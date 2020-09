Un 14% de los voluntarios que han participado en los ensayos clínicos posteriores al registro oficial de la vacuna rusa contra el coronavirus Covid-19, Sputnik V, han sufrido efectos secundarios como fiebre o dolor muscular, según informó el ministro de Sanidad ruso, Mijail Murashko, de acuerdo con Europa Press.

“Fueron vacunadas más de 300 personas. Un 14 por ciento de ellos tienen quejas menores de debilidad, dolores musculares menores durante el día y alguna vez tienen fiebre”, dijo Murashko, en una comparecencia ante la prensa rusa.

El ministro ha subrayado que este tipo de complicaciones son previsibles y “están descritas en las instrucciones”. Además, ha contado que tres grandes fabricantes se han unido al trabajo sobre la vacuna Sputnik V.

“En paralelo está en marcha la producción industrial de una gran cantidad de dosis de la vacuna, incluidas formas liofílicas y líquidas. Hasta la fecha, tres grandes fabricantes trabajan en este área. La labor avanza de acuerdo con la hoja de ruta”, indicó.

Rusia anunció a comienzos de agosto que había desarrollado la “primera” vacuna contra el covid-19 por parte del centro de investigaciones Nikolai-Gamaleia, y en la ocasión el presidente ruso, Vladimir Putin, destacó que una de sus hijas había sido vacunada.

Rusia anuncia que desarrolló la "primera" vacuna contra el coronavirus. (AFP).

Llamada Sputnik V, en honor al primer satélite artificial de la historia, la vacuna rusa es percibida con escepticismo en el mundo, sobre todo a causa de la falta de una fase final de las pruebas en el momento de ese anuncio.

No obstante, la semana pasada la revista médica británica The Lancet publicó un estudio que indicaba que los resultados preliminares los ensayos clínicos Spunik V no había provocado incidentes adversos y generaba efectivamente anticuerpos contra el coronavirus.

Según el sitio web oficial de la vacuna, “la fase 3 de ensayos clínicos en que participan más de 2.000 personas” en varios países, comenzó el 12 de agosto, el día después al anuncio del registro de Sputnik V.

Más de 20 países han solicitado comprar mil millones de dosis de esta vacuna, de acuerdo al Fondo soberano ruso que participó en su financiación.

