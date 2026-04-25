Por Guillermo Vera Ayala

Un reciente reporte periodístico ha generado un nuevo foco de tensión entre los gobiernos de Reino Unido y Estados Unidos, debido a que este último país estaría barajando cambiar su postura alrededor del reconocimiento de la soberanía británica sobre las islas Malvinas, territorio que Argentina reclama como suyo.

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