El turismo médico no es ninguna novedad, pero la escasez de vacunas contra el coronavirus lo ha puesto en entredicho. ¿Tiene sentido viajar para vacacionar y, de pasada, conseguir la tan deseada inyección?

Y, ahora, a las latitudes más polémicas se les suman las Islas Vírgenes y las Maldivas, lugares que no se hacen problemas con recibir a visitantes y aplicarles la vacuna.

Según información de “The New York Times”, las Islas Vírgenes Estadounidenses -no confundir con las Islas Vírgenes Británicas, también situadas en el Caribe- han “administrado más de 33.000” vacunas, lo que significa que “10.600 personas están totalmente protegidas”.

“El gobernador, Albert Bryan Jr, estimó que máximo el tres por ciento, o aproximadamente mil de esas vacunas, fueron proporcionadas a turistas”, anota el medio.

“Tenemos para inyectar a todos”, agregó la coordinadora del programa de vacunación, Angela East.

El periódico estadounidense señala que, si en las ciudades de Santa Cruz, San Juan y Santo Tomás hay disponibilidad para que los visitantes se vacunen, es porque muchos de los ciudadanos son reticentes a recibir esas inyecciones.

“NYT” añade que al contrario de los “residentes de color”, “los blancos” están listos para recibir la vacuna de Pfizer o Moderna. En tanto que los turistas no se enfrentan a problemas éticos, puesto que ya se pueden vacunar mayores de 16 años.

LAS LEJANAS MALDIVAS

Para el portal “Hong Kong Tatler”, las Maldivas están en una excelente posición para recibir a turistas porque sus fronteras están abiertas desde mediados del año pasado.

“La industria de viajes local también se ha apresurado a implementar protocolos que incluyen pruebas rápidas a la llegada y antes de la salida, así como la transferencia a complejos turísticos”, anota la web.

Al igual que las Islas Vírgenes Estadounidenses, el país ubicado en el océano Índico-compuesto por unas 1.200 islas, de las cuales unas 200 están habitadas- tampoco se hace problemas al aceptar a los visitantes. De hecho, el ministro de Turismo, Abdulla Mausoom, señaló que trabajan “en una iniciativa 3V”: “visitar, vacunar y vacacionar”.

El portal TTG Asia cita las palabras de Mausoom, quien afirmó que era probable que la República de Maldivas se convierta “en uno de los primeros países en vacunar a toda su población, lo que lo convertirá en uno de los destinos más seguros para viajar”.

Las cifras: hasta el 8 de marzo, más de “157.000 de los 353.000 habitantes” ya habían sido vacunados, mientras que, hasta el 4 de ese mes, habían recibido a “200.871 turistas”, un “41,2% menos que el número de visitantes durante el mismo período del año pasado.

El lujoso hotel Soneva Jani en las Maldivas. (Foto: Soneva Jani)

TESTIMONIOS DE VACUNADOS

El “NYT” conversó con Lydia Todman, una mujer de 43 años que había planeado viajar con su esposo (asmático de 54 años) a Santa Cruz, en las Islas Vírgenes Estadounidenses, cuando supo que también se podía vacunar allí.

Ambos todavía tenían que esperar por un turno en el estado de Georgia, en donde viven, y solo necesitaron confirmar que habían citas disponibles en el Caribe para estar tranquilos.

Otra de las fuentes del diario fue Bridget Platten, mujer de 40 años que trabaja en Nueva York. Según ella, el médico que le puso la vacuna le dijo que avisara a sus conocidos.

Yacht Haven Grande, Islas Vírgenes Estadounidenses. El Caribe, con sus aguas cálidas y pintorescas islas, es un destino muy popular para barcos de todas las formas y tamaños. Situado junto a Charlotte Amalie Harbor en Saint Thomas, Yacht Haven Grand.

Igual que ella, el neoyorquino Rob DeRocker se sorprendió cuando le preguntaron qué vacuna quería, la de Pfizer o la de Moderna.

Así como ellos, otras personas se han beneficiado de las facilidades que las Islas Vírgenes Estadounidenses dan a sus visitantes. Según “The New York Times”, hay “menos trámites burocráticos” para llegar a esos lugares.

Basta mostrar una prueba negativa tomada en los últimos cinco días, o una de anticuerpos positiva “no mayor a cuatro meses”, para evitar hacer una cuarentena.

El periódico recoge las declaraciones de Tai Hunte-Ceasar, directora médica del Departamento de Salud de dichas islas. Según ella, el Departamento de Salud no tiene problemas con el turismo de vacuna, pues no sufren de la escasez de dosis.

Hasta la fecha, las Islas Vírgenes Estadounidenses cuentan con 27 mil dosis de Pfizer, 18.900 de Moderna, y 600 de Johnson & Johnson.

