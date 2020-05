Actualidad







Si no usa mascarilla al pedir un Uber podría ser expulsado de la app A través de selfies, así como una lista de autoverificación de medidas de seguridad a nivel global, la aplicación reconocerá si el rostro del conductor coincide con la fotografía de registro guardada en la aplicación. Si el conductor no está usando tapabocas, la plataforma no le permitirá recibir viajes