El Domingo de Ramos no hubo procesión ni entrada triunfal a Jerusalén. El Jueves Santo no hubo peregrinación al Monte de los Olivos, la lavada de pies se hizo casi en privado y este Viernes Santo, la procesión del Vía Crucis en la Vía Dolorosa no estará atestada de fieles. Será una ceremonia casi solitaria con solo un puñado de sacerdotes, que deberán respetar su distancia. El coronavirus tampoco ha respetado la religión.

“Esto será algo nuevo que nunca hemos experimentado antes, y que nos pide encontrar nuevas formas de celebración”, admite el administrador apostólico del Patriarcado Latino en Jerusalén, monseñor Pierbattista Pizzaballa, que es el máximo representante de la Iglesia Católica en Tierra Santa.

El arzobispo Pierbattista Pizzaballa, administrador del Patriarcardo Latino de Jerusalén, a la entrada de la iglesia del Santo Sepulcro junto a otros dos sacerdotes. (Reuters)

Las calles de la vieja Jerusalén están vacías. Normalmente un hervidero de turistas, más aún en Semana Santa, ahora solo caminan algunos pocos residentes y solo para abastecerse de alimentos o medicinas. La cuarentena y las restricciones también llegaron a la Ciudad Santa y el Gobierno de Israel está siendo muy estricto en el cumplimiento del aislamiento social.

La Iglesia del Santo Sepulcro, en Jerusalén, solo se abrió el Jueves Santo para una pequeña ceremonia entre algunos sacerdotes. (Reuters)

El franciscano español Enrique Bermejo, superior del convento de la Flagelación, asegura a la agencia EFE por teléfono que no recuerda una Semana Santa igual en los más de cuarenta años que lleva residiendo en la Ciudad Santa.

"Tuvimos la Guerra del Golfo y las dos intifadas pero entonces, aunque se suspendieron algunos actos oficiales, pudimos realizar eventos a modo privado", explica desde su confinamiento en el convento junto a la Vía Dolorosa. "Somos parte del mundo y tenemos que seguir las indicaciones para evitar el contagio", explica sobre lo que marca esta Semana Santa, cuya pasión de Jesús asimila con el "sufrimiento que hoy pasa la humanidad".

Una religiosa camina por las calles vacías de la Ciudad Vieja de Jerusalén, donde están la mayoría de iglesias cristianas. (EFE)

Las misas se están realizando a puertas cerradas, pero se están transmitiendo por televisión y a través de las redes sociales.

“Estamos viviendo días extraños. Por lo general, en esta época, la Ciudad Vieja estaba llena de peregrinos que venían para la Semana Santa”, contó a Reuters el padre franciscano Francesco Patton, de 56 años, custodio de la iglesia católica romana encargado de Tierra Santa, el responsable de proteger sus sitios sagrados.

La Iglesia del Santo Sepulcro, el lugar donde está la tumba de Jesús según la tradición cristiana, también permanece cerrada, al igual que la Iglesia de la Flagelación y la Basílica de la Agonía, donde todos los años se realiza la misa nocturna de Jueves Santo.

Una monja reza ante los portones cerrados de la Iglesia del Santo Sepulcro, el lugar donde, según la tradición cristiana, fue sepultado Jesús. (AP)

“Quizás, por las celebraciones semiclandestinas de estos días, precisamente sin entradas triunfales y ceremonias solemnes y abarrotadas, hay algo que podemos aprender de nuevo”, dijo en su homilía de hoy el monseñor Pizzaballa.

