- anunció que sus vuelos seguirán suspendidos hasta esa fecha, siempre y cuando el Perú decida abrir sus fronteras”, expresó Ortiz.

Sandra Ortiz antes de aislarse voluntariamente viajó de mochilera a las ciudades turcas de Eskişehir, Afyon, Denizli, Pamukkale y Göreme. (Foto: Sandra Ortiz).

En medio de toda la incertidumbre, la embajada peruana le pidió a Sandra una declaración jurada que valide su situación en la ciudad turca. Luego de unos días, la joven recibió la confirmación del bono humanitario.

Fue entonces que el pasado 3 de abril, Sandra recibió 200 dólares por 10 días, lo que se convertirá en un apoyo para su alimentación y estancia en Turquía.

“Me han dado 200 dolares por 10 días de comida. Yo vivo viajando y sé como vivir con poco dinero así que ese dinero me va a servir mucho. Al menos Turquía no es un lugar tan caro. Los precios son similares a los Lima”.

Respuesta de la embajada en Turquía

A raíz del caso de Sandra Ortiz, El Comercio dialogó con el embajador de Perú en Turquía, Luis Alberto Campana, sobre el apoyo y las medidas que están tomando con los peruanos varados en ese país.

Campana comentó que la comunidad de peruanos en Turquía es de casi 100 personas aproximadamente. A pesar del número de contagiados que hay ese país, los residentes se encuentran en buenas condiciones y sin ningún caso de COVID-19.

Asimismo, el representante del Perú en Turquía informó que se encuentra en constante comunicación con los residentes y un grupo de doce personas que viajó al país turco por diferentes razones y no pudo regresar al Perú por las órdenes aplicadas por el Gobierno peruano.

“Estoy en contacto con todos ellos, tenemos un WhatsApp grupal -que la embajada creó oportunamente- en el que monitoreamos su situación todos los días. Todos se encuentran aislados de manera voluntaria.”, expresó Campana.

El diplomático mencionó que de acuerdo al decreto de urgencia publicado por del Gobierno peruano para el caso de los peruanos varados en el extranjero, la embajada de Perú en Turquía solo le ha proporcionado a dos personas el bono humanitario. “De las doce personas que tenemos, solo dos señoritas han expresado la posibilidad de tener en los próximos días la ayuda económica para su permanencia en Turquía. Esto ayudará en su alimentación".

Campana también dijo que para acceder este bono existe un “protocolo” establecido por la Cancillería, como "acreditar que no tienen ingresos propios, luego firmar una declaración jurada que certifique que necesitan el apoyo económico y que desde Lima no pueden obtenerlo”.

Finalmente, agregó que la Embajada cuenta con una lista de centros hospitalarios en los que podrán ser atendidos los peruanos en el caso se confirme algún caso del nuevo coronavirus.

Hasta la fecha, el número de muertos por coronavirus en Turquía supera los 500, así lo anunció el ministro de Salud Fahrettin Koca, mientras que el número de infectados es de 24.000.

La mayoría de los casos han sido registrados en la capital económica del país, Estambul.

_____________________

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

__________________________

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo sobre el coronavirus.

__________________________

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus: China rindió homenaje a todos los fallecidos por Covid-19 (05/04/20)